Robot hình người Trung Quốc chạy bán marathon phá kỷ lục của con người

Ngày 19/4, Giải bán marathon Diệc Trang Bắc Kinh 2026 kết hợp với giải bán marathon robot hình người chính thức khởi tranh. Quy mô năm nay tăng gần 5 lần so với năm trước, với hơn 100 đội và hơn 300 robot tham gia, bao gồm cả các đội từ Hong Kong, Pháp, Đức, Brazil… Sự kiện này được gọi là cuộc đua "người và robot cùng đua" khốc liệt nhất thế giới, vượt xa mọi giới hạn của trí tưởng tượng.

Cuối cùng, robot tự hành “Tia Chớp” (Sản Điện hay Lightning) của đội Vinh Quang Tề Thiên Đại Thánh Bắc Kinh đã giành chức vô địch với thành tích 50 phút 26 giây, không chỉ đứng đầu toàn giải mà còn nhanh hơn vận động viên con người về nhất khoảng 17 phút.

Robot "Tia Chớp" bứt tốc. Ảnh: Xinhua.

Theo các bài viết trên Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, Thanh niên Trung Quốc, Tin tức Bắc Kinh và Nhật báo Bắc Kinh, số lượng robot tham gia đã tăng từ khoảng 20 đội năm ngoái lên hơn 100 đội năm nay, cạnh tranh với 12.000 vận động viên người. Hơn nữa, giải đấu đã thu hút một số đội nước ngoài, biến cuộc thi bán marathon này thành một đấu trường quy mô lớn để phô diễn sức mạnh của robot hình người.

Các vận động viên robot trên đường chạy. Ảnh: Xinhua.

Thử thách khắc nghiệt

Cuộc đua của robot hình người được chia thành hai hạng mục: "tự hành" và "điều khiển từ xa", trong đó tự hành chiếm khoảng 40%. Toàn bộ đường đua dài hơn 21 km, bao gồm hơn 10 loại địa hình khác nhau, bao gồm địa hình bằng phẳng, dốc và các đoạn đường hẹp, nhằm kiểm tra khả năng lập kế hoạch đường đi, giữ thăng bằng và sức bền của robot.

Theo báo cáo, robot "Tia Chớp" của đội Vinh Quang Tề Thiên Đại Thánh Bắc Kinh đã giành chiến thắng với thời gian thực là 50 phút 26 giây, vượt xa thành tích của nhà vô địch người. Người chạy bộ đầu tiên về đích với thời gian khoảng 1 giờ 8 phút, chậm hơn robot khoảng 17 phút. Thời gian này của robot “Tia Chớp” cũng nhanh hơn kỷ lục thế giới chạy bán marathon nam 57 phút 20 giây do vận động viên người Uganda Kiprimo thiết lập tại giải bán marathon Lisbon hồi tháng 3/2026. Robot "Tia Chớp" cao 169 cm và có cả hai chế độ tự hành và điều khiển từ xa, nhấn mạnh khả năng chạy tốc độ cao và thích ứng với nhiều địa hình.

Robot "Tia chớp" cán đích. Ảnh: Xinhua.

Các vị trí tiếp theo Á quân là robot “Sấm Sét”, 50 phút 56 giây; hạng ba, robot “Ngọn Đuốc” 53 phút 01 giây. Đáng chú ý, top 3 đều thuộc cùng một hệ sinh thái robot, cho thấy ưu thế công nghệ cốt lõi.

Vì sao robot “chạy nhanh hơn người”?

Nhóm phát triển cho biết yếu tố quyết định giúp robot chạy chiến thắng vận động viên chuyên nghiệp là: Hệ thống tản nhiệt làm mát bằng chất lỏng.

Các ống dẫn chất lỏng làm mát, giống như mao mạch, thấm vào bên trong động cơ để tản nhiệt, trong khi các máy bơm công suất cao đạt được tốc độ trao đổi nhiệt vượt quá 4 lít mỗi phút, giải quyết vấn đề tản nhiệt trong điều kiện tải trọng cao. Robot sử dụng các mô-đun khớp tích hợp, thuật toán điều khiển chuyển động động học cao và công nghệ kết hợp đa cảm biến, cho phép chúng nhanh chóng thích ứng với các điều kiện đường đi phức tạp và kiểm soát chính xác trọng tâm của mình. Hơn nữa, radar laser kép và hệ thống định vị vệ tinh GNSS cho phép robot nhận biết môi trường xung quanh, lập kế hoạch đường đi và đưa ra quyết định theo thời gian thực, giống như một chiếc xe tự lái. Ngoài ra, thuật toán cân bằng động tích hợp cho phép robot tự động phục hồi tư thế và tiếp tục hoạt động sau va chạm, hầu như không cần sự can thiệp của con người trong suốt quá trình.

Nhận giải thưởng. Ảnh: Xinhua.

Một điểm đáng chú ý khác: Ngoài robot thi đấu, robot cảnh sát giao thông “Thiên Dật” cũng lần đầu xuất hiện để điều phối giao thông. Robot này sẽ chính thức làm nhiệm vụ tại các nút giao thông ở Diệc Trang kể từ ngày 23/4 sắp tới, tiến tới ứng dụng trong môi trường giao thông thực tế phức tạp hơn.

Tóm lại, chiến thắng của robot không chỉ đến từ tốc độ, mà là tổng hợp của thuật toán, cảm biến và hệ thống tản nhiệt, đánh dấu bước tiến lớn của công nghệ robot trong môi trường thực tế.

Theo Sina, Worldjournal