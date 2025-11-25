Chứng khoán 25/11: VN-Index giảm điểm, cổ phiếu VJC tăng trần

VN-Index giảm hơn 7 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (25/11) trước áp lực của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Kết phiên hôm nay (25/11), thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 7,62 điểm (0,46%) xuống 1.660,36 điểm, HNX-Index giảm 3,92 điểm (1,5%) còn 257,3 điểm, UPCoM-Index mất 0,01 điểm (0,01%) còn 118,92 điểm,

Áp lực bán tiếp tục lan rộng, trên sàn HOSE, 248 mã giảm và 75 mã tăng, trên HNX có 94 mã giảm và 53 mã tăng, cho thấy bên bán vẫn chiếm chủ động trong phần lớn thời gian giao dịch.

Nhìn vào rổ VN30, chỉ có 5 mã tăng giá, 1 mã đứng giá, còn lại là giảm giá. Ngôi sao sáng trong phiên hôm nay là cổ phiếu VJC khi tăng trần lên 219.100 đồng/cp và trắng bên bán.

Sức ép lớn hôm nay đến từ nhóm ngân hàng và tài chính. Cụ thể, VPB giảm 2,76%, SSI giảm 4,51%, TCB giảm 1,47%, ACB giảm 1,63%, EIB giảm 4,97%, MBB giảm 1,3%, VIX giảm 2,76%.

Ngoài ra, sự “đỏ lửa” của các cổ phiếu như VNM, VRE, MWG, FPT, MSN… cũng là nhân tố khiến VN-Index giảm điểm.

Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là các cổ phiếu VIC, VJC, HDB, GEX, VPL, GEE, HAG, KBC, FRT, PVT, TLG, PAC, BMP, OPC...

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 29.450 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm hơn 26.950 tỷ đồng. Nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 380 tỷ đồng. Điều này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng rõ rệt của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.

Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định, tâm lý thị trường vẫn còn khá thận trọng, thể hiện ở thanh khoản duy trì thấp. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tiến về 1.680 – 1.700, tuy nhiên nếu không đi cùng sự ủng hộ của dòng tiền, thị trường sẽ tăng đi kèm rung lắc.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo, VN-Index có thể sẽ gặp phải áp lực rung lắc khi tiến đến vùng kháng cự 1.700 điểm, nhà đầu tư cân nhắc hạn chế mua mới trong ngắn hạn để chờ đợi tín hiệu ủng hộ về dòng tiền.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhìn nhận xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang khả quan khi thị trường vượt lên trên các chỉ báo trung bình 10 ngày và 20 ngày và mục tiêu tiếp theo sẽ là mốc biên trên của dải bolinger (1.695). Tuy nhiên, đơn vị phân tích cho rằng diễn biến phân hóa cùng thanh khoản thấp kỷ lục sẽ là yếu tố rủi ro quan trọng với các giao dịch ngắn hạn.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức trung tính lên tăng, đặc biệt các chỉ số nhóm vốn hóa lớn đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, ưu tiên nắm giữ nhóm vốn hóa lớn và vừa.