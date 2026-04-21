Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc chạy đua làm chủ lĩnh vực robot hình người

Không còn là sân chơi riêng của startup, các tập đoàn đa ngành từ sản xuất điện thoại như Honor đến nền tảng thương mại điện tử như Alibaba đều đang tiến vào thị trường.

Sự kiện giải chạy bán marathon dành cho robot hình người lần thứ hai vừa diễn ra tại Bắc Kinh đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ông lớn công nghệ Trung Quốc. Không còn là sân chơi riêng của những startup chuyên biệt, các tập đoàn đa ngành từ sản xuất điện thoại như Honor đến nền tảng thương mại điện tử như Alibaba đang tiến ra tiền tuyến trong chiến lược thúc đẩy ngành robot của chính phủ.

Bước đi này nằm trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế thông qua việc ứng dụng tự động hóa vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Bất ngờ lớn nhất của cuộc đua năm nay chính là sự lên ngôi của Honor, một thương hiệu vốn tách ra từ Huawei để tập trung vào điện thoại thông minh và thiết bị đeo. Dù mới chỉ lấn sân sang mảng robot từ năm ngoái, Honor đã đánh bại những cái tên kỳ cựu như Unitree hay X-Humanoid để giành huy chương vàng.

Mẫu robot hình người mang tên Lightning của hãng đã hoàn thành quãng đường 21 km trong thời gian 50 phút 26 giây. Thành tích này thậm chí còn vượt qua cả kỷ lục thế giới của con người do vận động viên Jacob Kiplimo thiết lập là 57 phút 20 giây. Điều này cho thấy tốc độ phát triển công nghệ đáng kinh ngạc khi máy móc bắt đầu vượt qua các giới hạn vật lý thông thường của nhân loại.

Sự thành công của Lightning không đến từ sự ngẫu nhiên mà nhờ vào việc tận dụng những thành tựu sẵn có trong lĩnh vực phần cứng di động. Theo các kỹ sư từ đội ngũ chiến thắng, độ bền cấu trúc vượt trội, động cơ điện tự phát triển và hệ thống làm mát bằng chất lỏng tiên tiến là những yếu tố then chốt. Những công nghệ này vốn được cải biên từ các dòng điện thoại thông minh cao cấp để áp dụng vào thực thể cơ khí.

Việc chuyển giao tri thức giữa các ngành công nghiệp phụ trợ đã giúp robot Trung Quốc đạt được hiệu suất cao trong thời gian ngắn. Sự tăng trưởng của ngành này được dự báo sẽ tạo ra làn sóng đột phá tiếp theo cho các lĩnh vực cốt lõi khác như sản xuất công nghiệp nặng và dịch vụ logisitcs.

Bên cạnh Honor, gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba cũng để lại dấu ấn đậm nét dù không trực tiếp tham gia tranh tài. Đơn vị bản đồ trực tuyến Amap của tập đoàn này đã ra mắt robot bốn chân mang tên Tutu với khả năng di chuyển tự động trên các địa hình mở. Sự xuất hiện của Tutu minh chứng cho khả năng tích hợp dữ liệu không gian và trí tuệ nhân tạo vào các thực thể vật lý, mở ra triển vọng cho các ứng dụng giao hàng hoặc cứu hộ trong tương lai. Các doanh nghiệp công nghệ lớn đang tận dụng ưu thế về vốn và hệ sinh thái dữ liệu để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường robot đầy tiềm năng.

Sau vinh quang tại đường chạy, Honor đã lên kế hoạch thương mại hóa mẫu robot vô địch này bằng cách triển khai chúng tại các cửa hàng bán lẻ ngoại tuyến. Những robot hình người này sẽ đóng vai trò hỗ trợ bán hàng và cải thiện hiệu quả vận hành tại các showroom điện thoại.

Việc đưa robot vào môi trường dịch vụ thực tế là bước đệm quan trọng để hoàn thiện thuật toán tương tác trước khi tiến tới các ứng dụng phức tạp hơn. Mặc dù ngành công nghiệp robot tại Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng sự gia nhập của những thế lực công nghệ hàng đầu đang biến quốc gia này thành một công trường thí nghiệm khổng lồ cho tương lai của nhân loại.

Theo SCMP

