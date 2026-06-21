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Tạp chí điện tử VietTimes
Tạp chí điện tử VietTimes

Giữ ngọn lửa sự thật!

Trong kỷ nguyên AI, khi tin giả, thông tin sai lệch và các hình thức thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự thật vẫn là giá trị tối thượng.

Thưa quý độc giả!

Cách đây 101 năm, ngày 21/6/1925, tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra đời, đặt nền móng cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc qua mọi chặng đường lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, báo chí thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới– kỷ nguyên của dữ liệu lớn, kết nối số và trí tuệ nhân tạo (AI). Chưa bao giờ thông tin được sản xuất, lan truyền và tiếp cận nhanh như hôm nay. Chỉ trong vài giây, AI có thể tạo ra hàng nghìn dòng văn bản, hàng trăm hình ảnh, thậm chí mô phỏng giọng nói và video gần như thật. Công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cách thức làm báo, mở ra những cơ hội chưa từng có cho hoạt động truyền thông.

Tuy nhiên, giữa những biến đổi mạnh mẽ ấy, có những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng không bao giờ thay đổi.

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AI có thể tổng hợp dữ liệu, nhưng không thể thay thế trách nhiệm xã hội của người làm báo. AI có thể tạo ra nội dung, nhưng không thể mang trong mình bản lĩnh chính trị, lương tri nghề nghiệp và tinh thần phụng sự đất nước. AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không thể thay thế trái tim biết rung động trước số phận con người, biết trăn trở trước những vấn đề của xã hội và biết dấn thân vì sự thật.

Lịch sử hơn một thế kỷ của Báo chí Cách mạng Việt Nam cho thấy sức mạnh lớn nhất của báo chí không nằm ở công nghệ, mà ở niềm tin. Đó là niềm tin của nhân dân với những thông tin trung thực, khách quan và có trách nhiệm. Đó là niềm tin vào những người cầm bút dám bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với cái xấu, cái sai và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Trong kỷ nguyên AI, khi tin giả, thông tin sai lệch và các hình thức thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự thật vẫn là giá trị tối thượng. Tính xác thực vẫn là chuẩn mực nghề nghiệp cao nhất. Tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vẫn là sứ mệnh thiêng liêng của nền báo chí cách mạng.

Đặc san "Báo chí cách mạng và kỷ nguyên AI" được VietTimes thực hiện nhân dịp 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/2025-21/06/2026) như một sự tri ân đối với các thế hệ nhà báo đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi thế giới.

VietTimes tin rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, dù AI có thông minh đến mức nào, thì những giá trị làm nên bản chất của báo chí chân chính, báo chí cách mạng vẫn trường tồn: sự thật, trách nhiệm, nhân văn và lòng yêu nước. Đó chính là ngọn lửa đã thắp sáng nền Báo chí Cách mạng Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua và sẽ tiếp tục soi đường cho tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin yêu của quý độc giả!

Từ khóa:

#báo chí #AI #sự thật

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