Thủ tướng đề nghị doanh nhân trẻ ứng dụng AI, dữ liệu lớn, bán dẫn vào sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng kêu gọi đội ngũ doanh nhân trẻ mạnh dạn đưa AI, dữ liệu lớn, bán dẫn và các mô hình kinh tế xanh vào sản xuất, kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp trẻ cần chú trọng quản trị hiện đại, liêm chính để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ thi đua tiên phong, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII. Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trẻ phải tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn và doanh nhân trẻ phải nghĩ sâu làm lớn, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Bay cao vào vũ trụ, vươn xa ra biển lớn và tiến sâu vào lòng đất

Phân tích tình hình thế giới và các nhiệm vụ phát triển đất nước thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các doanh nhân trẻ đẩy mạnh các mũi nhọn chiến lược, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới là KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời khai mở các không gian phát triển mới, với việc "bay cao vào vũ trụ, vươn xa ra biển lớn và tiến sâu vào lòng đất".

"Tất cả đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, có KHCN, đổi mới sáng tạo, dấn thân, dám nghĩ dám làm.

Tôi rất mong tuổi trẻ, trong đó có doanh nhân trẻ phải có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, coi trọng tri thức, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm, không cầu toàn, không bỏ lỡ cơ hội.

Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi tinh thần tiên phong và sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nhân trẻ Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt gần đây là các nghị quyết chiến lược để phát triển nhanh, mạnh và bền vững đất nước; Quốc hội, Chính phủ đã và đang tiếp tục thể chế hóa, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng nhằm tranh thủ thời cơ đưa đất nước đạt 2 mục tiêu 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng và thành lập nước.

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trẻ phải tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn và doanh nhân trẻ phải nghĩ sâu làm lớn, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng Chính phủ đề nghị đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc; trên tinh thần "đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin" thực hiện 6 tiên phong.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu đội ngũ doanh nhân trẻ tiên phong dấn thân vào những việc khó, việc mới. "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, dấn thân vì nước, vì dân" - doanh nhân trẻ phải làm giàu chính đáng, thượng tôn pháp luật, nghĩ sâu làm lớn; chăm lo người lao động, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái gắn với trách nhiệm xã hội, với tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Đồng thời, Thủ tướng động viên các doanh nhân trẻ tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn,… vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo chuẩn mực ESG, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường lớn.

"Mỗi doanh nghiệp trẻ cần chú trọng quản trị hiện đại, chuẩn hóa quy trình, minh bạch, liêm chính để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng và toàn thể Đại hội dành phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai.

Doanh nhân trẻ phải có kỹ năng "hợp tác với AI"

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VII, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, chia sẻ thông điệp mạnh mẽ về vai trò của doanh nhân trẻ trong kỷ nguyên công nghệ, đồng thời khẳng định: “Nếu nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu".

Với tinh thần kiến tạo thế hệ doanh nhân trẻ bản lĩnh - sáng tạo - làm chủ công nghệ, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc đầu tư vào khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng nếu nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu.

Ông Khoa cho rằng mặc dù khu vực tư nhân đóng góp 42% GDP và 55% tổng thu nhập xã hội trong 10 năm qua, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa thực sự "đủ khỏe" để cạnh tranh với các tập đoàn lớn toàn cầu. "Khoảng trống chiến lược" nằm ở việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Đây là yếu tố sống còn để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức.

Ông cho biết thế hệ doanh nhân mới, doanh nhân trẻ cam kết 3 đột phá mới, gồm đột phá về nhân lực; đột phá về KHCN và dữ liệu, đột phá mô hình kinh doanh và hệ sinh thái; đồng thời cam kết tôn trọng pháp luật, đoàn kết, làm chủ công nghệ, đầu tư vào tri thức, cùng đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới.

Từ kinh nghiệm thực chiến đi ra toàn cầu của FPT, ông Khoa cho biết thế hệ doanh nhân trẻ cam kết thực hiện 3 đột phá mới. Cụ thể, đột phá về nhân lực, coi đây là tài sản lớn nhất quốc gia; đột phá về khoa học công nghệ và dữ liệu; đột phá mô hình kinh doanh và hệ sinh thái.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ nêu rõ doanh nhân trẻ phải có kỹ năng "hợp tác với AI", coi dữ liệu là nguồn năng lượng cạnh tranh mới. Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy hệ thống dữ liệu quốc gia, nếu doanh nghiệp không vận động ngay để kết nối vào năm 2026 sẽ bị lùi lại phía sau.

"Nếu nắm bắt được khoa học công nghệ, nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu trong kỷ nguyên mới. Doanh nhân trẻ cam kết làm chủ công nghệ, đầu tư tri thức để đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới", ông Khoa nêu quan điểm.