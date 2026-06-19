Trận đấu "nóng" nhất World Cup 2026: 6 bàn thắng, 2 thẻ đỏ, một ca gãy chân và màn hỗn chiến

Trận đấu giữa Canada và Qatar đầy kịch tính, với 6 bàn thắng, 2 thẻ đỏ và vụ xô xát khiến dư luận bàn tán sôi nổi về sự quyết liệt trên sân.

Sáng 19/6 (giờ Hà Nội), ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, đội chủ nhà Canada đã đè bẹp Qatar với tỷ số 6-0. Đây được xem là trận đấu căng thẳng và giàu kịch tính nhất kể từ đầu giải.

Diễn biến trận đấu

Trọng tài chính điều khiển trận đấu là Cristián Garay, người Chile, 36 tuổi. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của ông với tư cách trọng tài chính tại một kỳ World Cup.

Trận đấu diễn ra ở sân BC Place có sức chứa hơn 54.000 chỗ ngồi ở thành phố Vancouver. Phút 32, cầu thủ Canada Tajon Buchanan thoát xuống sát vòng cấm và bị hậu vệ Homam Ahmed phạm lỗi. Trọng tài lúc đầu cho Canada hưởng phạt đền và rút thẻ vàng với cầu thủ Qatar. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông thay đổi quyết định: hủy quả phạt đền, xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm và rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Homam Ahmed.

Trọng tài thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Homam Ahmed. Ảnh: QQnews.

Đến phút 53, tiền vệ Madibo của Qatar phạm lỗi trong một pha tranh chấp với tiền vệ Ismael Kone của Canada, khiến cẳng chân của Kone bị gãy, biến dạng rõ rệt. Trọng tài lúc đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR đã đổi thành thẻ đỏ trực tiếp, khiến Qatar chỉ còn 9 người trên sân.

Từ phút 64, khi đã dẫn trước 3-0, Canada vẫn tiếp tục dồn ép và ghi thêm ba bàn thắng nữa. Ngay cả ở phút bù giờ thứ hai, đội chủ nhà vẫn có thêm bàn thắng, trong đó Jonathan David hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-0.

Việc Canada không hề giảm nhịp tấn công dù đã dẫn sâu khiến phía Qatar vô cùng tức giận. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV trưởng Qatar Julen Lopetegui tiến đến tìm HLV Canada Jesse Marsch. Tuy nhiên, ông Marsch đang mải ăn mừng cùng các học trò và dường như phớt lờ người đồng nghiệp, khiến hai HLV lời qua tiếng lại.

Sau khi ghi bàn, cầu thủ Canada nâng áo đấu của cầu thủ Kone đã phải rời sân vì chấn thương nặng. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ Canada sau đó cũng lao về phía khu kỹ thuật của Qatar, chất vấn đối phương có cố tình triệt hạ Kone hay không. Màn khẩu chiến nhanh chóng leo thang thành xô xát giữa cầu thủ hai đội, thậm chí cả các thành viên ban huấn luyện cũng tham gia. Chỉ nhờ sự can ngăn của những người giữ được bình tĩnh, vụ việc mới được dập tắt.

Sau trận thắng 6-0 của Canada trước Qatar, tâm điểm dư luận không còn là tỷ số mà chuyển sang chấn thương nghiêm trọng của tiền vệ Ismael Kone và màn xô xát sau tiếng còi mãn cuộc.

Sau trận, các quyết định sử dụng VAR của Cristián Garay được phần lớn truyền thông quốc tế đánh giá là phù hợp với diễn biến thực tế, dù ông cũng chịu áp lực lớn vì trận đấu liên tục nóng lên và kết thúc bằng màn xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Tiền vệ Madibo của Qatar phạm lỗi trong pha tranh chấp với tiền vệ Ismael Kone của Canada, khiến cẳng chân của cầu thủ này bị gãy. Ảnh: QQnews.

Phản ứng của các bên

Cho đến thời điểm hiện tại, FIFA chưa công bố bất kỳ án phạt chính thức nào đối với hai đội. Tuy nhiên, theo thông lệ, Ủy ban Kỷ luật FIFA sẽ xem xét báo cáo của trọng tài, các đoạn băng ghi hình và báo cáo của giám sát trận đấu trước khi quyết định có mở cuộc điều tra về vụ xô xát sau trận hay không.

Về mặt chuyên môn, hai cầu thủ Qatar nhận thẻ đỏ trực tiếp là Homam Ahmed và Assim Madibo chắc chắn sẽ bị treo giò ít nhất một trận theo quy định của FIFA. Mức phạt có thể tăng nặng hơn nếu cơ quan kỷ luật xác định hành vi của Madibo là đặc biệt nghiêm trọng do dẫn đến chấn thương nặng của Kone.

Phản ứng của Canada. HLV Jesse Marsch cho biết ông nhận ra ngay lập tức mức độ nghiêm trọng của chấn thương khi nghe thấy tiếng “rắc” do gãy chân của Kone. Nhà cầm quân người Mỹ tỏ ra vô cùng bức xúc trước pha vào bóng và phản ứng từ phía băng ghế dự bị Qatar.

Các cầu thủ và ban huấn luyện hai đội xô xát với nhau sau khi trận cầu kết thúc. Ảnh: QQnews.

Các cầu thủ Canada cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Sau khi vào sân thay Kone và ghi bàn, Nathan Saliba đã dành bàn thắng để tri ân người đồng đội đang nằm viện. Tiền đạo Jonathan David thừa nhận niềm vui chiến thắng bị phủ bóng bởi chấn thương của Kone.

Về phía đội Qatar, theo Reuters, tiền vệ Assim Madibo đã đến phòng thay đồ của Canada để trực tiếp xin lỗi Kone sau trận đấu. Tuy nhiên, HLV Qatar, Julen Lopetegui, lại xảy ra tranh cãi với Marsch sau tiếng còi mãn cuộc. Nguyên nhân chính xác chưa được công bố và Marsch cũng từ chối bình luận thêm trước truyền thông.

Phản ứng của người hâm mộ và giới chuyên môn: Nhiều CĐV và bình luận viên quốc tế gọi đây là một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất kể từ đầu World Cup 2026. Trên các diễn đàn bóng đá, đa số ý kiến cho rằng Qatar đã thi đấu quá quyết liệt và thiếu kiểm soát, trong khi nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi chiến thắng lịch sử đầu tiên của Canada tại World Cup lại bị che mờ bởi chấn thương kinh hoàng của Kone.

Hiện Kone đã được chuyển tới bệnh viện và dự kiến phải phẫu thuật. Khả năng cầu thủ tài năng này tiếp tục góp mặt ở World Cup 2026 gần như không còn.