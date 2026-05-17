Chốt thời điểm lương cơ sở tăng thêm 190.000 đồng

Chính phủ đã ban hành nghị định chốt mức tăng lương cơ sở, mức điều chỉnh lương hưu và thời điểm có hiệu lực.

Ngày 15/5, Chính phủ ban hành Nghị định 161, quy định mức lương cơ sở mới và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm 190.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở mới áp dụng với những người làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Người hưởng lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới, gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Chính phủ chốt tăng lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7. Ảnh: VGP.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, cũng thuộc diện được hưởng lương cơ sở và tăng lương đợt này.

Với cơ quan, đơn vị đang được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương, thì bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 01/7 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Đối với các cơ quan, đơn vị đang bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 với tiền lương từ ngày 1/7 do sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện giảm phần chênh lệch bảo lưu tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1/7.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7 thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Cùng ngày, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 162 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo nghị định này, từ ngày 1/7, 9 nhóm đối tượng được tăng 8% mức hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

The đó, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quyết định của Thủ tướng năm 2009 cũng thuộc diện được tăng.

Ngoài ra, cán bộ xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su cũng được điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp.

Nhóm được tăng còn có quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc.

Với người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995, nếu sau điều chỉnh vẫn có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng một tháng thì tiếp tục được tăng thêm. Người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Người hưởng trên 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng/tháng.