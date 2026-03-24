Chính phủ đề nghị Hà Nội đánh giá tiềm năng phương án sân bay thứ hai

Theo kết luận của Thường trực Chính phủ, Hà Nội cần đánh giá tiềm năng và ưu thế cạnh tranh của phương án sân bay thứ hai, đồng thời nghiên cứu mô hình kinh tế sân bay gắn với khu thương mại tự do và hạ tầng logistics hiện đại.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội.

Theo Thường trực Chính phủ, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Thủ đô, vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, do đó phải thể hiện được tầm nhìn dài hạn, trí tuệ, văn hóa, bản sắc, con người, xã hội, sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Một số nội dung Thường trực Chính phủ yêu cầu Hà Nội tập trung nghiên cứu là quy hoạch phát triển không gian kinh tế tầm thấp, tiến tới không gian tầm cao và vũ trụ; quy hoạch không gian ngầm, để ngầm hóa hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông, nhất là tàu điện ngầm...

Cùng với đó, Thường trực Chính phủ định hướng rà soát ngành, lĩnh vực, tối ưu hóa khai thác không gian mặt đất, nhất là khu vực phía Nam, Xuân Mai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn...

Thường trực Chính phủ yêu cầu nghiên cứu quy hoạch 9 cực tăng trưởng (đô thị) mới, tái thiết đô thị; định hướng phát triển khu trung tâm Hồ Tây phải gắn với việc định hướng phân bố lại dân cư đảm bảo hài hòa và đáp ứng năng lực chịu tải của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thường trực Chính phủ lưu ý thiết kế không gian kết nối trực tiếp giữa 9 cực tăng trưởng mới hướng tâm đảm bảo yếu tố hiện đại, độ mở lớn, tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là kết nối phát triển không gian với dọc hai bên bờ Sông Hồng.

Theo Thường trực Chính phủ, cần phát huy, phát triển hiệu quả giao thông đa phương thức hiện đại, thông minh liên vùng và kết nối đồng bộ giữa 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn khắc phục vấn đề ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, Thường trực Chính phủ cũng lưu ý là Hà Nội cần đánh giá tiềm năng, ưu thế cạnh tranh về việc đề xuất sân bay thứ 2 với các sân bay lân cận của Hà Nội; nghiên cứu phát triển kinh tế sân bay phải gắn với sự phát triển của các khu thương mại tự do, dịch vụ logistics bảo đảm hiện đại, phù hợp, hiệu quả.

Đi kèm với chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, Thường trực Chính phủ yêu cầu Hà Nội giải quyết triệt để vấn đề môi trường, úng ngập, ùn tắc giao thông; đảm bảo nghiêm ngặt các chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là tỷ lệ cây xanh tại khu vực lõi, trung tâm đô thị…

Thành phố Hà Nội được gợi ý tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu địa điểm xây dựng Cung triển lãm quy hoạch để công khai các quy hoạch của Thủ đô, giám sát quy hoạch, xúc tiến đầu tư và là sản phẩm du lịch của thành phố Hà Nội; góp phần hiện đại hóa, số hóa quy hoạch.

Về kiến nghị của Hà Nội với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thường trực Chính phủ đề nghị UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính được giao chỉ đạo và trình Chính phủ trong tháng 3 để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thường trực Chính phủ giao cho Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo vấn đề này.

Với tuyến đường sắt quốc gia (đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi), Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.