Hãng hàng không Mỹ tặng áo đấu World Cup, hành khách bất ngờ: "Gần như lấy lại tiền vé"

American Airlines và Bank of America tung ra các chương trình quà tặng và hoạt động sưu tầm, tạo không khí cuồng nhiệt cho mùa World Cup tại Mỹ.

Cơn sốt World Cup đang lan khắp nước Mỹ và cũng trở thành cơ hội vàng để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu.

Hãng hàng không American Airlines đã triển khai các chuyến bay chủ đề World Cup, tặng hành khách những món quà lưu niệm phiên bản giới hạn trị giá hàng trăm USD. Có hành khách sau khi nhận quà đã không giấu được sự phấn khích và nói đùa rằng giá trị quà tặng "gần như đủ bù tiền vé máy bay". Trong khi đó, Bank of America (BOA) cũng tung ra những chiếc vòng tay chủ đề World Cup tặng miễn phí, thu hút đông đảo người dân ở Los Angeles đổ tới sưu tầm.

Ngày 19/6, American Airlines tổ chức sự kiện đặc biệt trên chặng bay từ Los Angeles đến Seattle, mang đến cho hành khách trải nghiệm ngập tràn không khí bóng đá. Đây cũng là ngày đội tuyển Mỹ đánh bại Australia với tỷ số 2-0 tại Seattle để chính thức giành vé vào vòng 32 đội.

Trước đó, đội tuyển Mỹ từng thắng đậm Paraguay 4-1 ở trận ra quân. Sau hai lượt trận, Mỹ có 6 điểm, ghi 6 bàn, thủng lưới 1 lần và hiệu số +5, tạm dẫn đầu bảng D. Ngày 25/6, đội sẽ trở về Los Angeles để gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Những hành khách đi trên chuyến bay AA6324 từ Sân bay quốc tế Los Angeles đến Seattle cho biết họ đã cảm nhận rõ bầu không khí World Cup ngay từ cổng lên máy bay. Hãng hàng không bố trí khu vực lên máy bay theo chủ đề bóng đá và cử nhân viên đón khách trong không khí lễ hội.

Khi bước lên máy bay, nhiều người bất ngờ khi mỗi ghế đều được chuẩn bị sẵn một bộ quà tặng dành cho người hâm mộ, bao gồm áo đấu, túi đồ dùng du lịch phiên bản giới hạn mang chủ đề đội tuyển bóng đá Mỹ cùng nhiều món quà lưu niệm khác.

American Airlines cho biết đây là một phần trong chuỗi hoạt động được triển khai tại nhiều thành phố đăng cai World Cup. Hãng dự định tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tác với người hâm mộ tại cổng lên máy bay và trên các chuyến bay giữa các thành phố diễn ra các trận đấu.

Ngân hàng Bank of America tặng miễn phí 10 triệu vòng tay chủ đề World Cup. Ảnh: Worldjournal.

Ngoài ra, từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7, hãng cũng giới thiệu bộ túi đồ dùng du lịch mới mang chủ đề đội tuyển bóng đá Mỹ. Bên trong có nhiều sản phẩm tiện dụng như kem dưỡng tay và cơ thể, son dưỡng môi, gel làm dịu da sau khi đi nắng cùng đôi tất in họa tiết bóng đá.

Cô Trần, một hành khách gốc Hoa may mắn đi trên chuyến bay này, cho biết ngay khi lên máy bay, cô đã nhìn thấy trên mỗi ghế đều được treo một chiếc áo đấu màu đỏ - trắng.

Sau đó, cô tra cứu trên mạng và phát hiện riêng chiếc áo đã có giá khoảng 110 USD, trong khi chiếc túi lưu niệm trong suốt còn chứa nhiều món quà khác trị giá ít nhất vài chục USD. "Cảm giác như chuyến bay này gần lấy lại được tiền vé", cô hào hứng chia sẻ.

Không chỉ các hãng hàng không, Bank of America cũng tranh thủ sức nóng của World Cup để tung ra chương trình “FIFA Fan Bands” - những chiếc vòng tay dành cho người hâm mộ.

Đây không phải quà tặng dành cho chủ thẻ tín dụng mà là sản phẩm lưu niệm tương tác chính thức của World Cup. Bộ sưu tập gồm khoảng 140 mẫu mặt dây khác nhau, lấy cảm hứng từ các địa danh của thành phố đăng cai, các đội tuyển tham dự và cả chiếc cúp vô địch World Cup.

Ban tổ chức dự kiến phát miễn phí hơn 10 triệu mặt dây trên khắp nước Mỹ, để người hâm mộ tự do lắp ráp, trao đổi và sưu tầm.

Người dân có thể nhận các món quà này tại nhiều địa điểm như U.S. Soccer House ở Venice Beach, các khu vực FIFA Fan Festival, khu hoạt động quanh sân vận động World Cup cũng như xe lưu động Fan Band của BOA.

Theo Worldjournal