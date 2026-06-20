Cầm hòa CH Czech nhưng HLV tuyển Nam Phi nổi giận phê phán đối thủ, chê sân đấu

Nam Phi giữ hy vọng vào vòng knockout sau trận hòa 1-1 với CH Czech, nhưng HLV Hugo Broos chỉ trích lối chơi bóng dài của đối thủ và không khí sân Atlanta.

Đội tuyển Nam Phi đã giữ lại hy vọng giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau khi cầm hòa CH Czech với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Không hài lòng với kết quả, ông Hugo Broos, HLV trưởng 74 tuổi của Nam Phi, công khai chỉ trích đối thủ sau trận, cho rằng CH Czech "hoàn toàn không muốn chơi bóng đá đúng nghĩa". Thậm chí, nhà cầm quân người Bỉ còn lên tiếng chê cả sân vận động ở Atlanta, nói rằng nơi đây "hầu như không có bầu không khí bóng đá".

CH Czech mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. Tiền vệ Michal Sadílek tận dụng pha phối hợp của đồng đội để dứt điểm thành công trong vòng cấm, khi hàng thủ Nam Phi còn chưa kịp ổn định đội hình.

Phải đến phút 83, Nam Phi mới tìm được bàn gỡ. Sau tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ CH Czech Pavel Sulc trong vòng cấm, đội bóng châu Phi được hưởng phạt đền và Teboho Mokoena đã thực hiện thành công, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Đây không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Nam Phi tại World Cup 2026 mà còn là lần đầu tiên sau 16 năm đội tuyển này ghi bàn tại sân chơi World Cup.

Dù hai đội chia điểm, nhưng HLV Hugo Broos vẫn khẳng định Nam Phi xứng đáng giành chiến thắng hơn và tỏ ra không thể chấp nhận lối chơi của đối thủ. Ông Broos nói: "CH Czech là một đội bóng chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Họ không thích chơi bóng đá và cũng không hề muốn triển khai bóng ngắn hay phối hợp với nhau".

Theo nhà cầm quân người Bỉ, các cầu thủ CH Czech đều sở hữu thể hình vượt trội nên gần như chỉ sử dụng bóng dài và các pha không chiến trong suốt trận đấu, khiến Nam Phi gặp rất nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự.

Hai đội Nam Phi và CH Czech cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 ở lượt đấu thứ hai vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Ông nói thêm: "Đó là lựa chọn chiến thuật của họ, và nếu tôi là HLV CH Czech, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng nếu ai thực sự yêu thứ bóng đá đẹp, tôi tin rằng họ sẽ thích những gì đội Nam Phi thể hiện hôm nay hơn là lối chơi tẻ nhạt của đội CH Czech".

Trước những lời chỉ trích này, HLV Miroslav Koubek của CH Czech chỉ đáp ngắn gọn: "Đó là quan điểm cá nhân của ông ấy và ông ấy hoàn toàn có quyền nói như vậy. Tuy nhiên, tôi có cách nhìn hoàn toàn khác".

Không chỉ phê phán đối thủ, ông Broos còn bày tỏ sự thất vọng với sân vận động tại Atlanta. "Đây không phải là một sân bóng đá thực sự. Nó rất hiện đại, rất đẹp, có mọi tiện nghi hàng đầu. Nhưng ngoài lớp cỏ trên mặt sân, mọi thứ còn lại gần như chẳng liên quan gì đến bóng đá", ông nói.

Vị HLV kỳ cựu này cho biết ông vẫn thích được làm việc trong những sân vận động ngoài trời truyền thống hơn là các sân mái vòm khép kín. Theo ông, phần mái che khiến bầu không khí bóng đá trở nên kém cuồng nhiệt và không còn cảm giác nguyên bản của môn thể thao vua.

Ông lấy ví dụ: "Nếu đem nơi này so với sân Estadio Azteca ở Mexico, bạn sẽ hiểu thế nào là một sân vận động được sinh ra dành cho bóng đá".

Theo Chinatimes.