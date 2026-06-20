Ông Zelensky cảnh báo tấn công Belarus

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra tối hậu thư yêu cầu Belarus gỡ bỏ radar phòng không gần biên giới trong vòng một tuần, đồng thời đe dọa hành động quân sự nếu Minsk không tuân thủ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một tối hậu thư trực tiếp đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cảnh báo Minsk có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đáp ứng yêu cầu của Kiev.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe buýt chở đội bóng đá thiếu nhi Belarus, khiến một người thiệt mạng và nhiều trẻ em bị thương.

Đầu tuần này, ông Lukashenko tuyên bố những thế lực muốn lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột hiện nay sẽ phải “trả giá đắt”, đồng thời yêu cầu Ukraine giải thích về vụ tấn công nhằm vào chiếc xe buýt cũng như một loạt “hành động khiêu khích” khác.

Theo giới chức Belarus, vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Bryansk của Nga đã khiến 6 trẻ vị thành niên bị thương và cướp đi sinh mạng của người vợ một huấn luyện viên bóng đá Belarus đang tháp tùng đội thiếu niên tới một khu nghỉ dưỡng ven biển của Nga.

Kiev bác bỏ mọi liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, ông Zelensky lại cho rằng chính nhà lãnh đạo Belarus mới cần phải chứng minh thiện chí hòa bình của mình bằng các hành động cụ thể.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev hôm 19/6, Tổng thống Ukraine yêu cầu Belarus tháo dỡ các hệ thống phòng không radar và các trạm chuyển tiếp tín hiệu dọc khu vực biên giới với Ukraine.

“Tôi nghĩ một tuần là đủ để ông ấy thực hiện việc đó,” ông Zelensky nói. “Nếu ông ấy không làm, chúng tôi sẽ làm.”

Tuyên bố này được xem là một trong những lời đe dọa trực tiếp nhất mà Kiev từng đưa ra đối với Minsk kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Trong nhiều năm qua, ông Lukashenko liên tục khẳng định Belarus không có ý định tham gia chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào và rằng Minsk “không đe dọa ai”. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng những tuyên bố như vậy là chưa đủ.

“Không cần những lời nói không cần thiết,” nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông cũng ám chỉ tới khả năng gây sức ép lên ngành lọc dầu của Belarus – một lĩnh vực được xem là trụ cột kinh tế của quốc gia này.

“Ví dụ như ngành lọc dầu của ông ấy,” ông Zelensky nói, đồng thời cho rằng Belarus là một trong những nguồn cung sản phẩm dầu mỏ quan trọng cho Nga.n“Điều đó có thể bị ngăn chặn hay không? Tôi tin rằng điều đó nằm trong khả năng của ông ấy.”

Là đồng minh thân cận của Nga, Belarus phần lớn tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột kể từ năm 2022. Trong suốt thời gian qua, Minsk nhiều lần kêu gọi Moscow và Kiev nối lại đối thoại, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao.

Tháng 9/2025, ông Lukashenko từng đề nghị gặp trực tiếp ông Zelensky để thảo luận về những phương án thỏa hiệp nhằm giảm căng thẳng, nhưng lời đề nghị đó đã bị Kiev từ chối.

Đến tháng 11 cùng năm, Belarus đã trả tự do cho 31 công dân Ukraine đang bị giam giữ như một “cử chỉ thiện chí”, theo đề nghị từ Kiev và Tổng thống Mỹ Donald Trump – người khi đó cũng đang tìm cách thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, giọng điệu của Kiev đối với Belarus ngày càng trở nên cứng rắn hơn. Ông Zelensky liên tục cảnh báo về điều mà ông mô tả là mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Belarus, thậm chí từng nhắc tới khả năng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu.

Đầu năm nay, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine tiết lộ Kiev đã xác định khoảng 500 mục tiêu quân sự và hậu cần tiềm năng trên lãnh thổ Belarus, cho thấy mức độ chuẩn bị ngày càng sâu rộng của Ukraine trong trường hợp căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Theo RT