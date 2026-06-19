Quy định nghỉ uống nước giữa các hiệp đấu của FIFA gây tranh cãi dữ dội

Quy định mới của FIFA về nghỉ uống nước trong hai hiệp đấu tại World Cup 2026 gây tranh luận lớn về lợi ích sức khỏe và nhịp độ trận đấu.

Sau khi trận đấu giữa Uzbekistan và Colombia khép lại, lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026 cũng chính thức hạ màn. Những gì đọng lại trong tâm trí người hâm mộ là màn tỏa sáng của các siêu sao, hàng loạt bất ngờ và sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, xen giữa các trận cầu hấp dẫn ấy lại là một chi tiết gây tranh cãi dữ dội: quy định tạm dừng trận đấu để cầu thủ "bổ sung nước".

Quy định "Hydration Breaks" làm trận cầu thực tế chia thành 4 hiệp

Theo truyền thống xưa nay, một trận đấu bóng đá được chia thành hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút - một quy tắc đã tồn tại gần một thế kỷ. Tuy nhiên, tại World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, FIFA đã chủ động phá vỡ thông lệ này.

Trong các văn bản chính thức của FIFA tại World Cup 2026, quy định này được gọi là “Hydration Breaks” (tạm dịch: khoảng nghỉ bổ sung nước). FIFA sử dụng tên gọi này để nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ sức khỏe cầu thủ trước nguy cơ mất nước và sốc nhiệt trong điều kiện mùa hè Bắc Mỹ.

Một số trận đấu khi đội nào đó đang tấn công thì bị dừng để cầu thủ uống nước khiến cầu thủ bị giảm hưng phấn. Ảnh: Worldjournal.

Theo quy định của FIFA, mỗi hiệp đấu sẽ có một lần nghỉ bổ sung nước kéo dài 3 phút. Trọng tài sẽ cho dừng trận đấu vào phút thứ 22 của mỗi hiệp, tức vào phút 22 và phút 67 của trận đấu.

Quy định này áp dụng với tất cả các trận đấu, bất kể nhiệt độ, thời tiết, sân có mái che hay có điều hòa không khí hay không. Nếu đúng thời điểm đó đang xảy ra chấn thương hoặc gián đoạn khác, trọng tài có thể linh hoạt điều chỉnh thời điểm nghỉ. Thời gian nghỉ này sẽ được cộng bù vào thời gian bù giờ cuối hiệp.

Nói cách khác, một trận bóng đá truyền thống gồm hai hiệp 45 phút nay thực tế đã bị chia thành bốn quãng thi đấu ngắn hơn, mỗi quãng khoảng 20-22 phút.

Trên thực tế, “Hydration Breaks” không phải là điều hoàn toàn mới. FIFA từng cho phép áp dụng các khoảng nghỉ uống nước “Cooling Breaks” tại World Cup 2014 ở Brazil, nhưng chỉ trong những trận đấu có nhiệt độ và độ ẩm ở mức nguy hiểm.

Sau đó, quy định này tiếp tục xuất hiện ở một số giải đấu như World Cup nữ, Club World Cup, Olympic và nhiều giải vô địch quốc gia diễn ra trong điều kiện nắng nóng cực đoan.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn của World Cup 2026 là lần đầu tiên FIFA biến khoảng nghỉ này thành quy định bắt buộc cho mọi trận đấu, không phụ thuộc điều kiện thời tiết.

Các cầu thủ đội Anh nghỉ uống nước trong trận đấu với Croatia. Ảnh: Reuters.

Những điểm gây tranh cãi

Lý do chính thức mà FIFA đưa ra là bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Nhiều thành phố đăng cai ở Mỹ, Mexico và Canada có thể ghi nhận nhiệt độ mùa hè vượt 35°C, trong khi lịch thi đấu dày đặc và cường độ vận động ở bóng đá hiện đại ngày càng cao. FIFA cho rằng các khoảng nghỉ ngắn sẽ giúp cầu thủ bổ sung nước, hạ thân nhiệt và giảm nguy cơ chuột rút, kiệt sức hoặc sốc nhiệt.

