Con trai ông Biden thách đấu con trai ông Trump

Hunter Biden, 56 tuổi, con trai cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã thách thức Donald Trump Jr. 48 tuổi, con trai cả Tổng thống Trump tham gia một trận đấu tay đôi trong lồng sắt, đồng thời lên tiếng chỉ trích “UFC Freedom 250” - sự kiện võ thuật tổng hợp (MMA) đặc biệt do UFC (Ultimate Fighting Championship - Giải vô địch võ thuật tổng hợp) chủ trì diễn ra hôm 14/6/2026 trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng nhân dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ - gây nhiều tranh cãi do Tổng thống Donald Trump tổ chức.

Chỉ trích Tổng thống Trump về sự kiện “UFC Freedom 250”

Mặc dù dành lời khen cho Chủ tịch UFC Dana White và bình luận viên nổi tiếng Joe Rogan vì đã xây dựng một "thương hiệu thành công của nước Mỹ", Hunter Biden cho rằng cần phải giải thích vì sao nhiều người cảm thấy bị xúc phạm khi sự kiện được tổ chức trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng.

Sự kiện “UFC Freedom 250” được Tổng thống Trump tổ chức tại sân cỏ Nhà Trắng nhân dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trong bức thư dài đăng trên mạng xã hội X hôm 18/6 và gửi tới Joe Rogan, Hunter viết: "Vấn đề của tôi là tôi cho rằng một số không gian công cộng mang tính thiêng liêng. Và không giống như nhiều cường quốc trong lịch sử, những biểu tượng quốc gia của nước Mỹ thuộc về tất cả chúng ta, chứ không phải thuộc về bất kỳ ai tình cờ nắm quyền lực vào một thời điểm nhất định".

Hunter Biden nhấn mạnh rằng Nhà Trắng "không thuộc về" ông Trump hay bất kỳ vị tổng thống nào. Ông viết: "Nó thuộc về người dân. Đối xử với Nhà Trắng như cách Caesar đối xử với đấu trường La Mã là đi ngược lại mọi điều mà các nhà lập quốc Mỹ đã chiến đấu để bảo vệ. Đây không phải là La Mã. Tổng thống không phải là hoàng đế, người ban phát bánh mì và các trò giải trí cho dân chúng. Nhà Trắng là ngôi nhà của nhân dân".

Cuối bức thư, Hunter Biden bất ngờ đưa ra lời thách thức: "Don Jr., đấu lồng sắt giữa tôi và anh chứ? Địa điểm ở đâu tùy anh chọn, miễn là đừng ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng".

Hunter Biden, con trai ông Joe Biden. Ảnh: CNN.

Phát ngôn của Hunter được đưa ra sau khi ông Joe Rogan lên tiếng bảo vệ những người tham dự sự kiện trong chương trình podcast “The Joe Rogan Experience” (tạm dịch: "Trải nghiệm cùng Joe Rogan") ngày 17/6. Ông Joe Rogan cho rằng "Quá nhiều người đang cố biến chuyện này thành vấn đề đảng phái. Họ tức giận với những người có mặt ở đó, kiểu như: 'Ồ, anh ủng hộ Trump'. Đây chỉ là một trận đấu tại Nhà Trắng thôi, đâu có nghĩa là anh ủng hộ chính sách đối ngoại của ông ấy. Làm ơn, hãy dừng lại đi".

Chính vì phát biểu này, Hunter Biden đã viết một bức thư ngỏ gửi trực tiếp tới Rogan để giải thích vì sao ông phản đối việc tổ chức một sự kiện UFC trên bãi cỏ Nhà Trắng.

Theo tờ The Independent, một số nhân vật nổi tiếng như đạo diễn Guy Ritchie, diễn viên Adam Sandler và cựu ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady đã từ chối tham dự sự kiện. Trong khi đó, các danh hài Shane Gillis và Nate Bargatze lại xuất hiện tại sự kiện.

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Trump. Ảnh: USAToday.

Đặc biệt, Nate Bargatze đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích đáng kể trên mạng xã hội vì tham dự sự kiện, dù đến nay ông vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

"The Joe Rogan Experience" là podcast có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Mỹ, do bình luận viên UFC Joe Rogan dẫn dắt. Chương trình nổi tiếng với các cuộc trò chuyện kéo dài nhiều giờ cùng các chính trị gia, doanh nhân và người nổi tiếng, đồng thời được xem là một trong những nền tảng truyền thông mới có khả năng tác động mạnh đến dư luận và đời sống chính trị Mỹ.

Trận đấu khó có khả năng diễn ra

Bình luận về việc Hunter Biden thách đấu Donald Trump Jr., tờ New York Post cho rằng có phần khó hiểu khi Hunter Biden không đề cập đến những chỉ trích từng nhắm vào cha mình, cựu Tổng thống Joe Biden, liên quan đến việc sử dụng các biểu tượng và không gian của Nhà Trắng. Tờ báo dẫn lại một số vụ việc gây tranh cãi trước đây trong thời kỳ ông Joe Biden nắm quyền, bao gồm việc một lá cờ cầu vồng được đặt ở vị trí trung tâm trên ban công Truman năm 2023, cũng như một sự kiện cùng năm có sự tham dự của một số nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, vốn từng gây nhiều tranh luận trong dư luận Mỹ.

Mặc dù Hunter Biden gửi lời thách đấu tới Donald Trump Jr., nhưng giới quan sát cho rằng thực tế khó có thể diễn ra trận đấu giữa họ; lời thách đấu của Hunter Biden thực chất chỉ là màn "đấu khẩu" giữa hai nhân vật thuộc hai thế hệ khác nhau của các gia đình chính trị nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Theo CNA, LTN