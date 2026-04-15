Hội đồng An ninh Nga cảnh báo về kịch bản chiến tranh mới của Mỹ-Israel nhằm vào Iran

Lầu Năm Góc tiếp tục điều động lực lượng tới Trung Đông bất chấp các cuộc đàm phán với Tehran, phía Moscow cho biết.

Mỹ và Israel có thể đang lợi dụng các cuộc đối thoại với Iran để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào quốc gia này, Hội đồng An ninh Nga cảnh báo.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Washington và Tehran, diễn ra tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần, đã không đạt được đột phá. Các quan chức Iran cho rằng nguyên nhân thất bại là do những “yêu cầu phi thực tế” từ phía Mỹ, nhưng vẫn khẳng định sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cho biết vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra tại cùng địa điểm “trong vòng hai ngày tới”.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, văn phòng Hội đồng An ninh Nga cảnh báo rằng “Mỹ và Israel có thể sử dụng các cuộc đàm phán hòa bình để chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ chống lại Iran”.

Đánh giá này dựa trên thực tế rằng “Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng Mỹ trong khu vực” ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, cơ quan này – do Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu – cho biết.

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2 diễn ra trong bối cảnh Tehran và Washington đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, việc nới lỏng trừng phạt và các vấn đề an ninh khu vực. Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, Israel cũng đã không kích các cơ sở hạt nhân của Iran trong lúc Mỹ và Iran đang đàm phán, làm bùng phát một cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

“Nếu các cuộc đàm phán không đạt được mục tiêu đề ra, giao tranh có thể bùng phát trở lại với cường độ lớn hơn sau hai tuần”, tuyên bố nêu rõ.

Trước đó, ông Trump phát tín hiệu rằng ông không có ý định kéo dài lệnh ngừng bắn hai tuần với Tehran, dự kiến hết hạn vào ngày 22/4. Cuộc xung đột “có thể kết thúc theo nhiều hướng, nhưng tôi cho rằng một thỏa thuận vẫn tốt hơn, vì khi đó họ [Iran] có thể tái thiết”, ông nói với ABC News.

Về phía mình, Tehran cho biết họ mong muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn, với một thỏa thuận cuối cùng bao gồm các đảm bảo không bị tấn công thêm, nới lỏng trừng phạt và quyền tiếp tục làm giàu uranium cho mục đích hòa bình.

Theo đánh giá của Hội đồng An ninh Nga, Iran “vẫn sở hữu kho vũ khí đáng kể” và có thể sử dụng để chống lại các hành động quân sự tiếp theo từ Washington và Israel.

Cơ quan này cũng cho rằng bộ máy lãnh đạo dân sự và quân sự của Iran vẫn ổn định, trong khi xã hội nước này đã đoàn kết xung quanh chính phủ kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel cách đây hơn một tháng rưỡi.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Tehran tại các cuộc đàm phán ở Islamabad, trước đó cảnh báo rằng Iran đã sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công trên bộ của quân đội Mỹ và sẽ “trút mưa lửa” lên đối phương.

Tehran cũng cảnh báo sẽ đáp trả một chiến dịch trên bộ bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh.

Theo RT