Thêm lãnh đạo cấp cao Eximbank xin từ nhiệm

Ông Phạm Quang Dũng là Phó Tổng Giám đốc thứ 4 của Eximbank xin từ nhiệm trong thời gian gần đây.

Ngày 29/5, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng.

“Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới, với việc kiện toàn mô hình tổ chức, tối ưu công tác điều hành và phát huy hiệu quả nguồn lực quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của ngân hàng, tôi đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6 để đảm nhiệm vị trí, công việc khác phù hợp hơn với nhu cầu tổ chức và định hướng phát triển của ngân hàng”, ông Dũng viết trong đơn từ nhiệm.

Cũng trong ngày 29/5, HĐQT Eximbank quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ kể từ ngày 1/6; miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/7 đối với ông Nguyễn Hướng Minh; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6 đối với ông Đào Hồng Châu.

Trước đó, 3 nhân sự này đều có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 338 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm lợi nhuận trong kỳ là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 31% đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mặc dù thu nhập lãi thuần vẫn tăng gần 2% nhưng lãi thuần từ dịch vụ ghi nhận giảm 76% mang về 36 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Như vậy, sau 3 tháng, ngân hàng đã thực hiện được 22% kế hoạch lợi nhuận.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 16,5% lên 228.430 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn đạt 17,8% lên 232.598 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối 2026 ước đạt 310.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,4% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,69% về 2,5%, tương ứng giảm 0,19 điểm %.

Kế hoạch kinh doanh năm 206 của Eximbank.

Eximbank đánh giá 2026 là năm môi trường kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, với các áp lực từ lãi suất, tỷ giá, dòng vốn và diễn biến khó lường của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì đà phục hồi, một số lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, tác động đến khả năng hấp thụ vốn và chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng.

“Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về quản trị, minh bạch và chuyển đổi mô hình hoạt động”, Eximbank đánh giá.