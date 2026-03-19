Tin nóng công nghệ 19/3: Robot thông minh có khả năng đọc sóng não con người

VietTimes - Robot thông minh có khả năng đọc sóng não con người; Tài tử Val Kilmer tái xuất màn ảnh rộng nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Mỹ tăng ngân sách lên 185 tỷ USD cho siêu hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome

Mỹ tăng ngân sách lên 185 tỷ USD cho hệ thống Golden Dome. Ảnh: Interesting Engineering.

Mỹ vừa nâng mức dự toán chi phí cho chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome lên xấp xỉ 185 tỷ USD nhằm đẩy mạnh các năng lực tác chiến không gian hiện đại.

Khoản ngân sách tăng thêm 10 tỷ USD này chủ yếu tập trung vào việc tăng tốc phát triển các mạng lưới vệ tinh theo dõi và hệ thống truyền thông dữ liệu tiên tiến.

Dự án được thiết kế như một lá chắn đa tầng có khả năng phát hiện và đánh chặn mọi mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cho đến các mục tiêu siêu thanh.

Các tập đoàn quốc phòng hàng đầu như Lockheed Martin và Northrop Grumman sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc tích hợp các cảm biến không gian để nhận diện mục tiêu sớm hơn.

Dù chi phí dự kiến đã ở mức khổng lồ, giới phân tích nhận định con số thực tế có thể lên tới hàng trăm tỷ USD khi các công nghệ đánh chặn phức tạp được triển khai toàn diện.

2. Robot thông minh có khả năng đọc sóng não con người để ngăn chặn sự cố tức thì

Sử dụng mũ điện não đồ (EEG), các nhà nghiên cứu phát hiện tín hiệu não và truyền chúng vào một robot điều khiển chung. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Oklahoma đang phát triển một hệ thống điều khiển thần kinh cho phép robot phản ứng theo bản năng con người trong thời gian thực.

Thông qua giao diện não máy và mũ đội đo điện não đồ, robot có thể phát hiện các tín hiệu điện sinh học đặc biệt phát ra ngay khi con người nhận thấy lỗi sai.

Những tín hiệu này xuất hiện nhanh hơn cả phản ứng vận động của tay, giúp máy móc có thể dừng lại hoặc điều chỉnh hành động trong vài phần nghìn giây trước khi hư hại xảy ra.

Công nghệ này đặc biệt quan trọng trong các môi trường rủi ro cao như xử lý chất thải hạt nhân hay kiểm tra dưới đáy biển sâu.

Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu trên nền tảng Nvidia, hệ thống có thể học hỏi các mẫu sóng não riêng biệt của từng người điều khiển.

Trong tương lai, ứng dụng này hứa hẹn sẽ mang lại bước đột phá cho các loại chân tay giả và khung xương trợ lực thông minh.

3. Tài tử Val Kilmer tái xuất màn ảnh rộng nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo

Val Kilmer trong phim 'As Deep as the Grave'. Ảnh: Interesting Engineering.

Tài tử Val Kilmer sẽ góp mặt trong bộ phim chính kịch As Deep As the Grave thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo sau khi ông qua đời vào năm 2025.

Trước khi mất vì ung thư vòm họng, nam diễn viên đã ký hợp đồng thủ vai một linh mục có nguồn gốc bản địa Mỹ nhưng chưa kịp ghi hình do bệnh nặng.

Đạo diễn Coerte Voorhees quyết định không thay thế diễn viên mà hợp tác cùng gia đình Val Kilmer để tái tạo hình ảnh và giọng nói của ông bằng kỹ thuật số.

Các mô hình học máy sẽ phân tích kho dữ liệu hình ảnh xuyên suốt sự nghiệp của ông nhằm mô phỏng nhân vật ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Dự án lấy bối cảnh những năm 1920 này đánh dấu bước tiến mới của Hollywood trong việc sử dụng AI để lưu giữ các màn trình diễn kinh điển.

Dù gây ra nhiều tranh luận về đạo đức, bộ phim vẫn được thực hiện như một cách tôn trọng tâm nguyện cuối cùng của cố nghệ sĩ.

4. Tencent phát triển trợ lý AI cho WeChat

Tencent đang đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo sau khi bị đánh giá là tụt hậu so với các đối thủ.

Tencent vừa công bố kế hoạch phát triển một trợ lý trí tuệ nhân tạo tích hợp trực tiếp vào ứng dụng WeChat với hơn 1,4 tỷ người dùng.

Theo Chủ tịch Tencent Martin Lau, công cụ này không chỉ trò chuyện mà còn thực hiện các tác vụ thực tế như mua sắm hay gọi xe. Động thái này nhằm giúp Tencent lấy lại vị thế trước sự bùng nổ của Doubao từ ByteDance và các mô hình mới từ Alibaba.

Dù chi tiêu vốn năm 2025 đạt hơn 79 tỷ nhân dân tệ (11,5 tỷ USD), thấp hơn kỳ vọng do các hạn chế về chip cao cấp từ Mỹ, tập đoàn vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 14%.

Bên cạnh mảng trò chơi trực tuyến đang phục hồi mạnh mẽ, Tencent kỳ vọng việc Apple giảm phí hoa hồng trên App Store tại Trung Quốc sẽ giúp gia tăng đáng kể lợi nhuận hoạt động. Trợ lý AI mới được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa hệ sinh thái khổng lồ của WeChat để cải thiện trải nghiệm người dùng trong tương lai.

5. Google phát triển công cụ kiểm soát tìm kiếm mới nhằm xoa dịu các nhà quản lý Anh

Google phát triển công cụ kiểm soát tìm kiếm mới. Ảnh: Reuters.

Google đang nỗ lực phát triển các công cụ mới cho phép các trang web chủ động từ chối tính năng trí tuệ nhân tạo tạo sinh của mình. Động thái này nhằm giải quyết những lo ngại từ cơ quan quản lý cạnh tranh Anh về sự thống trị của hãng trong dịch vụ tìm kiếm.

Theo đề xuất, các nhà xuất bản có thể kiểm soát việc nội dung của họ bị sử dụng để huấn luyện mô hình Gemini hoặc hiển thị trong các đoạn tóm tắt AI.

Google cũng đưa ra phương án thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định ít gây phiền hà hơn cho người dùng thay vì các thông báo hiện lên liên tục.

Phía Hiệp hội Truyền thông Tin tức Anh nhấn mạnh rằng việc từ chối này không được phép làm giảm thứ hạng hiển thị tự nhiên của các tờ báo.

Mặc dù cam kết hợp tác, Google vẫn cảnh báo một số yêu cầu quá khắt khe có thể gây ra hậu quả không cân xứng và kìm hãm sự đổi mới sáng tạo tại thị trường này.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia