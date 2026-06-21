Kỷ niệm khó quên trong lần phỏng vấn Thủ tướng Hun Sen và tướng lĩnh Campuchia

Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với một nguyên thủ quốc gia nên đa số anh em trong đoàn làm phim về tội ác của Khmer Đỏ đều tỏ ra lo lắng.

Trong các năm 2007 - 2008, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục II chủ trì phối hợp với một số cơ quan, đơn vị thực hiện Đề tài cấp Nhà nước KĐ-07 để vạch trần tội ác của Khmer Đỏ đối với nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam; khẳng định công lao to lớn của Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, xây dựng và phát triển đất nước; nêu những bài học lịch sử và đề xuất một số giải pháp chiến lược.

Trong khuôn khổ đề tài, bộ phim tài liệu “Những năm tháng máu và hoa” được xây dựng và công chiếu trên Kênh VTV 1 Đài Truyền hình Việt Nam và một số nước trong khu vực dịp kỷ niệm 30 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng (tháng 1/2009). Bộ phim gồm 6 tập: Quái thai của lịch sử; Tận cùng của tội ác; Dã tâm; Máu chảy nơi biên giới; Giải phóng Phnom Penh; Hồi sinh. Mỗi tập dài 35 phút.

Người viết bài này được tham gia xây dựng bộ phim với vai trò tác giả kịch bản, lời bình và đạo diễn.

Trong quá trình xây dựng bộ phim, Đoàn làm phim (do yêu cầu bí mật nên làm việc dưới danh nghĩa Đài Truyền hình Việt Nam) đã tham khảo hàng nghìn tư liệu văn bản và tư liệu hình trong, ngoài nước; thực hiện hàng chục chuyến đi, tổ chức quay hàng nghìn mét phim tư liệu ở các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia và trên nước bạn Campuchia; tiến hành hàng chục cuộc phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, các sĩ quan, tướng lĩnh Quân đội và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam, Campuchia.

Tác giá Nguyễn Đăng Song (trái) cùng Chủ nhiệm phim chuẩn bị cảnh quay tại Đền Ankor.

Một giờ với Hun Sen

Một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất là cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch (nay là Chủ tịch) Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia (nay là Chủ tịch Thượng viện) Samdech Techo Hun Sen tại tư dinh của ông ở thành phố Takhmao, tỉnh Kandal, cách Thủ đô Phnom Penh 10km về phía nam.

Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với một nguyên thủ quốc gia nên đa số anh em trong đoàn đều tỏ ra lo lắng, mặc dù đều thuộc lòng phần việc của mình. Đoàn đã có mặt sớm 30 phút để “bày binh bố trận” và đỡ hồi hộp.

Vừa bước vào phòng khách, Thủ tướng Hun Sen đi bắt tay từng người trong đoàn Việt Nam, các quan chức, nhân viên, phóng viên Campuchia và ngỏ ý xin lỗi vì ông đến trễ 10 phút do cuộc họp do ông chủ trì trước đó kéo dài hơn kế hoạch. Tác phong gần gũi của người đứng đầu Chính phủ Campuchia làm chúng tôi cảm thấy bớt lo lắng và căng thẳng để tự tin bắt tay vào công việc. Sau này, một cán bộ Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Hun Sen luôn có tác phong thân thiện với các đoàn Việt Nam.

Đồng chí trưởng đoàn phát biểu, chúc sức khỏe Hun Sen và nêu mục đích, yêu cầu của đoàn làm phim. Ông Hun Sen chăm chú lắng nghe qua người phiên dịch, sau đó nói:

- Tôi đề nghị thế này, tôi sẽ trả lời cùng lúc cả 3 câu hỏi để khi về nhà, các đồng chí dễ xử lí.

Tiếp đó, Hun Sen “độc thoại” một mạch khoảng 30 phút, sau đó bất ngờ nói bằng tiếng Việt: Tôi đã trả lời phỏng vấn đúng như kịch bản của các đồng chí. Bây giờ, tôi sẽ nói thêm bằng tiếng Việt Nam để các đồng chí hiểu rõ vấn đề.

Ông Hun Sen trả lời phỏng vấn.

Cần phải nói rằng ông Hun Sen nói một thứ tiếng Việt dĩ nhiên là mang âm hưởng của người nước ngoài, nhưng cực kỳ hấp dẫn. Và quan trọng nhất, khúc triết, dễ hiểu đến mức sau này chúng tôi dựa chủ yếu vào “phiên bản” tiếng Việt này để dựng phim.

Đơn cử, trong khi anh em còn lúng túng trong việc diễn đạt bản chất của chế độ Pol Pot thì Thủ tướng Hun Sen đưa ra “định nghĩa”: “Từ đầu đến cuối, Pol Pot và đồng bọn đứng trên lập trường của chủ nghĩa tả khuynh cực đoan, chủ nghĩa quá khích và hoàn toàn đi theo chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Mọi đường lối, chính sách của chúng đều là những điều quái đản và man rợ, đi ngược lại bản chất nhân văn cao cả của con người, trái ngược với truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Campuchia”.

