"Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa"

Theo Bộ Tài chính, hiện chưa có doanh nghiệp nào chính thức nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá, nhưng đã có một số doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý III/2025 chiều nay, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết ngày 9/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05 về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Việc thí điểm được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Quan trọng nhất, hiện nay, UBCKNN đang xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá; đồng thời quy trình điều chỉnh, thu hồi giấy phép.

Một nội dung được quan tâm là danh tính những tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá. Đại diện UBCKNN cho biết đến thời điểm này chưa nhận được đăng ký chính thức nào từ các doanh nghiệp.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhiệm vụ liên quan đến khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu nộp thuế, kế toán... Kế hoạch này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị trong Bộ để phối hợp triển khai.

"Đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đăng ký chính thức. Tuy nhiên, tôi được biết có một số doanh nghiệp đã bày tỏ quan tâm và có trao đổi kỹ thuật với cơ quan quản lý. Bộ Tài chính sẽ theo dõi, nắm bắt, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm ban hành các quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đề xuất chính thức" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Ghi nhận trên thị trường, trước và sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán đã thành lập các pháp nhân trong lĩnh vực tài sản mã hoá.

Chẳng hạn VPBankS góp vốn thành lập Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), Chứng khoán VIX góp vốn thành lập Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hoá (VIXEX), TCBS góp vốn thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).