Tuy nhiên, đây cũng là quy định gây tranh cãi bậc nhất của World Cup 2026. Nhiều cầu thủ và chuyên gia cho rằng việc áp dụng đại trà ngay cả ở những sân có mái che hoặc thời tiết mát mẻ là không cần thiết. Các khoảng nghỉ ba phút cũng trở thành cơ hội để HLV truyền đạt chiến thuật, làm thay đổi nhịp độ trận đấu và khiến bóng đá có phần giống các môn thể thao Bắc Mỹ vốn thường xuyên có các quãng dừng.

Nhiều người cho rằng quy định này khiến nhịp độ trận đấu bị chia cắt nghiêm trọng, làm giảm trải nghiệm xem bóng đá của khán giả và khiến cầu thủ mất đi cảm hứng thi đấu. Thậm chí, có cổ động viên hài hước bình luận rằng: "World Cup tổ chức ở Mỹ nên có lẽ đang học theo NBA, biến trận đấu bóng đá thành cuộc chơi bốn hiệp".

Đằng sau "giờ uống nước" là bài toán thương mại

Vậy vì sao FIFA lại quyết tâm áp dụng quy định này? Theo nhiều nguồn tin truyền thông, yếu tố quyết định không nằm trên sân cỏ mà ở khía cạnh thương mại. Giới phân tích dự báo World Cup 2026 có thể trở thành kỳ World Cup "hái ra tiền" nhất trong lịch sử, với doanh thu của FIFA lên tới 13 tỷ USD, gần gấp đôi kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Nguồn thu khổng lồ này đến từ tài trợ, bản quyền truyền hình, bán vé và nhiều hoạt động thương mại khác, trong đó các nhà tài trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo giới truyền thông, yếu tố chính khiến FIFA tạo ra "Hydration Breaks" là lợi ích thương mại. Ảnh: Dongqiudi.

Theo tiết lộ của Fox Sports (Mỹ), các khoảng thời gian "bổ sung nước" đã tạo điều kiện để nhà đài chèn thêm các đoạn quảng cáo trị giá hàng trăm triệu USD, mang lại nguồn doanh thu rất lớn cho FIFA và các đối tác thương mại. Nói cách khác, theo những người chỉ trích, khoảng nghỉ này dường như được thiết kế không chỉ vì sức khỏe cầu thủ mà còn để phục vụ lợi ích của các nhà tài trợ.

Tóm lại, nếu trước đây bóng đá là môn thể thao gần như duy nhất duy trì dòng chảy liên tục suốt 45 phút mỗi hiệp, thì World Cup 2026 đang thử nghiệm một mô hình mới: đặt sức khỏe cầu thủ và lợi ích thương mại lên bàn cân, dù cái giá phải trả có thể là sự đứt gãy của nhịp điệu vốn làm nên vẻ đẹp của bóng đá.

Liệu quy định này có được duy trì? Nhiều chuyên gia nhận định khả năng các giải đấu lớn trong tương lai tiếp tục áp dụng rộng rãi quy định "bổ sung nước" là không cao. Nguyên nhân là bởi biện pháp này đang vấp phải quá nhiều ý kiến phản đối từ người hâm mộ, giới chuyên môn và cả một bộ phận cầu thủ.

Sau lượt trận đầu tiên, World Cup 2026 đã mang đến những màn trình diễn hấp dẫn và không ít câu chuyện đáng nhớ. Tuy nhiên, tranh cãi xung quanh "giờ uống nước" cũng cho thấy bóng đá hiện đại đang ngày càng phải đối mặt với bài toán khó: làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích thương mại và trải nghiệm thuần túy của môn thể thao vua.

Theo Hubei