Không chịu được sự kìm kẹp, khủng bố dã man của tập đoàn Pol Pot, hàng chục vạn người dân Campuchia trong đó có nhiều chiến sỹ cách mạng chân chính đã tìm đường chạy sang Việt Nam. Ngày 20/6/1977, ông Hun Sen – lúc ấy là Trung đoàn phó quân Khmer Đỏ cũng chạy sang vùng Lộc Ninh, Bình Phước của Việt Nam và đề nghị giúp đỡ giải phóng nhân dân Campuchia. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 12/5/1978, tại căn cứ Long Giao (Đồng Nai), đơn vị đầu tiên của LLVT Đoàn kết Campuchia được thành lập, do ông Hun Sen chỉ huy. Những ngày sau đó, số đơn vị và đội tuyên truyền của LLVT Đoàn kết Campuchia đã tăng lên nhanh chóng. Ông Hun Sen nhớ lại: “Chúng tôi lúc đó chủ trương xây dựng lực lượng, một bộ phận ở dọc biên giới Việt Nam, một bộ phận bên trong lãnh thổ Việt Nam. Tôi tính toán có khi phải cần 3-5 năm để đánh đổ chế độ Pol Pot. Nhưng tình hình khẩn trương lắm rồi…”

Ngày 30/11/1978, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2 (Thủ Đức, TP. HCM), Mặt trận Đoàn kết dân tộc Cứu nước Campuchia do ông Heng Samrin làm Chủ tịch được thành lập. Ngày 2/12/1978, tại một cánh rừng trên đất Bạn, Mặt trận chính thức ra mắt. Ngày 23/12/1978, khi quân Khmer Đỏ sử dụng một lực lượng lớn hòng đánh chiếm thị xã Tây Ninh, quân đội ta cùng LLVT Cách mạng Campuchia đã tiến hành phản công, đồng thời tiến công trên tất cả các hướng. Ngày 7/1/1979, giải phóng Thủ đô Phnom Penh và sau 25 ngày sau đánh tan 23 sư đoàn Pol Pot, giải phóng tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn trên cả nước Campuchia, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Ông Hun Sen trầm ngâm: “Nhưng nếu đánh đổ Pol Pot rồi mà quân đội Việt Nam rút về nước ngay thì chúng ta không có được thành tựu như ngày hôm nay, vì chế độ diệt chủng Pol Pot được thế lực phản động bên ngoài hậu thuẫn có tham vọng quay lại cầm quyền trong khi chính quyền, quân đội nhân dân Campuchia còn non trẻ, không có đủ lực lượng ngăn chặn. Do đó, chúng tôi yêu cầu Quân đội Việt Nam tiếp tục ở lại Campuchia để giúp ngăn chặn chế độ diệt chủng Pol Pot quay trở lại”.

Mười năm trên đất Bạn (1979-1989), người chiến sỹ Quân tình nguyện Việt Nam đã trở thành người con thân thiết đối với mọi gia đình Campuchia, được nhân dân Campuchia yêu mến, tin cậy gọi là “Bộ đội nhà Phật”. Tuổi trẻ của họ qua đi trong những trận đánh để giành sự bình yên cho mỗi gia đình, mỗi bản làng, phum sóc.

Làm việc với đoàn Việt Nam quá 1 tiếng so với dự kiến nhưng dường như Samdech vẫn chưa hết xúc động: “Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã có đóng góp hết sức to lớn để giúp nhân dân, đất nước Campuchia chúng tôi được hồi sinh... Tôi xin gửi đến các ông bố, bà mẹ, bác trai, bác gái, chú, thím, các anh, các chị, các em trai, em gái, các cháu có bố, mẹ đã tham gia chiến đấu giải phóng nhân dân Campuchia và ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng Pol Pot... Nay, người còn sống, người hi sinh, người bị thương, chúng tôi đều ghi nhớ công ơn họ; sự hi sinh mất mát này đã đóng góp cho công cuộc hồi sinh của nhân dân Campuchia”.

Những giọt nước mắt của ông Sai Phu thoong

Ông Sai Phu thoong là người lãnh đạo một trong 5 nhóm cán bộ, quân nhân li khai khỏi tập đoàn Pol Pot. Sau khi đánh đổ chế độ diệt chủng, ông làm Trưởng ban Tổ chức CPP và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Campuchia.

Ấn tượng đầu tiên, đó là một người lịch lãm, sâu sắc. Trả lời phỏng vấn đoàn làm phim, với tư cách là một trong những người đầu tiên phát hiện ra bộ mặt phản bội của Pol Pot và đồng bọn, ông kể: “Bộ đội Việt Nam cho mỗi người 2 cái áo, chúng lấy đem đi nhuộm đen rồi mới cho mặc. Ban đầu, tôi không mấy để tâm. Nhưng rồi ít lâu sau, chúng không cho nói tiếng Việt Nam… Đảng bố trí cho chúng tôi đi Việt Nam để học tập, đến khi trở về thì Đảng lại không cho nói tiếng Việt Nam. Vấn đề thứ hai, trước đây nhân dân Campuchia gọi Việt Nam là “Việt Nam”, nhưng khi tôi trở về họ không gọi là Việt Nam nữa mà gọi là Duôn.

