Tây Du Ký được kể bằng pháo hoa

Khuấy động sông Hàn bằng rock giao hưởng và "bức tranh lửa"
Kể chuyện Tây Du Ký bằng pháo hoa
Các trận tranh tài tiếp theo của DIFF 2026:
Ngày 27/6: Australia - Bồ Đào Nha với Chủ đề "Tầm nhìn"
Ngày 11/7: Đêm chung kết
Cuộc đối đầu giữa Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc) mang đến hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt về kỹ thuật pháo hoa.
Các trận tranh tài tiếp theo của DIFF 2026:
Ngày 27/6: Australia - Bồ Đào Nha với Chủ đề "Tầm nhìn"
Ngày 11/7: Đêm chung kết
Vinpearl sẽ tiếp nhận thêm 2.000 sinh viên Đại học Đông Á đến thực tập, trải nghiệm và làm việc tại hệ thống Vinpearl trên toàn quốc trong 4 năm tới.
Hệ thống Kiosk ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh, giúp người dân tự động thực hiện thủ tục, xác thực giấy tờ và nhận bản sao điện tử chỉ trong vài phút, không cần nộp bản giấy.
HĐND TP.HCM đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ.
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh "đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng".
Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, trong 194 bị can có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp. Các lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh hầu hết có trình độ cử nhân. Đặc biệt, có một giám đốc sinh năm 2000.
Từng loay hoay với câu hỏi “mình thực sự thuộc về đâu”, Khoai Lang Thang đã tìm thấy hướng đi mới từ một lựa chọn tưởng chừng rất đơn giản. Trong tập đầu tiên của The Morning Talk, câu chuyện của anh mở ra nhiều suy ngẫm về “bình minh” – không chỉ là một khoảnh khắc trong ngày, mà còn là cách mỗi người lựa chọn tin vào bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và kiên định với con đường của riêng mình.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo xây dựng xã đảo Tam Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc của khu vực, kết nối với Chu Lai, Kỳ Hà, Hội An và Cù Lao Chàm, thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Đà Nẵng.
Chiều 18/6, Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng số.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao...
Ngày 18/6, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE) vừa chính thức được Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) công nhận trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Nam A Bank xuất hiện trong bảng xếp hạng uy tín này, đồng thời ghi nhận mức thăng hạng đáng kể từ vị trí 343 lên 284.
Trong suốt hành trình phát triển hơn ba thập kỷ, SHB luôn xác định sự lớn mạnh của ngân hàng phải song hành với sự phát triển của đất nước. Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, SHB còn kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp lãnh đạo hai doanh nghiệp lớn của Nga là Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Zarubezhneft chiều 17/6.
Từ lợi thế tài nguyên và hệ sinh thái mùi hương bản địa, Đà Nẵng được đề xuất phát triển “du lịch khứu giác” như một hướng đi mới, phù hợp xu hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm.
Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 187 bị can liên quan các vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”, với số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng, đồng thời công bố danh sách 23 doanh nghiệp liên quan.
Tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác lớn giữa hai bên, tập trung vào chuỗi cung ứng, năng lượng và công nghệ nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu.
Tối 16/6, Sunshine Group chính thức Go-live NobleX Hub – nền tảng Open API tiên phong được phát triển trên ứng dụng NobleX App, góp phần số hóa toàn diện hành trình vay mua nhà, với khả năng trả kết quả phê duyệt nguyên tắc vay vốn trong chưa tới 3 phút.
Chiều 17/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước đến năm 2130 và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.
Sáng 17/6, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Triển lãm "Made in Tatarstan" (Sản xuất tại Tatarstan).
Đà Nẵng dự kiến còn 1.457 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, giảm 2.698 đơn vị, tương ứng gần 65% tổng số hiện nay.