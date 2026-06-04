Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Lebanon bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Israel khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại Lebanon và duy trì hiện diện ở miền Nam dù hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian. Hezbollah chưa lên tiếng về thỏa thuận.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 4/6 tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon trong thời gian tới và chưa rút khỏi khu vực miền Nam, bất chấp việc Israel và Lebanon vừa đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới với điều kiện Hezbollah chấm dứt các cuộc tấn công.

Theo Reuters, thỏa thuận được công bố tại Washington sau các cuộc trao đổi giữa giới chức Lebanon và Israel trong khuôn khổ một tiến trình ngoại giao do Mỹ dẫn dắt. Hezbollah – lực lượng Hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn – không tham gia đàm phán và đến nay chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận này.

Ngay trong ngày 4/6, các nguồn tin an ninh cho biết Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích tại miền Nam Lebanon. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào xe máy đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Người dân Beirut cũng ghi nhận sự xuất hiện của máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô.

Quân đội Israel đồng thời phát đi cảnh báo tới cư dân miền nam Lebanon, cho biết các chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah vẫn đang được triển khai.

Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah vẫn kéo dài dù Washington đã nhiều lần công bố các lệnh ngừng bắn kể từ tháng 4. Giao tranh bùng phát trở lại từ ngày 2/3 khi Hezbollah nổ súng nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tehran trong bối cảnh Iran hứng chịu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Xung đột tại Lebanon hiện trở thành một trong những điểm nghẽn trong các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng khu vực. Iran, quốc gia đã góp phần thành lập Hezbollah thông qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) từ năm 1982, yêu cầu Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công tại Lebanon như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Israel khẳng định duy trì “vùng an ninh” ở miền Nam Lebanon

Theo tuyên bố do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, thỏa thuận ngừng bắn Israel – Lebanon phụ thuộc vào việc Hezbollah chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực nằm giữa biên giới Israel – Lebanon và sông Litani.

Tuyên bố không đề cập đến việc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon. Khu vực này hiện nằm trong một “vùng an ninh” do Israel thiết lập với lý do bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel khỏi các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Trong tuyên bố riêng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng an ninh này, bao gồm cả khu vực lâu đài Beaufort – địa điểm vừa bị quân đội Israel kiểm soát cuối tuần qua.

“Quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại vùng an ninh, bao gồm khu vực lâu đài Beaufort, đồng thời chưa cho phép người dân quay trở lại,” ông Katz tuyên bố.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel “trong thời gian tới sẽ tiếp tục các hoạt động tác chiến và nổ súng trên thực địa”.

Theo số liệu từ phía Lebanon, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hàng trăm nghìn cư dân miền Nam Lebanon, phần lớn là người Hồi giáo Shiite.

Quân đội Lebanon sẽ kiểm soát các khu vực thí điểm

Tuyên bố chung giữa hai bên cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí nhanh chóng triển khai các “khu vực thí điểm”, nơi Quân đội Lebanon sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn và không cho phép bất kỳ lực lượng vũ trang ngoài nhà nước nào hiện diện.

Quân đội Lebanon từng được triển khai xuống miền nam nước này theo thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 11/2024 nhằm chấm dứt cuộc chiến trước đó giữa Hezbollah và Israel. Đến tháng 1, Beirut tuyên bố đã thiết lập quyền kiểm soát khu vực từ biên giới tới sông Litani.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống và Thủ tướng Lebanon hiện chưa đưa ra bình luận về thông báo mới từ Washington.

Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad mô tả đây là “một thời khắc mang tính lịch sử đối với Lebanon”.

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã theo đuổi kế hoạch giải giáp Hezbollah bằng biện pháp hòa bình suốt một năm qua, khiến quan hệ giữa chính quyền Beirut và lực lượng này ngày càng căng thẳng.

Hezbollah trước đó đã yêu cầu chính phủ Lebanon rút khỏi tiến trình đàm phán do Mỹ bảo trợ.

Nội bộ Israel chia rẽ về thỏa thuận ngừng bắn

Thỏa thuận mới cũng vấp phải sự phản đối từ một số thành viên trong chính phủ Israel.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, nhân vật thuộc phe cực hữu, gọi đây là “một sai lầm nghiêm trọng” và yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa vấn đề ra nội các bỏ phiếu.

Theo ông Ben-Gvir, Hezbollah sẽ không thực sự rút khỏi khu vực phía nam sông Litani và quân đội Lebanon cũng không đủ khả năng buộc lực lượng này tuân thủ thỏa thuận.

Trước đó, ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Beirut, sau khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh không kích các khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Lebanon – nơi được xem là thành trì của Hezbollah.

Tuyên bố đó đã làm dấy lên chỉ trích từ các đối thủ chính trị cũng như một số đồng minh của ông Netanyahu, cho rằng Thủ tướng Israel đã để Washington can thiệp quá sâu vào các quyết định quân sự của nước này.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Katz khẳng định Israel vẫn có “quyền tự do hành động” với sự hậu thuẫn của Mỹ để tiến hành các cuộc tấn công vào Beirut nếu xảy ra các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ hoặc cộng đồng dân cư Israel.

“Israel sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố trong khu vực,” ông Katz nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) thông báo một binh sĩ gìn giữ hòa bình đã tử vong vì vết thương sau khi đạn cối rơi trúng vị trí đóng quân gần thị trấn Marjayoun ở đông nam Lebanon đêm 3/6.

UNIFIL cho biết thêm hai binh sĩ khác bị thương và đã mở cuộc điều tra để xác định nguồn gốc của vụ tấn công.

Theo Reuters