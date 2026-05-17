Hệ thống Tiêm chủng VNVC tài trợ hơn 10 tỷ đồng giúp nâng cao năng lực y tế dự phòng, bảo vệ sức khỏe quân, dân Côn Đảo

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo nhân dân địa phương chứng kiến Lễ trao tặng Gói tài trợ của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung.

Cụ thể, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã trao tặng Đặc khu Côn Đảo Gói hỗ trợ tiêm chủng hơn 10 tỷ đồng gồm chương trình tiêm miễn phí vắc xin cúm cho toàn quân và dân trong 3 năm liên tiếp; đầu tư kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế; hỗ trợ chuyển giao quy trình bảo quản, sử dụng vắc xin an toàn và cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin mới, vắc xin thiết yếu cho địa bàn biển đảo chiến lược của Tổ quốc.

Một trong những dấu ấn đặc biệt, mang ý nghĩa bền vững của chương trình là việc VNVC đầu tư, vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả tiêm chủng.

Bên cạnh đó, VNVC sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vắc xin cúm thế hệ mới của Sanofi Pasteur (Pháp) để tiêm miễn phí cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, mỗi người 1 liều mỗi năm.

Đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế VNVC trực tiếp từ đất liền ra đảo triển khai. Sau đó, VNVC tiếp tục chuyển giao toàn bộ quy trình tiêm chủng an toàn, bảo quản và vận hành kho lạnh theo tiêu chuẩn GSP để địa phương chủ động sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin lâu dài. VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin mới, vắc xin thế hệ mới phục vụ nhu cầu phòng bệnh cho quân và dân Côn Đảo trước lượng du khách ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm hỏi người dân Côn Đảo tại chương trình tiêm cúm miễn phí do VNVC tổ chức tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo sáng 16/5. Ảnh: Minh Trung.

Hiện, TP.HCM đang dẫn đầu cả nước về đẩy mạnh các giải pháp phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, trong đó chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở, củng cố hệ thống y tế dự phòng ở cả các khu vực xa trung tâm, vùng biển đảo theo hướng hiện đại, chủ động và bền vững. Đây chính là minh chứng rõ nét, hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ mục tiêu khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, trong đó chú trọng tiêm chủng vắc xin.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết TP.HCM đang chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với ngành y tế. Theo đó, Thành phố định hướng phát triển y tế Côn Đảo theo mô hình đa tầng gồm: tầng thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng; tầng thứ hai là đầu tư y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân; và tầng thứ ba là phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao tại địa phương.

“Thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đồng hành tham gia vào chuỗi y tế đa tầng này, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho quân và dân Côn Đảo. Kết quả cuối cùng chính là người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ngay tại địa phương”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Minh Trung.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết rất xúc động và vinh dự khi chương trình này được đón nhận tại Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. “Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một đơn vị y tế tư nhân như VNVC được vinh dự đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện một Chương trình bảo trợ tiêm chủng vắc xin ngoài tiêm chủng mở rộng, với quy mô lớn và cam kết bảo trợ trong nhiều năm liên tiếp. Với sự gắn kết chặt chẽ của Công - Tư trong y tế, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều giải pháp đột phá, giá trị và bền vững cho ngành y tế Việt Nam” ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

Có mặt từ sáng sớm để tiêm vắc xin cúm tại Trung tâm Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, bà Huỳnh Thị Kim Loan (63 tuổi) - con gái cựu tù chính trị Huỳnh Văn Biện xúc động cho biết nhiều năm qua bà thường bị cảm cúm kéo dài nhưng chưa có điều kiện vào đất liền tiêm ngừa vì chi phí đi lại tốn kém. “Mỗi lần muốn tiêm vắc xin phải vào đất liền rất vất vả và tốn kém. Tôi mong VNVC sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều loại vắc xin ra đảo để người dân được tiêm chủng bảo vệ sức khỏe nhất là trẻ em và người già”, bà Loan chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Kim Loan vui mừng khi được Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin cúm miễn phí, ngày 16/5. Ảnh: Minh Trung.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuân, được điều từ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Lễ (Bình Dương) tham gia tiêm chủng miễn phí vắc xin cúm cho quân và dân Côn Đảo bày tỏ: “Chúng tôi đã may mắn được tham gia các chiến dịch tiêm chủng vắc xin cộng đồng rất lớn và ý nghĩa như trong giai đoạn chống dịch Covid-19 hay dịch sởi tại TP.HCM. Nhưng lần này đến với Côn Đảo, chúng tôi vô cùng xúc động và cùng nỗ lực thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, như lời tri ân đến với những hy sinh, đóng góp to lớn của quân và dân Côn Đảo trong những năm tháng lịch sử của dân tộc”.

Bà Phan Thị Thu, 66 tuổi, giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh viết đơn ra Côn Đảo công tác năm 2007 không giấu được sự xúc động khi được VNVC tiêm vắc xin cúm miễn phí sau nhiều năm ra đảo sinh sống. Theo bà, phòng bệnh bằng tiêm vắc xin là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh. “Đây là lần đầu tiên người dân trên đảo được tiếp cận chương trình tiêm vắc xin miễn phí quy mô như vậy”, bà Thu chia sẻ.

Bà Phan Thị Thu, 66 tuổi, rất vui và xúc động khi được Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin cúm cho mình và quân, dân Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung.

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - thành viên cùng hệ sinh thái y tế, chăm sóc sức khỏe với VNVC - cũng trao tặng xe điện trị giá 500 triệu đồng cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo), góp phần tăng cường điều kiện vận hành, phục vụ công tác chuyên môn trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa tại vùng biển đảo giàu ý nghĩa lịch sử của Tổ quốc.

Trong suốt gần 10 năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống trung tâm tiêm chủng hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, VNVC cũng bền bỉ thực hiện liên tiếp hoạt động cộng đồng, thiện nguyện trên khắp cả nước.

