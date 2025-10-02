Ngân hàng ACB ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát đi thông báo về điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Theo ACB, vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, ký mã hiệu của doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép sản xuất; vàng miếng NHNN tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Loại vàng giao dịch tại ACB là vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do nhà băng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

Với vàng miếng SJC, ngân hàng sẽ chỉ giao dịch loại 1 lượng. Còn với vàng miếng thương hiệu ACB, ngân hàng giao dịch tất cả trọng lượng.

Đồng tiền thanh toán là Việt Nam Đồng (VND). Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán VND của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc thanh toán và giao vàng được thực hiện ngay trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc, kể từ thời điểm xác lập giao dịch, trừ trường hợp hợp đồng/biên nhận có thỏa thuận khác.

Người mua bán vàng miếng với ACB phải giao dịch theo giá niêm yết hoặc thỏa thuận của ACB tại từng thời điểm. Khách hàng là cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý. Khách hàng là tổ chức phải xuất trình giấy phép mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh vàng cũng như các hướng dẫn, biểu phí của nhà băng.

Khách hàng có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn khi mua vàng. Riêng khách hàng là tổ chức phải xuất hóa đơn khi bán vàng miếng cho ngân hàng.

ACB được quyền kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp, thu các loại phí phát sinh như phí bao bì, gia công... đồng thời có nghĩa vụ xuất hóa đơn bán vàng khi khách hàng mua. Ngân hàng cũng sẽ được quyền thu thập thông tin khách hàng theo quy định cũng như cung cấp thông tin tài khoản, thông tin khách hàng và thông tin liên quan đến giao dịch mua bán vàng miếng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Ngân hàng này cũng lưu ý thêm, bảng giá vàng niêm yết trên website ACB và ứng dụng ACB One chỉ mang tính tham khảo. Trong trường hợp hệ thống trục trặc, giá áp dụng là giá tại quầy hoặc giá hệ thống tại thời điểm giao dịch. Khách hàng hoàn toàn chịu rủi ro từ biến động giá vàng và các thiệt hại phát sinh từ quyết định mua bán của mình.

Ngoài ACB, Techcombank cũng hé lộ kế hoạch tham gia thị trường, nhằm gia tăng nguồn cung và thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh vàng tại cuộc họp với NHNN vừa qua.

Ông Phạm Quang Thắng – Phó tổng giám đốc Techcombank, cho biết nhà băng đang tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, nghiên cứu chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, kho bãi, quy trình nhập – cung ứng và hệ thống phân phối. Ngoài kênh chi nhánh, ngân hàng cũng định hướng phát triển nền tảng số để người dân có thể mua bán vàng trực tuyến.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Một trong những nội dung quan trọng của nghị định này là xoá cơ chế độc quyền nhà nước đối với hoạt động sản xuất vàng miếng. NHNN sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.