Nhìn lại tuần đầu tiên World Cup 2026: Nhiều bàn thắng, bất ngờ và dấu hiệu cảnh báo

Tuần thi đấu đầu tiên của World Cup 2026 chứng kiến nhiều trận thắng đậm, những cú sốc ngoài dự đoán, đồng thời bộc lộ các dấu hiệu đáng chú ý về chất lượng chuyên môn và tổ chức giải.

Sau hơn một tuần tranh tài, 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 đều đã ra quân với những kết quả khác nhau, phản ánh bức tranh đa sắc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh những chiến thắng đậm và các màn trình diễn nổi bật của ngôi sao, giải đấu cũng ghi nhận nhiều bất ngờ, tranh cãi, chấn thương nghiêm trọng và những dấu hỏi về tính cân bằng ở kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội.

Các bàn thắng trở lại, World Cup trở nên hấp dẫn hơn

Nếu World Cup 2022 tại Qatar bị chỉ trích bởi sự thận trọng quá mức của nhiều đội bóng ở giai đoạn đầu, thì World Cup 2026 lại đang diễn ra theo kịch bản hoàn toàn trái ngược. Ngay lượt trận mở màn đã chứng kiến hàng loạt trận cầu có tỷ số đậm: Đội tuyển Đức hủy diệt Curacao với tỷ số 7-1, Thụy Điển đánh bại Tunisia 5-1, Mỹ đè bẹp Paraguay 4-1, Anh thắng Croatia 4-2, còn Argentina vượt qua Algeria 3-0.

Các cầu thủ đội tuyển Anh vui mừng khi ghi bàn trong trận thắng Croatia 4-2. Ảnh: Xinhua.

Những trận đấu này mang lại cảm giác các đội thi đấu phóng khoáng, cởi mở và giàu tính giải trí hơn hẳn nhiều kỳ World Cup trước. Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào những cơn mưa bàn thắng để kết luận chất lượng chuyên môn suy giảm. Ngược lại, nhiều đội bóng nhỏ đã chủ động chơi tấn công thay vì chỉ dựng xe buýt trước khung thành. Điều này khiến các trận đấu trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn đối với khán giả.

Đội Đức thắng Curacao với tỷ số đậm hiếm thấy. Ảnh: Getty.

Những “ông lớn” khẳng định sức mạnh

Sau lượt trận đầu tiên, có thể thấy một số ứng viên vô địch đã phát đi thông điệp rất rõ ràng.

“Cỗ xe tăng” Đức cho thấy họ đang thực sự hồi sinh sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng. Chiến thắng 7-1 trước Curacao không chỉ phản ánh sự vượt trội về đẳng cấp mà còn cho thấy đội tuyển này đã tìm lại được bản sắc tấn công tốc độ cao và khả năng gây sức ép liên tục.

Argentina tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng nể. Dù không còn phụ thuộc vào một cá nhân như thời hoàng kim của Lionel Messi, nhà đương kim vô địch Nam Mỹ vẫn sở hữu hệ thống vận hành trơn tru, biết cách kiểm soát thế trận và tung đòn kết liễu đúng thời điểm.

Messi tỏa sáng, lập hat-trick giúp Argentina hạ Algeria với tỷ số 3-0. Ảnh: Xinhua.

Trong khi đó, đội tuyển Anh có lẽ là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất. Đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 không chỉ là chiến thắng về mặt tỷ số mà còn là tuyên bố rằng "Tam sư" đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ đầy khát vọng với khả năng chơi bóng hiện đại và hiệu quả.

Đội tuyển Mỹ cũng cho thấy họ không chỉ được nhắc tới vì là một trong ba nước chủ nhà của giải đấu. Chiến thắng 4-1 trước Paraguay chứng minh họ đang dần thu hẹp khoảng cách với các cường quốc bóng đá thế giới.

Những cú sốc đầu tiên

Bên cạnh các chiến thắng của những ứng viên vô địch, lượt trận đầu tiên cũng chứng kiến nhiều bất ngờ, thậm chí gây sốc.

Tuyển Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1 là cú sốc đầu tiên của World Cup 2026. Ảnh: Xinhua.

Đội Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi cực kỳ tự tin. Kết quả này một lần nữa cho thấy khoảng cách giữa bóng đá châu Âu, Nam Mỹ với phần còn lại của thế giới đang ngày càng thu hẹp.

