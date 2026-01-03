Caracas rung chuyển vì loạt vụ nổ, Venezuela tố Mỹ có "hành động quân sự nghiêm trọng"

Thủ đô Caracas của Venezuela rạng sáng 3/1 đã rung chuyển bởi nhiều vụ nổ, theo các báo cáo truyền thông và hình ảnh ghi nhận tại hiện trường.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Venezuela và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục leo thang. Trước đó, ông Trump nhiều lần cáo buộc chính quyền Venezuela có liên hệ với các băng đảng ma túy – những cáo buộc mà Caracas kiên quyết bác bỏ.

Theo hãng AP, ít nhất 7 tiếng nổ cùng âm thanh của các máy bay bay tamaf thấp đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương.

Phóng viên Murad Gadziev của hãng thông tấn RT, có mặt tại Caracas, cho biết trên bầu trời thủ đô xuất hiện tiếng động của tiêm kích và có thể cả máy bay không người lái. Ông nói thêm rằng có thông tin về trực thăng, bao gồm các trực thăng tấn công Apache và trực thăng vận tải Chinook, hoạt động phía trên Caracas, cho thấy khả năng đây là các hoạt động quân sự của Mỹ.

Phóng viên bà Jennifer Jacobs của CBS dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết: “Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự”.

Trong một tuyên bố chính thức, chính quyền Venezuela cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc tấn công. Các quan chức nhấn mạnh họ “bác bỏ, lên án và tố cáo trước cộng đồng quốc tế hành động quân sự nghiêm trọng do chính phủ hiện tại của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiến hành”, đồng thời cho biết Washington đã nhắm vào cả mục tiêu dân sự lẫn quân sự tại Caracas cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Theo tuyên bố này, “mục tiêu của cuộc tấn công không gì khác ngoài việc chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản, nhằm phá vỡ nền độc lập chính trị của quốc gia bằng vũ lực”.

Các nguồn tin Venezuela nói với Sky News Arabia rằng “nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela và một cảng tại thủ đô đã bị đánh bom”. Một nhân chứng nói với Reuters rằng một phần thủ đô đã bị mất điện sau các vụ nổ.

Tổng thống Colombia ông Gustavo Petro, dù không quy trách nhiệm cho quốc gia cụ thể nào, tuyên bố: “Ngay lúc này họ đang ném bom Caracas. Cảnh báo tới toàn thế giới, Venezuela đã bị tấn công”. Ông cũng kêu gọi triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh quan hệ Washington – Caracas đặc biệt căng thẳng. Ông Trump nhiều lần cáo buộc chính phủ Venezuela dung túng hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn và đã cho phép mở rộng các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tuyến đường bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng Caribbean và phía đông Thái Bình Dương.

Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng Mỹ đang tiến hành hành động xâm lược và sử dụng các chiến dịch chống ma túy làm cái cớ để lật đổ chính quyền của ông. Ông Maduro cảnh báo bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào nhằm vào Venezuela cũng sẽ vấp phải sự kháng cự.

Theo RT