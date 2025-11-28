Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc chuyển đào tạo mô hình AI ra nước ngoài để tiếp cận chip Nvidia

Các gã khổng lồ công nghệ như Alibaba và ByteDance đang huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mới nhất của mình tại các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á.

Các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang tăng cường huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của họ ở nước ngoài nhằm mục đích tiếp cận chip Nvidia và né tránh các biện pháp của Mỹ nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ tiên tiến của Bắc Kinh.

Theo báo cáo của Financial Times gần đây, các gã khổng lồ công nghệ như Alibaba và ByteDance nằm trong số những công ty đang huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mới nhất của mình tại các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á.

Việc dịch chuyển hoạt động huấn luyện mô hình AI ra nước ngoài được ghi nhận gia tăng đều đặn sau khi Mỹ có động thái hạn chế bán chip H20 – một sản phẩm thay thế được thiết kế đặc biệt để tuân thủ các quy tắc kiểm soát xuất khẩu – vào tháng 4.

Báo cáo cho biết các công ty Trung Quốc chủ yếu dựa vào các thỏa thuận thuê các trung tâm dữ liệu nước ngoài, thuộc sở hữu và được vận hành bởi các đơn vị không phải của Trung Quốc. Điều này cho phép họ gián tiếp tiếp cận các chip Nvidia tiên tiến, vốn là phần cứng không thể thiếu cho việc huấn luyện các LLMs phức tạp.

Một trường hợp ngoại lệ được nêu ra là DeepSeek. Công ty này đã tích lũy được một lượng lớn chip Nvidia trước khi lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ có hiệu lực, cho phép họ huấn luyện mô hình của mình trong nước. Tuy nhiên, DeepSeek cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất chip nội địa, dẫn đầu là Huawei, để tối ưu hóa và phát triển thế hệ chip AI Trung Quốc tiếp theo. Sự hợp tác này cho thấy một nỗ lực lớn nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong dài hạn.

Các biện pháp của Washington nhằm hạn chế việc Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến, đặc biệt là các GPU hiệu suất cao của Nvidia, đã buộc các công ty công nghệ Trung Quốc phải tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để duy trì tốc độ phát triển AI.

Chip Nvidia được coi là tiêu chuẩn vàng trong ngành công nghiệp AI toàn cầu do khả năng xử lý vượt trội, giúp tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình LLMs. Việc phải thuê hoặc mua lại khả năng xử lý từ các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài là một giải pháp tình thế, đảm bảo rằng các công ty như Alibaba và ByteDance không bị tụt lại trong cuộc đua AI toàn cầu, ngay cả khi các kênh cung cấp chip trực tiếp bị phong tỏa.

Theo Reuters