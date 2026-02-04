Dịch vụ thuê giúp việc qua ứng dụng bùng nổ cùng sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Đối với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng tại Ấn Độ việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc con nhỏ là một thách thức lớn.

Tại các đô thị sầm uất như New Delhi, hình ảnh những bà nội trợ bận rộn đặt dịch vụ dọn dẹp qua điện thoại đang dần trở nên phổ biến. Thị trường dịch vụ gia đình tại Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trưởng 60%, đạt mức 95 tỷ USD vào năm 2030. Đối với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc con nhỏ là một thách thức lớn.

Thay vì tự mình làm mọi việc, nhiều phụ nữ lựa chọn dành thời gian quý báu cho gia đình hoặc sự nghiệp và giao phó việc nhà cho các nền tảng công nghệ. Insta Help, một ứng dụng thuộc sở hữu của Urban Company, đang dẫn đầu xu thế này bằng cách cung cấp hơn 60 loại hình dịch vụ từ dọn dẹp, sửa chữa điện máy đến cắt tóc và mát-xa ngay tại nhà.

Chỉ với vài thao tác chạm trên điện thoại, một nhân viên giúp việc có thể xuất hiện sau 15 phút. Chi phí cho hai giờ dọn dẹp rơi vào khoảng 350 rupee (90.000 đồng), mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh so với các dịch vụ truyền thống.

Urban Company thu phí hoa hồng khoảng 30%, phần còn lại thuộc về người lao động. Tính đến cuối năm 2025, nền tảng này đã thu hút hơn 60.000 lao động tự do đăng ký. Việc tập trung vào các khu vực có mật độ dân cư cao giúp ứng dụng điều phối nhân sự trong bán kính chỉ vài trăm mét, đảm bảo tốc độ phục vụ gần như tức thì.

Sự thay đổi trong thái độ của người tiêu dùng, vốn ưu tiên tốc độ và sự tiện lợi, đã giúp Insta Help đạt được những con số ấn tượng. Trong quý cuối năm ngoái, số lượng đơn hàng trên ứng dụng đã tăng gần gấp ba lần so với quý trước đó. Giám đốc điều hành Abhiraj Singh Bhal nhận định rằng Ấn Độ vẫn còn dư địa tăng trưởng rất lớn.

Công ty hiện đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian phản hồi. Bên cạnh Urban Company, nhiều nền tảng mới như Snabbit hay Pronto cũng đang gia nhập cuộc đua cung cấp dịch vụ giúp việc tức thời từ rửa bát đến giặt giũ.

Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường, quy mô mảng trực tuyến hiện vẫn còn nhỏ so với tổng thể nhưng đang có tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ. Động lực chính đến từ việc tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ dự kiến sẽ chiếm 60% dân số vào năm 2046. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động tại quốc gia này cũng tăng vọt từ 23% lên 42% chỉ trong 6 năm qua. Điều này tạo ra nhu cầu khổng lồ về nhân lực giúp việc gia đình vốn đã là một phần lâu đời trong đời sống văn hóa của người dân nơi đây.

Tuy nhiên sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ cũng đặt ra những thách thức về quyền lợi cho hơn 10 triệu lao động tự do. Trong khi các ứng dụng giao hàng nhanh từng bị chỉ trích vì gây áp lực thời gian lên nhân viên, các nền tảng dịch vụ nhà cửa đang nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc để tránh những phản ứng tiêu cực.

Nhiều lao động trong ngành làm đẹp và dọn dẹp cho biết họ thường xuyên bị quá tải trong các mùa lễ hội hoặc cưới hỏi. Lãnh đạo Urban Company cho biết họ đang học hỏi mô hình từ các thị trường có chi phí nhân công đắt đỏ như Nhật Bản để tối ưu hóa quy trình. Việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho đội ngũ nhân sự sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của ngành dịch vụ này trong tương lai.

Theo Nikkei Asia