Ông Sai Phu thoong trả lời phỏng vấn.

Chính hai điều này đã khiến tôi đặt câu hỏi tại sao như vậy”.

Trong tình hình đó, ông Sai Phu thoong quyết định chạy sang Thái Lan. Trên suốt chặng đường mấy trăm cây số đầy hiểm nguy, chỗ nào ông cũng chứng kiến cảnh tập đoàn Pol Pot cấm nhân dân Campuchia nói tiếng Việt Nam, ở đâu ông cũng nghe thấy từ ”Duôn” chứ không hề nghe thấy từ “Việt Nam”.

“Tôi dẫn anh em sang Thái Lan để từ đó tìm cách liên lạc với Việt Nam. Chỉ có một con đường duy nhất đó thôi, chứ ở lại thì không liên lạc được, ở lại thì chết”.

Đến đây, ông bỗng nhiên im bặt, cúi mặt xuống, đôi vai rung lên rồi bật ra những tiếng nấc, nước mắt giàn giụa. Chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn sang những người Campuchia giúp việc. Họ xua xua tay, ý muốn nói cứ để cho ông già khóc. Khoảng 5 phút sau, hai người bước đến, lấy khăn lau nước mắt cho ông rồi dìu ông rời phòng phỏng vấn.

Sau này, các bạn Campuchia cho biết, cứ mỗi khi tiếp khách từ Việt Nam sang, nhất là nếu đề cập đến những năm tháng đen tối ở Campuchia dưới thời Pol Pot thì ông Sai Phu thoong lại xúc động như vậy.

Ông Sai Phu thoong trả lời phỏng vấn.

Được Đại tướng mời rượu ngâm thuốc

Theo kịch bản, Đại tướng Bu Thoong được mời phát biểu về vai trò của Quân đội nhân dân/Quân đội Hoàng gia Campuchia trong việc lật đổ chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp hồi sinh, phát triển đất nước.

Ông Bu Thoong là người đứng đầu Ủy ban Khởi nghĩa Đông Bắc Campuchia chống lại chế độ Khmer Đỏ. Tại Hội nghị khôi phục Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia (5-7/1/1979), ông là một trong 7 thành viên của “Ban Xây dựng lại Đảng” (như BCH lâm thời). Nhiều năm, ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng.

Tiếp đoàn làm phim tại nhà riêng-một khu nhà vườn rợp bóng cây ăn quả ở phường Bang Kon seng, thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri, Đại tướng Bu Thoong (lúc này được giao phụ trách Vùng Đông Bắc Campuchia) làm chúng tôi bất ngờ bởi khả năng nói tiếng Việt Nam lưu loát, trôi chảy như người Việt chính gốc. Trong quá trình chuyện trò dài gần 2 tiếng đồng hồ, ông chủ yếu nói tiếng Việt Nam, thậm chí còn trổ tài trích dẫn ca dao, tục ngữ Việt Nam.

Với thái độ chân tình, cởi mở, Đại tướng vừa trao đổi vừa mời mọi người dùng rượu ngâm thuốc “kiểu Việt Nam” do chính tay ông “bào chế”. Đồ nhâm nhi bày sẵn trên chiếc bàn rộng đặt trong vườn, chủ yếu là cá Biển Hồ sấy khô, lạc rang và trái cây. “Làm việc cứ làm việc, nhâm nhi cứ nhâm nhi”, ông quán triệt.

Đoàn quay phim chính trên quảng trường Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh.

Chia tay, ông ôm hôn từng người trong đoàn và nhắc lại một ý trong bài trả lời phỏng vấn, bằng tiếng Việt Nam, giọng đượm buồn và phảng phất một điều gì đó đầy tiếc nuối: “Tuy có thay tên, thay một số tổ chức để cho phù hợp với tình hình mới, song Quân đội Hoàng gia Campuchia vẫn giữ được trọng trách của mình, vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với QĐND Việt Nam”.

Đại tướng Bu Thoong – người từng là Trung úy Công binh QĐND Việt Nam thực sự là người bạn chung thủy của nhân dân ta, quân đội ta.

Xin cảm ơn Chỉ huy đơn vị đã tin tưởng giao nhiệm vụ và tạo những điều kiện tốt nhất; Cảm ơn NSƯT Nguyễn Sĩ Chung từ Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã tận tình chỉ bảo, truyền nghề; Cảm ơn các cộng sự đã hiệp đồng phối hợp hiệu quả… Nhờ đó, đã hoàn thành bộ phim đúng yêu cầu, kế hoạch; góp phần để Đề tài KĐ-07 ngiệm thu đạt Xuất sắc, Đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng.