Tây Du Ký được kể bằng pháo hoa

Từng loay hoay với câu hỏi “mình thực sự thuộc về đâu”, Khoai Lang Thang đã tìm thấy hướng đi mới từ một lựa chọn tưởng chừng rất đơn giản. Trong tập đầu tiên của The Morning Talk, câu chuyện của anh mở ra nhiều suy ngẫm về “bình minh” – không chỉ là một khoảnh khắc trong ngày, mà còn là cách mỗi người lựa chọn tin vào bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và kiên định với con đường của riêng mình.