Ferrari trình làng siêu xe thuần điện đầu tiên

Mẫu xe 4 cửa này được phát triển với sự hợp tác của cựu giám đốc thiết kế Apple - Jony Ive cùng đội ngũ sáng tạo của ông, đồng thời là chiếc xe 5 chỗ đầu tiên trong lịch sử của hãng.

Hãng siêu xe sang nước Ý Ferrari vừa chính thức giới thiệu mẫu ô tô thuần điện đầu tiên mang tên Luce, đánh dấu một bước chuyển dịch chiến lược đầy mạo hiểm trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Porsche hay Lamborghini đang chủ động thu hẹp tham vọng xe điện do nhu cầu thị trường suy yếu.

Thương hiệu xe thể thao huyền thoại đặt mục tiêu thu hút những gia đình có tiềm lực tài chính lớn bằng việc cung cấp không gian ghế ngồi thoải mái, công nghệ hỗ trợ cao cấp và khoang hành lý có thể tích lên tới 600 lít. Theo kế hoạch công bố, những chiếc xe đầu tiên sở hữu mức giá đắt đỏ khoảng 639.000 USD sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng vào cuối năm 2026.

Ban lãnh đạo tập đoàn khẳng định dòng sản phẩm mới là thành quả của quá trình nghiên cứu và phát triển nghiêm túc suốt 5 năm qua. Bằng việc tích hợp hệ thống khuếch đại âm thanh rung động tự nhiên từ hệ thống truyền động điện để duy trì cảm giác lái thể thao nguyên bản, siêu xe mới là một cuộc đặt cược lớn vào thế hệ người tiêu dùng đam mê công nghệ và trí tuệ nhân tạo, những người vốn ít gắn bó với di sản động cơ đốt trong truyền thống.

Bước đi mang tính đột phá này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho hãng thâm nhập sâu hơn vào các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, nơi các phương tiện xanh đang cực kỳ phổ biến và các dòng xe chạy xăng dung tích lớn phải gánh chịu mức thuế suất rất cao.

Nội thất của mẫu xe Luce. Ảnh: Road and Track.

Xét về thông số kỹ thuật, siêu xe mới sở hữu cấu trúc vận hành mạnh mẽ bao gồm 4 động cơ điện độc lập đặt tại mỗi bánh xe, giúp sản sinh công suất tổng thể vượt mốc 1.000 mã lực và cho phép xe đạt vận tốc tối đa hơn 310 km/h. Dù có trọng lượng tổng thể nặng hơn 2,2 tấn, phương tiện vẫn duy trì được sự linh hoạt đáng kinh ngạc nhờ các công nghệ điều hướng lực kéo tiên tiến cùng phạm vi hoạt động liên tục cho mỗi lần sạc đầy đạt trên 500 km.

Sự xuất hiện của dòng xe này cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn, thoát ly khỏi phong cách thiết kế cơ bắp, thể thao hầm hố đặc trưng trước đây để chuyển sang phom dáng thân xe rộng rãi hơn kết hợp phần trần kính LED bo cong mềm mại. Không gian nội thất của xe vẫn tôn trọng các giá trị sang trọng cốt lõi khi ưu tiên sử dụng chất liệu da cao cấp, thủy tinh tinh xảo và nhôm anodized, đồng thời giữ lại các nút bấm cơ học thay vì chuyển sang phong cách thuần cảm ứng kỹ thuật số như cách tiếp cận của Tesla hay một số hãng xe điện Trung Quốc hiện nay.

Theo Nikkei Asia