Hà Lan bị Nhật Bản cầm hòa 2-2 trong trận đấu mà đội bóng châu Á thể hiện tinh thần chiến đấu máu lửa đáng kinh ngạc. Nhật Bản tiếp tục chứng minh họ không còn là đội bóng chỉ tham dự World Cup để học hỏi, mà hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Tây Ban Nha gây thất vọng lớn khi bị đội bóng của quốc gia 500 nghìn dân Cape Verde cầm hòa không bàn thắng. Đây là một trong những kết quả bất ngờ nhất của lượt trận đầu tiên, đồng thời cho thấy các đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã có sự chuẩn bị tốt về chiến thuật và tâm lý.

Ứng cử viên chức vô địch Tây Ban Nha chơi thất vọng, bị đội bóng nhỏ Cape Verde cầm hòa không bàn thắng. Ảnh: Xinhua.

Bỉ hòa Ai Cập, Bồ Đào Nha bị CHDC Congo chia điểm, Uruguay cũng không thể thắng Saudi Arabia. Những kết quả này khiến cuộc đua ở nhiều bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Dấu ấn của các đội bóng ngoài châu Âu và Nam Mỹ

Một trong những điểm sáng lớn nhất của World Cup 2026 chính là màn trình diễn của các đại diện châu Á, châu Phi và khu vực CONCACAF.

Hàn Quốc đánh bại CH Czech 2-1 ngay trận ra quân, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng nể của bóng đá xứ kim chi tại các kỳ World Cup gần đây.

Morocco tiếp tục duy trì phong độ từng giúp họ vào bán kết World Cup 2022. Ai Cập, Saudi Arabia, Cape Verde, CHDC Congo hay New Zealand đều cho thấy họ không đến giải đấu với tư cách "kẻ lót đường".

Hàn Quốc thắng CH Czech là một bất ngờ lớn trong lượt đấu đầu tiên, Ảnh: Xinhua.

Thực tế này phần nào giúp FIFA có thêm cơ sở để bảo vệ quyết định nâng số đội tham dự từ 32 lên 48. Mặc dù xuất hiện những trận đấu chênh lệch lớn, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều trận đấu mà đội bóng bị đánh giá thấp hơn hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ.

Bắt đầu xuất hiện chấn thương và những tranh cãi

Không phải mọi thứ đều hoàn hảo. World Cup 2026 cũng đang chứng kiến mặt trái của bóng đá đỉnh cao.

Trận đấu giữa tuyển Canada và Qatar trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu không phải vì chiến thắng 6-0 của đội chủ nhà, mà bởi chấn thương kinh hoàng của tiền vệ Ismael Kone sau pha vào bóng nguy hiểm của Assim Madibo.

Tiền vệ Ismael Kone của đội Canada bị gãy chân sau pha vào bóng nguy hiểm của hậu vệ Qatar Assim Madibo. Ảnh: Reuters.

Trận đấu này rất “nóng” với hai thẻ đỏ, một ca gãy chân và màn xô xát giữa cầu thủ, ban huấn luyện hai đội sau tiếng còi mãn cuộc. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những trận đấu căng thẳng nhất tại World Cup trong nhiều năm trở lại đây.

Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề kiểm soát trận đấu của trọng tài, tinh thần fair-play và áp lực tâm lý ngày càng lớn đối với các đội tuyển tại một kỳ World Cup mở rộng.

Giá vé đắt đỏ và những lùm xùm của nước chủ nhà

Bên cạnh bữa tiệc bóng đá trên sân cỏ, World Cup 2026 cũng đang gây không ít tranh cãi ngay sau lượt trận đầu tiên, đặc biệt liên quan đến giá vé và công tác tổ chức tại các quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico.

Giá vé đắt khủng khiếp khiến FIFA hứng chịu chỉ trích về cơ chế "Variable Pricing"(định giá linh hoạt), thả nổi giá vé. Ảnh: Getty.

Giá vé trở thành chủ đề bị chỉ trích nhiều nhất. Nhiều cổ động viên cho rằng đây là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử. Với những trận đấu của các đội tuyển lớn như Anh, Pháp, Argentina hay Mỹ, giá vé trên thị trường thường vượt mốc 1.000 USD.

