YouTube cho phép người dùng tùy chỉnh trang chủ bằng cách trò chuyện với AI

Bảng tin trang chủ (Home Page Feed) là một trong những tính năng cốt lõi của YouTube, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng thuật toán của Google trong việc diễn giải hoạt động của người dùng và đề xuất nội dung phù hợp. Tuy nhiên, không phải lúc nào các đề xuất này cũng chính xác. Nhận thức được những vấn đề của thuật toán, Google đang thử nghiệm một cách mới để tùy chỉnh bảng tin trang chủ với sự tham gia của một chatbot AI.

Tính năng thử nghiệm mới này, được phát hiện bởi Android Authority và có tên gọi "Your Custom Feed", sẽ cho phép người dùng trò chuyện với AI để mô tả sở thích của họ. Đây có thể là tin tuyệt vời cho những người dùng YouTube đã quen thuộc với việc trò chuyện cùng các chatbot AI khác như ChatGPT hay Gemini. Với việc Google đang tích hợp các tính năng Gemini vào nhiều ứng dụng hơn, việc thêm chức năng chatbot AI vào YouTube là một bước đi hợp lý tiếp theo.

Mặc dù tính năng này nghe có vẻ thú vị, người dùng hiện tại không thể tự bật nó trong tài khoản YouTube của mình. Google giải thích trong một tài liệu hỗ trợ rằng nút "Your Custom Feed" sẽ xuất hiện dưới dạng một biểu tượng nhỏ trên trang chủ, nằm cạnh nút "Home", nếu người dùng là một phần của chương trình thử nghiệm.

"Khi nhấp vào đó, bạn có thể cập nhật các đề xuất hiện có trên bảng tin Trang chủ của mình bằng cách nhập một lời nhắc đơn giản. Tính năng này được thiết kế để cung cấp cho bạn một cách dễ dàng hơn để kiểm soát nội dung được đề xuất".

Google không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào để minh họa chức năng này, và hiện chưa rõ liệu nó sẽ khả dụng trên cả thiết bị di động hay trên web.

Cũng chưa rõ liệu người dùng YouTube tham gia thử nghiệm có thể tiếp tục đối thoại bên trong ứng dụng về nội dung họ muốn xem hay không, tức là liệu YouTube có hỗ trợ các lời nhắc tiếp theo (follow-up prompts) sau lần tìm kiếm ban đầu. Cuối cùng, không rõ mô hình AI nào đang được Google sử dụng để cung cấp năng lượng cho thử nghiệm tùy chỉnh bảng tin này. Có khả năng nó được xây dựng dựa trên mô hình Gemini, tên thương hiệu mà Google đang sử dụng cho tất cả các chatbot của mình.

Mặc dù Google đang nỗ lực hết mình để tích hợp các tính năng Gemini AI vào các ứng dụng không thuộc lĩnh vực AI, nhưng không có gì đảm bảo rằng thử nghiệm chatbot AI trên YouTube sẽ mang lại kết quả như mong muốn. Không phải tất cả người dùng YouTube đều là fan của các sản phẩm như ChatGPT và Gemini. Họ có thể cảm thấy ngần ngại hơn khi trò chuyện với một AI trên YouTube, đặc biệt nếu họ chưa từng tương tác với chatbot ở nơi khác. Tuy nhiên, nếu thành công, tính năng này có thể mở ra một kỷ nguyên mới về khả năng tùy chỉnh nội dung cá nhân hóa hơn trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

