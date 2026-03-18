Tin nóng công nghệ 18/3: Nvidia chuẩn bị tung chip AI Groq cho Trung Quốc

Tesla ký thỏa thuận 4,3 tỷ USD với LG nhằm củng cố chuỗi cung ứng pin lưu trữ nội địa; Nvidia chuẩn bị tung chip AI Groq cho Trung Quốc; Nhật Bản – Mỹ hợp tác phát triển robot AI… là các tin công nghệ nổi bật hôm nay.

1. Tesla ký thỏa thuận 4,3 tỷ USD với LG nhằm củng cố chuỗi cung ứng pin lưu trữ nội địa

Logo của Tesla và LG Energy Solution. Ảnh: Interesting Engineering.

Tesla vừa hoàn tất hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD với LG Energy Solution để cung cấp pin cho mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Các bộ pin lithium sắt photphat sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Lansing, Michigan, giúp hãng giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thỏa thuận này tập trung hỗ trợ hệ thống Megapack 3 sản xuất tại Houston, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ điện từ năng lượng tái tạo và cung ứng cho các trung tâm dữ liệu đang bùng nổ.

Hiện tại, doanh thu từ mảng năng lượng của Tesla đã đạt 12,8 tỷ USD, chiếm 13% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Việc nội địa hóa sản xuất không chỉ giúp Tesla né tránh các rào cản thuế quan mà còn góp phần xây dựng chuỗi cung ứng pin bền vững tại Mỹ. Đây là bước đi chiến lược khi nhu cầu điện năng dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035.

2. SEC ban hành khung phân loại tiền mã hoá và đề xuất cơ chế thử nghiệm an toàn

SEC ban hành khung phân loại tiền mã hoá. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa đưa ra văn bản hướng dẫn nhằm làm rõ cách phân loại các loại tiền mã hoá thành năm nhóm cụ thể.

Theo đó, tài sản kỹ thuật số sẽ được chia thành hàng hóa, vật phẩm sưu tầm, công cụ, đồng ổn định và chứng khoán kỹ thuật số.

Chủ tịch SEC Paul Atkins nhấn mạnh rằng luật chứng khoán liên bang sẽ chỉ áp dụng đối với nhóm chứng khoán kỹ thuật số, giúp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý kéo dài cho ngành công nghiệp này.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất một cơ chế thử nghiệm an toàn cho phép các công ty khởi nghiệp huy động vốn hoặc vận hành trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải tuân thủ các quy định khắt khe thông thường.

SEC dự kiến sẽ sớm công bố chi tiết đề xuất này để lấy ý kiến công chúng trong vài tuần tới. Bước đi này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ đồng thời bảo vệ nhà đầu tư.

3. Nvidia chuẩn bị tung chip AI Groq cho Trung Quốc

Nvidia chuẩn bị tung chip AI Groq cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Nvidia đang lên kế hoạch cung cấp phiên bản chip trí tuệ nhân tạo Groq cho thị trường Trung Quốc sau khi đạt thỏa thuận cấp phép công nghệ trị giá 17 tỷ đô la.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh CEO Jensen Huang xác nhận việc tái khởi động sản xuất dòng chip H200 nhờ các giấy phép xuất khẩu từ chính quyền ông Donald Trump.

Khác với các dòng Vera Rubin bị hạn chế, chip Groq tập trung vào mảng suy luận nhằm hỗ trợ hệ thống trả lời câu hỏi và lập trình mã nguồn.

Mặc dù dẫn đầu về huấn luyện dữ liệu, Nvidia đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ nội địa Trung Quốc như Baidu trong phân khúc suy luận. Dự kiến sản phẩm mới sẽ có mặt vào tháng năm và có khả năng tương thích linh hoạt với nhiều hệ thống khác nhau. Đây là bước đi chiến lược giúp hãng khai thác cơ hội doanh thu nghìn tỷ đô la từ nhu cầu AI đang bùng nổ.

4. Foxconn bắt tay tập đoàn Mitsubishi hiện thực hóa tham vọng dẫn đầu ngành xe điện

Foxconn coi mảng kinh doanh xe điện là một trong những nguồn doanh thu chính tiếp theo của mình. Ảnh: Nikkei Asia.

Foxconn đang thắt chặt quan hệ đối tác với tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản nhằm hướng tới mục tiêu trở thành nhà lắp ráp xe điện hàng đầu thế giới. Gã khổng lồ Đài Loan dự kiến mua lại 50% cổ phần của Mitsubishi Electric Mobility, một công ty con chuyên về linh kiện ô tô. Động thái này giúp Foxconn nắm bắt các công nghệ cốt lõi như bộ biến tần và động cơ điện, đồng thời nội địa hóa quy trình sản xuất để tối ưu hóa chi phí.

Với mô hình dịch vụ thiết kế và sản xuất hợp đồng, Foxconn kỳ vọng biến Nhật Bản thành thị trường trọng điểm sau khi đã ký thỏa thuận cung ứng xe cho Mitsubishi Motors. Việc hợp tác với một thương hiệu toàn cầu như Mitsubishi không chỉ giúp Foxconn gia tăng uy tín mà còn tạo nền tảng vững chắc để cạnh tranh với các đối thủ lớn. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất quy mô của Foxconn và kỹ thuật tinh hoa từ Nhật Bản hứa hẹn thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi xanh trong ngành vận tải.

5. Nhật Bản và Mỹ bắt tay phát triển robot AI nhằm vực dậy ngành đóng tàu

Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng đóng tàu trong nước vào năm 2035 so với năm 2024. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển robot trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực đóng tàu tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Dự án này nhằm mục đích số hóa các kỹ thuật hàn và chế tạo của những công nhân lành nghề để huấn luyện AI, từ đó giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng.

Chính phủ Nhật Bản đã dành ngân sách 100 triệu USD để hỗ trợ nỗ lực này, bên cạnh quỹ đầu tư chiến lược trị giá khoảng 2,2 tỷ USD. Đối với Mỹ, đây là bước đi cụ thể hóa cam kết của tổng thống Donald Trump trong việc hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu nội địa.

Với hơn 99% khối lượng giao thương của Nhật Bản phụ thuộc vào đường biển, Tokyo đặt mục tiêu gấp đôi sản lượng đóng tàu vào năm 2035. Việc huy động các chuyên gia để xác định phạm vi và lộ trình triển khai sẽ sớm được tiến hành sau khi thỏa thuận chính thức được ký kết.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia