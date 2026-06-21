World Cup 2026 xuất hiện "thẻ đỏ bịt miệng" đầu tiên trong lịch sử

Ngày 20/6, trong trận gặp tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại lượt đấu thứ hai vòng bảng, ngôi sao Paraguay Almiron đã nhận thẻ đỏ vì che miệng khi nói chuyện, World Cup 2026 xuất hiện án phạt chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Mới chỉ bước vào lượt trận thứ hai của vòng bảng, World Cup 2026 đã chứng kiến tổng cộng 7 thẻ đỏ, trở thành kỳ World Cup có số thẻ đỏ nhiều nhất kể từ năm 2014 (10 thẻ). Chỉ cần thêm một thẻ đỏ nữa, giải đấu năm nay sẽ cân bằng tổng số 8 thẻ đỏ của hai kỳ World Cup gần nhất cộng lại.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của ngôi sao Paraguay Miguel Almiron, người nhận thẻ đỏ "bịt miệng" đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn mở tỷ số của Matías Galarza ngay ở giây thứ 64. Đây không chỉ là bàn thắng duy nhất của trận đấu mà còn là pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2026, đồng thời giúp Paraguay loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp.

Biến cố xảy ra trong thời gian bù giờ hiệp một. Trong lúc tranh cãi với hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ Mert Muldur, Almiron dùng tay che miệng khi nói chuyện. Ngay lập tức, Muldur ra hiệu với trợ lý trọng tài và cũng thực hiện động tác tương tự để phản đối.

Trọng tài Ivan Barton quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Almiron. Ảnh: BJD.

Tại World Cup 2026, FIFA áp dụng quy định mới: cầu thủ không được dùng lòng bàn tay, cánh tay hoặc áo đấu che miệng khi tranh cãi hoặc trao đổi trên sân. Mục đích là ngăn chặn việc che giấu những lời xúc phạm trọng tài, khiêu khích đối phương, phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc hoặc các phát ngôn không phù hợp khác. Vì vậy, truyền thông gọi đây là "mouth-covering red card" (thẻ đỏ vì hành vi che miệng khi nói).

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài người El Salvador Ivan Barton quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Almiron theo quy định mới. Vì vậy, Paraguay buộc phải thi đấu với chỉ 10 người trong toàn bộ hiệp hai, trước khi bảo toàn được chiến thắng 1-0.

Sự việc này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một cầu thủ bị truất quyền thi đấu chỉ vì hành vi "bịt (che) miệng khi nói chuyện", cho thấy FIFA đang tăng cường kiểm soát hành vi giao tiếp trên sân nhằm nâng cao tính minh bạch và hạn chế những phát ngôn không phù hợp.

Theo LTN