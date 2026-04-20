Robot cảnh sát giao thông đầu tiên của Bắc Kinh ra phố

Sáng 19/4, trên đường chạy của giải bán marathon hỗn hợp người và robot Diệc Trang, Bắc Kinh 2026, robot cảnh sát giao thông của Bắc Kinh lần đầu tiên chính thức xuất hiện và tham gia điều phối các vận động viên. Trong thời gian tới, robot cảnh sát sẽ được thí điểm làm nhiệm vụ tại các nút giao thông, tiếp tục hoàn thiện và mở rộng thêm nhiều chức năng.

Vào lúc 7h30 sáng 19/4, các vận động viên tham dự giải bán marathon Diệc Trang, Bắc Kinh chính thức xuất phát. Tại khúc cua thứ hai không xa điểm xuất phát, một robot được sơn màu xanh huỳnh quang đặc trưng của cảnh sát giao thông đứng trong khu vực được khoanh vùng, liên tục ra hiệu rẽ trái bằng tay để hướng dẫn vận động viên, đồng thời phát thông báo bằng giọng nói.

Robot Thiên Dật khi tập kết chuẩn bị làm nhiệm vụ. Ảnh: Sina.

Theo ông Trần Minh (Chen Ming), người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Tuoken (Thác Khẩn) Bắc Kinh, robot này có tên "Tianyi" (Thiên Dật) được phát triển với sự hợp tác giữa Lữ đoàn Cảnh sát Giao thông Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh và Công ty Công nghệ Tuoken. Nó có thể điều tiết giao thông, cung cấp hướng dẫn di chuyển và giao tiếp bằng giọng nói. Trong cuộc chạy bán marathon này, nó đóng vai trò là "người dẫn đường chuyên dụng" cho các robot tham gia, chỉ dẫn hướng đi cho các robot chạy khác nhau tại các giao lộ phức tạp để đảm bảo trật tự trong suốt cuộc đua.

Với một đội robot cổ vũ nhảy múa nhiệt tình ở một bên và robot cảnh sát giao thông đầu tiên đang làm nhiệm vụ ở phía bên kia, cuộc chạy marathon kết hợp giữa người và máy này đã mang đến một nét công nghệ tương lai cho buổi sáng ở Diệc Trang.

Rất đông khán giả đứng xem các tuyển thủ robot thi đấu và Thiên Dật điều hành giao thông. Ảnh: Sina.

Robot cảnh sát giao thông Bắc Kinh lần xuất hiện này đã có thể thực hiện các chức năng như: điều khiển giao thông bằng cử chỉ, tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn di chuyển…

Trong tương lai, robot sẽ tiếp tục được nâng cấp để mở rộng sang các ứng dụng như: trả lời các câu hỏi về kiến thức chuyên môn, nhận diện vi phạm giao thông, tuần tra cơ sở hạ tầng và theo dõi tình trạng đường sá; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đô thị.

Cùng với sự thâm nhập ngày càng sâu của công nghệ thông minh, sẽ ngày càng nhiều “tân binh công nghệ” Trung Quốc bước ra tuyến đầu điều hành giao thông, giúp đảm bảo trật tự, an toàn và thông suốt cho đô thị, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống giao thông bền vững hơn, hiệu quả hơn và nhân văn hơn.

Theo Guancha, Sina