Ngay cả các trận đấu được xem là ít hấp dẫn hơn cũng có giá vài trăm USD, cao hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước. Các đoàn thể người hâm mộ châu Âu cho rằng chính sách định giá dựa trên nhu cầu của FIFA đang khiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành một sự kiện xa xỉ, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình trung lưu.

Không chỉ giá vé cao, nhiều người hâm mộ còn phản ánh tình trạng mua vé đầy khó khăn và thiếu minh bạch. Một số cổ động viên mua vé qua các nền tảng bán lại nhưng không nhận được vé hoặc bị hủy giao dịch vào phút chót, khiến họ mất tiền và bỏ lỡ cơ hội vào sân. Tranh cãi này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhằm vào FIFA và hệ thống phân phối vé của giải đấu.

Chỗ đỗ xe ở bãi xe sân vận động Metlife có giá lên tới 225 USD. Ảnh: Reuters.

Công tác tổ chức tại các thành phố đăng cai cũng để lộ nhiều bất cập. Một số trận đấu ghi nhận lượng ghế trống khá nhiều dù nhu cầu xem World Cup được cho là rất lớn.

Giới quan sát cho rằng giá vé quá cao chính là nguyên nhân khiến nhiều khán đài không được lấp đầy, tạo nên hình ảnh trái ngược với bầu không khí cuồng nhiệt thường thấy tại World Cup.

Bên cạnh đó, nhiều cổ động viên phàn nàn về vấn đề giao thông và an ninh. Tại khu vực quanh sân MetLife, nơi sẽ tổ chức trận chung kết, hàng nghìn người phải chờ đợi nhiều giờ để di chuyển sau trận đấu. Chi phí tàu và xe buýt tăng cao cũng gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Một số khán giả thậm chí cho rằng trải nghiệm đến sân và rời sân còn mệt mỏi hơn chính trận đấu mà họ theo dõi.

Ngoài ra, việc kiểm soát an ninh cũng gây tranh cãi. Xuất hiện các phản ánh về tình trạng kiểm tra vé lỏng lẻo ở một số sân đấu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khán giả không có vé lọt vào hay bạo lực trong sân vận động. Đồng thời, các quy định liên quan đến nhập cảnh, thị thực và thủ tục kiểm tra an ninh tại Mỹ cũng khiến không ít cổ động viên từ châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh gặp khó khăn trong việc đến dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tranh cãi về kỳ World Cup 48 đội đầu tiên

Sau lượt trận đầu tiên, cuộc tranh luận về mô hình 48 đội tiếp tục nóng lên. Những người phản đối cho rằng các tỷ số đậm như Đức thắng Curacao 7-1 hay Canada thắng Qatar 6-0 cho thấy khoảng cách trình độ giữa các đội vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, phe ủng hộ lại có đủ lý lẽ để phản biện. Bởi song song với những trận đấu một chiều là hàng loạt kết quả bất ngờ như Brazil hòa Morocco, Tây Ban Nha hòa Cape Verde, Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo hay Hà Lan hòa Nhật Bản.

Quan trọng hơn, World Cup 2026 đang thực sự trở thành một ngày hội mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết. Nhiều nền bóng đá nhỏ lần đầu tiên được trải nghiệm sân chơi lớn nhất hành tinh, qua đó có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Lượt trận đầu tiên mới chỉ là sự khởi đầu. Phần lớn các đội bóng lớn đã khẳng định được sức mạnh, nhưng chưa đội tuyển nào cho thấy mình thực sự vượt trội so với phần còn lại.

Tuyển Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa được cho là xu hướng chênh lệch trình độ giữa các nền bóng đá ngày càng thu hẹp. Ảnh: Xinhua.

World Cup 2026 đang đi theo một kịch bản rất đặc biệt: cởi mở hơn, nhiều bàn thắng hơn, nhiều bất ngờ hơn và cũng chứa đựng nhiều tranh cãi hơn. Sau lượt trận đầu tiên, có thể khẳng định rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã thực sự nóng lên và hứa hẹn còn có rất nhiều biến động trong chặng đường phía trước.

Tất cả những vấn đề này đang phủ một phần bóng mây lên kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự. Trên sân cỏ, World Cup 2026 vẫn mang đến nhiều cảm xúc, những trận cầu giàu bàn thắng và các bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, ngoài đường biên, FIFA và các nước chủ nhà vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn biến giải đấu thành một lễ hội bóng đá thực sự dành cho tất cả người hâm mộ.

Theo Xinhua, Bjd, Hubei.