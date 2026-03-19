FPT có động thái mới sau khi FPT Telecom được chuyển giao về Bộ Công an

Từ ngày 1/1, Tập đoàn FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom.

Tập đoàn FPT (Mã: FPT) sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết) theo quy định của chuẩn mực và pháp luật kế toán hiện hành.

Theo đó, FPT sẽ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế của FPT thay vì hợp nhất toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom vào báo cáo hợp nhất như hiện tại.

“Sự điều chỉnh về kỹ thuật kế toán này không làm thay đổi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, cũng như lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS). Quyền lợi và giá trị của cổ đông vẫn được đảm bảo và phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính hợp nhất”, FPT nêu trong bản công bố thông tin ngày 18/3.

Theo FPT, việc chuyển giao quyền đại diện phần vốn Nhà nước và củng cố vai trò của Bộ Công an tại FPT Telecom được triển khai nhất quán với chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

"Đây là bước đi mang tính chiến lược, tạo điều kiện để FPT Telecom nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung tham gia sâu rộng hơn vào tổng thể chiến lược phát triển kinh tế số và chủ quyền số quốc gia, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát huy tốt hơn các nguồn lực hiện có và mở rộng dư địa tăng trưởng trong bối cảnh mới", FPT thông tin.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), công ty mẹ được cộng dồn toàn bộ doanh thu và chi phí của công ty con vào báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, phần lợi nhuận ròng - số tiền có thể được dùng để chia lại cho các cổ đông - được ghi nhận theo tỷ lệ sở hữu thực tế tại công ty con.

Trước đó, dù chỉ nắm giữ hơn 45% vốn, FPT vẫn hạch toán FPT Telecom là công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Bộ Công an hiện là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom, sở hữu 50,2% cổ phần, sau khi nhận chuyển giao vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào tháng 7 năm ngoái.

Năm 2025, FPT ghi nhận 70.112 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.225 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay.