Nga khởi công đóng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M mới

Nga chính thức khởi đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công Yasen-M Murmansk tại xưởng Sevmash. Lớp tàu được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon và được đánh giá là một trong những tàu ngầm mạnh nhất thế giới.

Xưởng đóng tàu Sevmash, cơ sở đóng tàu lớn nhất của Nga ở khu vực tây bắc nước này, vừa chính thức đặt ky đóng mới tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen-M mang tên Murmansk. Đây là chiếc thứ chín thuộc lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại này được khởi công chế tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Aleksandr Alekseyevich Moiseyev, nhấn mạnh rằng không nhiều quốc gia trên thế giới có đủ năng lực để tự đóng những tàu chiến như vậy.

“Không phải quốc gia nào cũng có thể xây dựng những con tàu như thế này, đặc biệt là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chúng tôi đang chế tạo những con tàu tốt nhất, những tàu ngầm hạt nhân tốt nhất. Đây là thành quả của nỗ lực tập thể mang tính cách mạng của toàn đất nước”, ông nói.

Hiện Hải quân Nga đang vận hành 5 tàu ngầm lớp Yasen, trong khi 4 chiếc khác đang được đóng ở các giai đoạn khác nhau. Hồi tháng 3, Đô đốc Moiseyev xác nhận lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga sẽ chuyển sang đội hình gần như hoàn toàn gồm các tàu lớp Yasen và Yasen-M trong vòng 10 năm tới.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Theo vị tư lệnh hải quân, lớp Yasen-M hội tụ những thành tựu tiên tiến nhất của ngành khoa học và công nghệ quốc phòng Nga.

“Các tàu ngầm thuộc dự án này tích hợp những thành tựu hiện đại nhất của khoa học trong nước, công nghệ tiên tiến và các giải pháp thiết kế độc đáo. Đây là những hệ thống tác chiến trên biển cực kỳ hiệu quả, có khả năng thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Hải quân Nga, cả khi hoạt động độc lập lẫn trong các biên đội hải quân liên quân, tại hầu như mọi khu vực trên đại dương thế giới, trong khi vẫn duy trì khả năng ẩn mình trước đối phương”, ông cho biết.

Trước đó, ông Moiseyev cũng từng ca ngợi khả năng tìm kiếm, tấn công và phòng thủ của lớp tàu này, cùng hệ thống vũ khí được đánh giá là thuộc hàng mạnh nhất hiện nay.

“Về hỏa lực, chúng được trang bị toàn bộ các loại tên lửa hiện đại nhất của Hải quân Nga như Kalibr, Oniks và Zircon, cùng các loại ngư lôi tiên tiến. Những tàu ngầm này có thể hoạt động bí mật trong thời gian dài ở gần như bất kỳ vùng biển nào trên thế giới và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các cụm tàu chiến cũng như mục tiêu mặt đất của mọi đối thủ”, ông nhấn mạnh hồi tháng 3.

Tàu ngầm lớp Yasen-M trước khi hạ thủy. Ảnh: MW.

Hiện Hải quân Nga vẫn duy trì 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Oscar II được biên chế trong giai đoạn 1990-1996. Với lượng giãn nước khoảng 19.400 tấn, các tàu Oscar II lớn hơn đáng kể và đòi hỏi chi phí vận hành cao hơn, trong khi năng lực chiến đấu được đánh giá thấp hơn lớp Yasen-M. Tất cả các tàu Oscar II dự kiến sẽ lần lượt được thay thế bằng các tàu Yasen-M trong tương lai.

Dù ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tụt lại phía sau Mỹ và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực kể từ sau khi Liên Xô tan rã, lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân vẫn được xem là một trong những thế mạnh hàng đầu của Moskva. Giới chuyên gia quân sự đánh giá Yasen-M là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu tàu ngầm tấn công hạt nhân mạnh nhất thế giới hiện nay.

Vị thế này nhiều khả năng sẽ được duy trì cho đến khi tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095 của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động. Chiếc Type 095 đầu tiên được xác nhận đã hạ thủy vào đầu năm 2026.

Một trong những điểm nổi bật của lớp Yasen-M là hệ thống máy móc được lắp đặt trên bệ giảm rung đặc biệt, thiết kế chân vịt cải tiến, lớp phủ hấp thụ âm thanh và hàng loạt giải pháp giảm tiếng ồn tiên tiến. Những yếu tố này giúp lớp tàu được đánh giá là một trong những tàu ngầm yên lặng nhất và khó bị phát hiện nhất thế giới.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Oscar II của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Khả năng tàng hình đó được kết hợp với kho vũ khí đồ sộ cùng hệ thống cảm biến cực mạnh, nhờ thiết kế tối ưu và kích thước lớn với lượng giãn nước khoảng 14.000 tấn.

Là một trong những tàu ngầm tấn công lớn nhất thế giới, Yasen-M sở hữu hệ thống sonar cực mạnh. Đặc biệt, phần mũi tàu được dành phần lớn không gian cho sonar hình cầu cỡ lớn, cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

Nếu như trước đây Yasen-M đã được đánh giá là một trong những tàu ngầm tấn công mạnh nhất hành tinh, thì việc tích hợp tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon từ năm 2025 tiếp tục nâng đáng kể sức mạnh chiến đấu của lớp tàu này.

Tên lửa Zircon cho phép Yasen-M tấn công các mục tiêu hải quân và trên bộ có giá trị cao từ khoảng cách lớn hơn nhiều so với trước đây, đồng thời tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Những tàu ngầm mang Zircon được cho là có thể đe dọa các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu chiến chủ lực, sở chỉ huy, trung tâm điều hành quân sự và nhiều mục tiêu chiến lược khác của đối phương với tốc độ phản ứng cực nhanh và xác suất đánh chặn rất thấp.

Theo MW