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Tây Du Ký được kể bằng pháo hoa

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Cuộc đối đầu giữa Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc) mang đến hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt về kỹ thuật pháo hoa.

Những cụm pháo đa sắc xếp hình thác nước của đội Đức trong đêm thứ 4 của DIFF 2026.
Những cụm pháo đa sắc xếp hình thác nước của đội Đức trong đêm thứ 4 của DIFF 2026.

Khuấy động sông Hàn bằng rock giao hưởng và "bức tranh lửa"

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Sau 3 đêm thi đầy cuốn hút, tối 20/6, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 tiếp tục đêm tranh tài thứ tư với chủ đề "Sáng tạo".
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Nếu ba đêm đầu là những câu chuyện về thiên nhiên, di sản và văn hóa thì đêm thi thứ tư với chủ đề “sáng tạo” mở ra không gian nơi những ý tưởng táo bạo được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ của ánh sáng.
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Là đội tuyển có lịch sử hơn 150 năm, Đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) phát huy thế mạnh về cấu trúc, độ chính xác và khả năng đồng bộ tuyệt đối giữa âm nhạc với từng hiệu ứng pháo hoa.
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Lần đầu tiên góp mặt tại DIFF, đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG của Đức mang đến màn trình diễn mang tên "Pyrographics" - đúng như tên gọi, biến bầu trời Đà Nẵng thành một “bức tranh lửa” được vẽ bằng pháo hoa
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Các hiệu ứng pháo được lập trình bám sát từng nhịp nhạc, khiến toàn bộ màn trình diễn giống như một tác phẩm đồ họa chuyển động khổng lồ trên bầu trời sông Hàn.
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Những chùm pháo liễu vàng, vương miện kim tuyến. Đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG mang đến cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt và vượt qua mọi giới hạn của nghệ thuật pháo hoa.
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Những cọ bạc, pháo tách sao nhiều tầng... liên tục nối tiếp nhau, tạo nên những lớp ánh sáng có chiều sâu và giàu tính tạo hình.
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Pháo thác đa sắc đầy tinh tế
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Những hiệu ứng pháo đa sắc liên tiếp được đội Đức công diễn
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Âm nhạc cũng là điểm nhấn đặc biệt của đội Đức khi những bản rock, electronic và nhạc phim giàu cảm xúc liên tục đẩy không khí lên cao trào, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn hiện đại, mạnh mẽ và đầy năng lượng.

Kể chuyện Tây Du Ký bằng pháo hoa

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Nếu đội Đức chinh phục khán giả bằng sự chuẩn xác, mạnh mẽ và tư duy trình diễn hiện đại, thì Ma Cao (Trung Quốc) lại đặt cảm xúc và trí tưởng tượng lên hàng đầu.
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Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, đội Ma Cao (Trung Quốc) dẫn dắt khán giả bước vào hành trình thần thoại thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc điện tử
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Apple Pyrotechnics Co., Ltd của Ma Cao (Trung Quốc) lựa chọn cách kể chuyện giàu chất điện ảnh với màn trình diễn "Celestial Journey to the West" (Tây Du Thiên Giới).
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Xen kẽ là các hiệu ứng pháo hình quạt, pháo chuyển màu
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Những hiệu ứng pháo hoa mặt nước - thế mạnh đã làm nên tên tuổi của đội trên đấu trường quốc tế.
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Câu chuyện Tây Du Ký được đội Ma Cao kể bằng pháo hoa
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Những hiệu ứng pháo mặt nước ấn tượng
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Thác sáng và những chùm pháo vàng rủ phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên không gian huyền ảo như bước ra từ thế giới thần tiên.
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Màn pháo đầy chất điện ảnh
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Đa sắc và đầy huyền ảo
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Chính sự đối lập ấy khiến cuộc so tài của đêm "Sáng tạo" được đánh giá là một trong những màn đối đầu khó dự đoán nhất DIFF 2026.

Các trận tranh tài tiếp theo của DIFF 2026:

Ngày 27/6: Australia - Bồ Đào Nha với Chủ đề "Tầm nhìn"

Ngày 11/7: Đêm chung kết

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Từ khóa:

#DIFF 2026 #Lễ hội pháo hoa quốc tế #Đà Nẵng

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