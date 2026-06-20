Thủ tướng Italy phản ứng dữ dội trước "câu chuyện bịa đặt" của ông Trump

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bà “van xin chụp ảnh” tại G7. Ngoại trưởng Italy hủy chuyến thăm Mỹ, làm dấy lên căng thẳng mới giữa Washington và Rome.

Thủ tướng Italy, bà Giorgia Meloni, đã công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cho rằng ông đã bịa đặt câu chuyện liên quan đến bà, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng bà Meloni từng “van xin” được chụp ảnh cùng ông tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tuần này ở Pháp.

Theo bản lồng tiếng Italy của một cuộc phỏng vấn qua điện thoại được kênh truyền hình La7 phát sóng hôm 19/6, ông Trump cho rằng bà Meloni đã rất muốn có một bức ảnh chung với ông trong thời gian các lãnh đạo nhóm G7 họp tại Evian, và ông chỉ đồng ý “vì thương hại”.

Những phát biểu này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Rome. Bà Meloni bác bỏ hoàn toàn nội dung mà ông Trump đưa ra, khẳng định đó là thông tin không có thật.

“Tôi thực sự kinh ngạc. Tôi không hiểu vì sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình”, bà Meloni nói trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Sáu. “Tôi và nước Italy không bao giờ đi cầu xin ai.”

Ngoại trưởng Italy, ông Antonio Tajani, cũng nhanh chóng lên tiếng. Trên nền tảng X, ông thông báo hủy chuyến công du Mỹ dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 22/6.

“Những phát biểu nghiêm trọng và mang tính xúc phạm của Tổng thống Trump nhằm vào Thủ tướng Giorgia Meloni là sự xúc phạm đối với toàn thể nước Italy”, ông Tajani viết.

Từ đồng minh thân thiết thành đối đầu công khai

Trong nhiều năm, bà Meloni được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại châu Âu, đồng thời là cầu nối giữa Washington và Brussels.

Bà là nguyên thủ chính phủ châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào năm 2025.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã xuất hiện nhiều rạn nứt trong những tháng gần đây, đặc biệt liên quan đến bất đồng về Iran và việc bà Meloni công khai bảo vệ Giáo hoàng Pope Leo XIV sau khi ông Trump chỉ trích người đứng đầu Vatican vì phản đối cuộc chiến với Iran.

Cuộc khẩu chiến lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nhà lãnh đạo dường như đã cố gắng hàn gắn những bất đồng kéo dài nhiều tháng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Theo Euronews, trong một cuộc trò chuyện giữa hai bên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đùa rằng ông Trump và bà Meloni đã “làm lành với nhau”.

“Chúng tôi luôn là bạn bè”, bà Meloni đáp lại.

“Tôi mới là người bị bỏ rơi”, ông Trump nói.

“Không hề có chuyện đó”, nữ Thủ tướng Italy phản bác.

Ông Trump tiếp tục công kích châu Âu

Câu chuyện liên quan đến bà Meloni xuất hiện trong bối cảnh ông Trump tiếp tục chỉ trích nhiều chính sách của Liên minh châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với La7, ông cho rằng các quốc gia châu Âu đã mắc nhiều sai lầm trong lĩnh vực năng lượng và nhập cư.

“Người châu Âu đã làm sai mọi thứ về năng lượng và nhập cư”, ông Trump nói.

Ông mô tả chính sách nhập cư của châu Âu là “một thảm họa”, đồng thời cho rằng chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của khu vực này cũng thất bại.

“Nếu những vấn đề đó không được giải quyết, châu Âu có lẽ sẽ không bao giờ còn như trước nữa”, ông Trump nhận định.

Theo Euronews, La7, RT