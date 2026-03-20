Chính phủ Ấn Độ đề xuất cài đặt sẵn ứng dụng định danh Aadhaar trên điện thoại thông minh

Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra đề xuất yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Samsung và Google xem xét việc cài đặt sẵn ứng dụng định danh sinh trắc học Aadhaar trên các dòng điện thoại thông minh. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà sản xuất thiết bị vốn lo ngại về chi phí sản xuất và các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Aadhaar là một hệ thống số định danh duy nhất gồm 12 chữ số gắn liền với dấu vân tay và quét mống mắt của gần 1,34 tỷ cư dân tại quốc gia này. Hệ thống này hiện được sử dụng rộng rãi cho các mục đích xác minh trong dịch vụ ngân hàng, viễn thông và hỗ trợ nhập cảnh nhanh tại các sân bay. Mặc dù chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi khẳng định hệ thống này an toàn, các nhà hoạt động vì quyền riêng tư vẫn liên tục chỉ trích do những sự cố rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng trăm triệu người trên mạng tối trước đây.

Theo các tài liệu nội bộ từ hiệp hội công nghiệp công nghệ thông tin MAIT, cơ quan quản lý Aadhaar đã đề nghị bộ công nghệ thông tin làm việc với Google và Apple để khám phá khả năng tích hợp sẵn phiên bản mới của ứng dụng này.

Phía chính phủ tin rằng việc cài đặt sẵn sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chức năng thiết yếu mà không cần phải tải xuống riêng biệt, từ đó tăng cường khả năng phổ cập dịch vụ công. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng yêu cầu này sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất và có thể gây ra các vấn đề về vận hành cho người dùng. Đặc biệt, Apple và Samsung bày tỏ lo ngại sâu sắc về các tiêu chuẩn an toàn thông tin khi tích hợp một ứng dụng nhà nước vào hệ điều hành vốn có tính đóng và bảo mật cao của họ.

Các công ty thành viên của MAIT lập luận rằng việc bắt buộc cài đặt sẵn không thực sự mang lại lợi ích công cộng lớn lao như mong đợi. Ngược lại, quy định này sẽ buộc các nhà sản xuất phải duy trì các dây chuyền sản xuất riêng biệt cho thị trường Ấn Độ và thị trường xuất khẩu, gây lãng phí nguồn lực đáng kể.

Hiệp hội này cũng dẫn chứng rằng ngoài Nga, hiện không có quốc gia nào khác trên thế giới bắt buộc cài đặt sẵn các ứng dụng của chính phủ lên điện thoại di động. Cuộc đối đầu này đánh dấu một điểm nóng mới trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa các gã khổng lồ công nghệ và nỗ lực kiểm soát kỹ thuật số của chính quyền New Delhi. Nếu đề xuất này trở thành quy định bắt buộc, nó có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý phức tạp cho ngành công nghiệp thiết bị di động toàn cầu.

Theo Reuters