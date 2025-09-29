Hé lộ cơ cấu cổ đông của công ty tài sản mã hoá đầu tiên có vốn 10.000 tỷ đồng

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty CP Kinh doanh Tiền mã hoá và Tài sản mã hoá Vimexchange (viết tắt là Vimexchange) xuất hiện Vimedimex và Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin quốc về đăng ký doanh nghiệp, Vimexchange được thành lập ngày 5/6/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Đây là doanh nghiệp lĩnh vực tài sản số đầu tiên trên thị trường đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, lớn gấp nhiều lần những đơn vị cùng lĩnh vực mới thành lập như: Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hoá VIX (VIXEX) (1.000 tỷ đồng), Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) (25 tỷ đồng), Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hoá HD (200 tỷ đồng)…

Vị trí người đại diện theo pháp luật đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan.

Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Vimexchange, Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex cũng góp 5.000 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ. Chứng khoán Hoà Bình - công ty thuộc hệ sinh thái Vimedimex - góp 200 tỷ đồng, tương ứng 2% vốn.

Ngoài ra, một cái tên đáng chú ý trong danh sách cổ đông Vimexchange là Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải với số vốn góp 1.000 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng từ năm 1992 với 11 cửa hàng tại miền Bắc.

Cơ cấu cổ đông của Vimexchange còn một số đơn vị như: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoà Bình, Công ty CP Biển Tiên Sa, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, Công ty CP Quản lý Quỹ Quốc tế, Công ty CP Dược phẩm Vimedimex.

Sự tham gia của Vimexchange càng cho thấy "sức nóng" của sân chơi tài chính số, đặc biệt từ khi Nghị quyết 05/2025 ra đời.

Quy định mới đặt ra yêu cầu khắt khe về việc thành lập sàn giao dịch tài sản số như: Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Trong đó, 35% vốn do 2 tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Thời gian qua, thị trường liên tục xuất hiện thông tin các ngân hàng, công ty chứng khoán tham gia góp vốn tại công ty tài sản số. Có thể kể đến như VPBankS góp vốn thành CAEX, Chứng khoán VIX góp vốn thành lập VIXEX, TCBS góp vốn thành lập TCEX…