Iran tung Mi-28 bay trên bầu trời Tehran sau tin bị xóa sổ, thông điệp gửi Mỹ - Israel là gì?

Iran triển khai trực thăng tấn công Mi-28 do Nga cung cấp bay trên thủ đô Tehran sau các đợt không kích của Mỹ và Israel. Động thái được xem là màn phô diễn sức mạnh và thông điệp răn đe mới.

Không quân Iran đã triển khai ít nhất 2 trực thăng tấn công Mi-28 mới nhận từ Nga bay qua thủ đô Tehran, trong động thái được xem là màn phô trương sức mạnh sau hàng loạt tuyên bố từ phương Tây cho rằng toàn bộ số máy bay này đã bị phá hủy.

Mi-28 hiện là dòng máy bay chiến đấu hiện đại duy nhất được xác nhận đang hoạt động trong biên chế Iran. Việc bàn giao loại trực thăng này chỉ mới được xác nhận vào tháng 1/2025.

Thực tế các khí tài được xem là có giá trị cao nhất của Iran vẫn sống sót sau hơn một tháng oanh kích dữ dội từ Mỹ và Israel — chiến dịch được cho là nhắm trực tiếp vào năng lực tác chiến trên không của Tehran và ưu tiên tiêu diệt các mục tiêu mới, hiện đại và quan trọng nhất — đang được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy khả năng chống chịu đáng kể của quân đội Iran.

Trực thăng tấn công Mi-28 của Iran bay trên bầu trời Tehran. Ảnh: MW.

Dù chưa có thông tin cho thấy Mi-28 đã được đưa vào chiến đấu thực tế, loại trực thăng này được đánh giá có thể đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch chống Mỹ và các đối tác chiến lược của Washington.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là phòng không, đặc biệt trước UAV và tên lửa hành trình cận âm. Kịch bản này tương tự cách Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh sử dụng trực thăng tấn công để bắn hạ các UAV cảm tử do Iran sản xuất.

Mi-28 cũng có thể hoạt động như một nền tảng cảm biến trên không, giúp mở rộng khả năng nhận biết tình huống cho mạng lưới phòng không mặt đất. Ngoài ra, trực thăng này còn có khả năng tấn công tiêm kích và các máy bay có người lái cánh cố định khác bằng tên lửa không đối không R-74.

Việc máy bay Mỹ thường xuyên bay thấp khi tấn công Iran bằng bom trọng lực nhằm giảm nguy cơ bị radar phát hiện cũng có thể tạo thêm cơ hội để Mi-28 tham chiến trong vai trò đánh chặn.

Thứ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mehdi Farahi, lần đầu xác nhận kế hoạch đưa Mi-28 và tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35 vào biên chế từ tháng 11/2023.

Lô Su-35 đầu tiên được kỳ vọng bàn giao trước quý IV/2026.

Theo các báo cáo, 3 chiếc Mi-28 đã được chuyển tới Iran vào tháng 1/2026, tuy nhiên tổng số đơn hàng vẫn chưa được công bố.

Quân đội Iran sau đó được cho là tiếp nhận thêm nhiều lô Mi-28 mới vào giữa đến cuối tháng 2, chỉ ít lâu trước khi chiến dịch tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào nước này bắt đầu.

Mi-28 nổi tiếng với mức độ bảo vệ tổ lái rất cao. Buồng lái titan của trực thăng được che chắn bằng kính chống đạn và các tấm giáp gốm, đủ khả năng chịu được đạn cỡ 20 mm.

Biến thể mới nhất Mi-28NM lần đầu được thử lửa tại Syria từ năm 2016. Kết quả hoạt động tại chiến trường này được cho là một trong những yếu tố quan trọng khiến Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng mua thêm 98 chiếc để bàn giao trước năm 2027.

Theo MW