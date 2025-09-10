Microsoft sử dụng một số AI từ Anthropic thay thế cho OpenAI

Theo báo cáo, các tính năng AI mới trong các ứng dụng như Word, Excel, Outlook và PowerPoint sẽ sử dụng cả công nghệ của Anthropic và OpenAI.

Microsoft đang mở rộng danh mục trí tuệ nhân tạo (AI) của mình bằng cách hợp tác với Anthropic để tích hợp công nghệ của họ vào một số tính năng trong các ứng dụng Office 365, theo một báo cáo từ The Information. Đây là một động thái chiến lược, cho thấy Microsoft đang tìm cách đa dạng hóa các nhà cung cấp AI, vốn chủ yếu dựa vào OpenAI trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo, các tính năng AI mới trong các ứng dụng như Word, Excel, Outlook và PowerPoint sẽ sử dụng cả công nghệ của Anthropic và OpenAI. Một số nhà phát triển của Microsoft đã nhận thấy rằng các mô hình mới nhất của Anthropic, đặc biệt là Claude Sonnet 4, có hiệu suất tốt hơn trong việc tự động hóa các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như thực hiện các hàm tài chính trong Excel hoặc tạo các bản trình bày PowerPoint đẹp mắt hơn.

Tuy nhiên, Microsoft khẳng định mối quan hệ đối tác lâu dài với OpenAI vẫn không thay đổi. Phát ngôn viên của Microsoft cho biết: "Như chúng tôi đã nói, OpenAI sẽ tiếp tục là đối tác của chúng tôi về các mô hình tiên phong và chúng tôi cam kết duy trì quan hệ đối tác dài hạn".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Microsoft đang nỗ lực tối đa hóa đầu ra AI để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài việc tích hợp mô hình của Anthropic, Microsoft cũng đang tự phát triển các mô hình AI riêng và tích hợp các mô hình của DeepSeek vào nền tảng đám mây Azure.

Để truy cập các mô hình của Anthropic, Microsoft sẽ phải trả phí cho đối thủ đám mây của mình là Amazon Web Services (AWS), một trong những cổ đông lớn nhất của Anthropic. Việc Microsoft tìm kiếm thêm các đối tác AI cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực này, buộc các công ty phải liên tục đổi mới để mang lại hiệu suất tốt hơn cho người dùng.

Mặc dù GPT-5 của OpenAI là một bước tiến về chất lượng, nhưng Claude Sonnet 4 của Anthropic lại được đánh giá cao hơn về khả năng tạo ra các bản trình bày có tính thẩm mỹ. Điều này cho thấy mỗi mô hình AI đều có những thế mạnh riêng, và việc kết hợp chúng có thể mang lại hiệu quả tối ưu cho người dùng cuối.

Microsoft dự kiến sẽ công bố chính thức động thái này trong những tuần tới, với mức giá của các công cụ AI trong Office vẫn giữ nguyên. Động thái này không chỉ làm nổi bật sự phức tạp của hệ sinh thái AI hiện đại mà còn cho thấy chiến lược của Microsoft là tận dụng công nghệ tốt nhất từ nhiều nguồn khác nhau để củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Theo Reuters