Chân dung 2 phó tổng giám đốc mới của Hoá chất Đức Giang

Ông Phùng Trọng Tú và ông Phạm Duy Tùng vừa đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Cụ thể, doanh nghiệp bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc là ông Phùng Trọng Tú và ông Phạm Duy Tùng. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16/6.

Về lý lịch, ông Phùng Trọng Tú sinh năm 1988, có chuyên môn là kỹ sư hóa. Ông Tú hiện là Giám đốc CTCP Ắc quy Tia Sáng (Mã: TSB) - doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang.

Cùng với đó, Hoá chất Đức Giang bổ nhiệm ông Phạm Duy Tùng – thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc. Ông Tùng được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường mới đây.

Ông Phạm Duy Tùng 2 từ phải sang. Ảnh: Hoàng Anh.

Ông Tùng hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang và Giám đốc CTCP Khách sạn Rue du Charbon.

Các quyết định bổ nhiệm được đưa ra trong bối cảnh Hóa chất Đức Giang vừa trải qua giai đoạn biến động lớn về nhân sự cấp cao.

Trước đó, Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai là ông Đào Hữu Duy Anh và một số lãnh đạo khác đã bị khởi tố.

Sau sự kiện này, doanh nghiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị và đảm bảo hoạt động điều hành không bị gián đoạn. Tại đại hội, ông Đào Hữu Kha, em trai ông Đào Hữu Huyền được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Hoá chất Đức Giang.

Chia sẻ với cổ đông, Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt khẳng định ban lãnh đạo mới cam kết kế thừa ý chí, chỉ đạo của chủ tịch cũ (Đào Hữu Huyền) để giữ vững và phát triển tập đoàn. HĐQT mới sẽ hướng tới hoạt động ổn định, minh bạch hơn và hoàn thiện các vấn đề pháp lý để cổ đông yên tâm.

Về vấn đề nhân lực, Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang cho rằng các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm.

Khi cổ đông có chất vấn về việc liên quan tới các rủi ro pháp lý, nguồn tiền xử lý các sai phạm pháp lý sẽ xử lý ra sao, ông Đạt cho rằng đây là việc cá nhân bị khởi tố, vì vậy cá nhân và gia đình các cá nhân phải tự chi trả, công ty sẽ không xử lý vấn đề đó.

“Trừ trường hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty theo kết luận của cơ quan điều tra thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Hiện tại cá nhân phải tự chịu trách nhiệm”, ông Đạt cho biết.

Trong một diễn biến mới đây, Hoá chất Đức Giang đã có giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Trước đó, vào ngày 6/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ra quyết định chuyển DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo Hóa chất Đức Giang, ngày 8/5, HĐQT đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hai bên ký hợp đồng kiểm toán hôm 11/5.

“Hiện nay, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đang được gấp rút triển khai thực hiện. Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để đảm bảo Báo cáo Kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể.

Ngay sau khi báo cáo kiểm toán được ký và phát hành, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc này dự kiến sẽ được thực hiện trong quý II/2026”, Hoá chất Đức Giang cho biết.