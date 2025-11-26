Kính AI Li Auto mà CEO Lý Tưởng tuyên bố sắp ra mắt có gì lạ?

Ngày 26/11, Lý Tưởng, Chủ tịch kiêm CEO Li Auto, thông báo sắp ra mắt "kính AI", nói đây là "phụ kiện AI tốt nhất của Li", tiết lộ loa AI đang được đánh giá, với mục tiêu mở rộng khả năng AI bao trùm các tình huống sử dụng cho người dùng Li Auto

Hướng đi khác biệt của Li Auto

Ông Lý Tưởng (Li Xiang) từng tuyên bố Li Auto sẽ không tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện thoại di động, nhưng App "Bạn học Li" đã có mặt trên các thiết bị di động. Ra mắt vào cuối năm 2024, App này được định vị tương tự như các trợ lý AI thông dụng như Doubao, Kimi và ChatGPT, ban đầu được thiết kế như một trợ lý ảo cho xe của Li Auto, nhưng hiện đã được mở rộng sang các nền tảng di động.

Lý Tưởng gọi kính AI sắp ra mắt là “phụ kiện AI tốt nhất của Li Auto”. Điều này có nghĩa: sau các hãng điện thoại và công ty Internet, đến lượt các hãng xe cũng chính thức tham gia cuộc đua phát triển kính AI.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, ưu thế đặc biệt của kính AI Li Auto không nằm ở phần cứng, mà ở khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái ô tô. Hiện nay, kính AI trên thị trường chủ yếu có hai loại: Loại tiêu dùng như Rayban AI của Meta hay Thunderbird, chú trọng giải trí và AR; loại doanh nghiệp như HoloLens của Microsoft, phục vụ công nghiệp.

Còn Li Auto lại chọn một góc tiếp cận khéo léo: xem kính như phụ kiện của ô tô. Bạn hãy thử tưởng tượng: Bạn đeo kính bước đến gần xe, cửa xe tự mở, xe khởi động; khi lái, chỉ dẫn đường hiện ngay trên thấu kính; xuống xe, kính tiếp tục chỉ đường cho bạn đến điểm cuối…

CEO Li Auto Lý Tưởng. Ảnh: QQnews.

Trải nghiệm “con người – chiếc xe – đời sống” liền mạch như vậy là điều các hãng kính AI khác khó bắt chước.

Lý Tưởng nhấn mạnh đây là “phụ kiện trí tuệ nhân tạo”, cho thấy chiếc kính đeo trên mắt sẽ liên kết chặt chẽ với hệ thống AI trên xe của Li Auto. Hiện Li Auto đã rất mạnh ở lĩnh vực buồng lái thông minh, trợ lý giọng nói “Bạn học Li” có tỷ lệ sử dụng hàng ngày lên đến 89%. Nếu mở rộng năng lực này ra khỏi chiếc xe qua kính AI, Li Auto có thể tạo ra một không gian thông minh di động vượt ra ngoài khoang lái.

So sánh: Kính Vision Pro của Apple dù mạnh nhưng chưa gắn kết sâu với ô tô; Kính AI của Huawei thì thiên về chức năng âm thanh, khả năng tương tác hạn chế. Ưu thế của Li Auto là họ đã nắm trong tay chiếc xe – môi trường sử dụng di động.

Lý Tưởng chưa công khai hình ảnh thật của kính AI Li. Ảnh: Sohu.

Điều này dẫn đến vấn đề sâu rộng: biên nghiệp vụ của doanh nghiệp xe hơi có thể mở rộng đến đâu?

Nhìn vào toàn ngành, có thể thấy: Tesla không chỉ làm xe mà còn làm năng lượng (điện mặt trời nóc nhà, tường năng lượng) doanh thu mảng này năm ngoái tăng 91%. BYD xuất phát từ pin, giờ làm cả đường sắt và thiết bị điện tử. Porsche vốn chuyên về dòng xe sang thì tuy lợi nhuận lại cao (16,5%), nhưng quy mô tăng chậm.

Điều này cho thấy: “mở rộng” hay “chuyên sâu” không tuyệt đối đối lập, nhưng quan trọng là các mảng có tạo ra cộng hưởng hay không.

Định hướng hệ sinh thái của Li Auto vốn đã rõ: tự phát triển mô hình lớn “Mind GPT”, sắp ra mắt xe thuần điện mới, và dự định làm dàn âm thanh AI — tất cả nhằm xây dựng một hệ sinh thái thông minh xoay quanh chiếc xe, giống như chiến lược sinh thái “người × xe × nhà” của Xiaomi. Theo McKinsey dự báo đến 2030, các dịch vụ xoay quanh hệ sinh thái ô tô (phần mềm, thiết bị thông minh…) sẽ chiếm trên 25% lợi nhuận của ngành.

Kính Vision Pro của Apple. Ảnh: Sohu.

Nhưng mở rộng cũng đi kèm rủi ro: NIO từng ra mắt điện thoại nhưng phản hồi của thị trường kém. Dự án Glass của Google thất bại giữa chừng vì không xác định rõ kịch bản sử dụng.

Li Auto cần phải tránh hai cái bẫy: Thứ nhất, biến kính AI thành sản phẩm kiểu “gân gà” trí tuệ hóa cho có; hai là, quá phân tán nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến đầu tư R&D xe — vốn đã tăng 56,1% trong quý 3.

Có thể tham vọng của Lý Tưởng không chỉ là việc bán kính. Thông qua kính có thể thu thập dữ liệu hành vi, giúp tối ưu thuật toán lái xe; đồng thời trở thành một cổng tương tác mới, làm người dùng “dính chặt” hơn với hệ sinh thái Li Auto “phần cứng+phần mềm+sinh thái” đây cũng chính là bí quyết thành công của Apple.

Thực tế, dù Apple không tự làm ô tô, nhưng CarPlay đã xuất hiện trên hơn 80% xe mới — chứng minh giá trị của việc mở rộng hệ sinh thái.

Vậy cuối cùng: doanh nghiệp xe hơi mở rộng hay chuyên sâu thì tốt hơn? Câu trả lời có lẽ là “đa dạng hóa có trọng tâm” — mở rộng nhưng luôn dựa trên năng lực cốt lõi, tạo ra sự cộng hưởng tự nhiên. Giống như Amazon từ bán sách đến làm cloud, nhưng luôn xoay quanh mục tiêu “nâng cao trải nghiệm người dùng”.

Kính Rayban AI do Meta liên kết phát triển. Ảnh: Sina.

Kính AI của Li Auto muốn thành công không phải chỉ là thêm một thiết bị, mà phải trở thành cầu nối giữa chiếc xe và đời sống người dùng.

Khi chiếc xe ô tô dần trở thành một “không gian thông minh di động”, thì cạnh tranh giữa các hãng xe đã vượt xa phạm vi bốn bánh. Kính AI của Lý Tưởng có lẽ là một tín hiệu: trong tương lai, hãng xe có thể vừa là nhà sản xuất, vừa là công ty công nghệ, vừa là người xây dựng hệ sinh thái. Và thứ người dùng thực sự quan tâm không phải là doanh nghiệp làm nhiều thứ đến đâu, mà là liệu những sản phẩm đó có khiến cuộc sống của họ thông minh hơn và hành trình thuận tiện hơn hay không.

Theo QQnews, Sina