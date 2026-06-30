Nhậm chức CEO GP.Invest, ông Nguyễn Trí Dũng tiết lộ mục tiêu gì?

Sau gần một thập kỷ gắn bó với GP.Invest, ông Nguyễn Trí Dũng vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc từ ngày 1/7. Đại diện thế hệ F2 cho biết ông muốn biến áp lực kế thừa thành động lực để đưa doanh nghiệp phát triển.

GP.Invest bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng làm tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu (GP.Invest) vừa tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, ông Nguyễn Trí Dũng được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc GP.Invest; ông Lê Minh Thắng được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Trí Dũng sinh năm 1987, là con trai của ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest. Ông Dũng tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh quản lý tại trường The American University (Mỹ) và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Bất động sản.

Ông gia nhập GP.Invest từ năm 2016 với vị trí trợ lý tổng giám đốc. Từ năm 2019 đến trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, ông giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách chiến lược đầu tư và thi công xây dựng.

Trong thời gian công tác tại GP.Invest, ông Nguyễn Trí Dũng tham gia quản lý và triển khai nhiều dự án của doanh nghiệp. Trong đó, ông phụ trách công tác thiết kế ý tưởng và quản lý triển khai thi công dự án The Nine tại số 9 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Theo doanh nghiệp, việc bổ nhiệm ban lãnh đạo mới nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy điều hành, phục vụ chiến lược phát triển của GP.Invest trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest trao quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc cho ông Nguyễn Trí Dũng.

Thế hệ F2: Bước ra khỏi cái bóng của thế hệ sáng lập

Là đại diện thế hệ F2 của GP.Invest, ông Nguyễn Trí Dũng chia sẻ với VietTimes rằng áp lực là điều khó tránh khỏi khi tiếp quản doanh nghiệp đã có nền tảng và dấu ấn của thế hệ đi trước. Tuy nhiên, ông chọn xem đó là động lực thay vì gánh nặng.

"Chắc chắn sẽ có một áp lực vô hình. Nhưng dần dần tôi tự nhủ rằng đó không phải áp lực mình phải gánh, mà phải biến nó thành động lực. Tôi may mắn được thừa hưởng những di sản mà thế hệ trước để lại. Đó là cơ hội của tôi và cũng là cơ hội để toàn bộ công ty cùng phát triển", tân CEO GP.Invest nói.

Theo ông Dũng, những thành quả mà thế hệ sáng lập gây dựng là nền móng để thế hệ kế cận đặt ra những mục tiêu lớn hơn. Ông kể lại, khi GP.Invest được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng, bản thân đã nói với cha mình về một đích đến cao hơn.

"Tôi nói rất thẳng với bố rằng, bố đã đưa GP.Invest vào Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng rồi, còn thế hệ chúng tôi sẽ cố gắng đưa GP.Invest vào Top 10 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất", ông chia sẻ.

Cũng theo ông, mỗi giai đoạn phát triển của GP.Invest đều gắn với một dự án mang tính tiên phong. Đây cũng là định hướng mà thế hệ lãnh đạo mới muốn tiếp tục theo đuổi. Từ các khu chung cư đầu tiên tại Đê La Thành, Trương Định đến khu đô thị Tràng An hay dự án tại Lạng Sơn với địa hình đặc biệt gồm hồ nước, đồi và núi, tất cả đều mang dấu ấn riêng.

Theo ông, nhiệm vụ của thế hệ kế cận không phải tạo ra sự khác biệt bằng mọi giá mà là kế thừa những giá trị cốt lõi, đồng thời nâng tầm chất lượng sản phẩm để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

"Tôi không nghĩ mình phải làm điều gì quá khác biệt. Điều quan trọng là làm sao những sản phẩm mình tạo ra thực sự đặc biệt với người sử dụng. Chúng tôi muốn đưa vào các tiêu chuẩn xanh, những thiết kế đẹp hơn, kiến trúc hấp dẫn hơn để mỗi dự án đều có bản sắc riêng", ông nói.

Với các dự án cải tạo chung cư cũ mà GP.Invest đang nghiên cứu tham gia, ông Dũng cho rằng đây không chỉ là câu chuyện xây dựng mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực.

"Nếu chỉ xây một khu nhà mới, đủ số lượng căn hộ thì rất nhiều chủ đầu tư đều làm được. Điều GP.Invest muốn chứng minh là chúng tôi đủ năng lực để thực hiện một dự án thí điểm, tạo ra giá trị khác biệt cho thành phố và cho người dân", tân CEO bày tỏ.

Vị CEO cho rằng trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được uy tín và khả năng phát triển bền vững.

Ông cũng chia sẻ, tháng 7 năm nay sẽ tròn 10 năm kể từ khi ông chính thức gia nhập GP.Invest. Cột mốc này mang nhiều ý nghĩa bởi cũng gần tương ứng với một nửa chặng đường phát triển của doanh nghiệp.

"Tôi đã hứa với gia đình và với anh em trong công ty sẽ cố gắng đưa doanh nghiệp phát triển mạnh hơn nữa. Nhưng điều đó không thể làm bằng một cá nhân mà cần sự đồng hành của cả tập thể", vị CEO nhấn mạnh.