Mùa ĐHĐCĐ 2026: Những “nỗi lo không thể giấu” phía sau tham vọng tăng trưởng

Bên cạnh các kế hoạch kinh doanh lớn tại mùa ĐHĐCĐ 2026, nhiều doanh nghiệp cũng bộc lộ những “nỗi lo không thể giấu”. Biến động tỷ giá, chi phí vốn cao và nhu cầu thị trường suy yếu đang là các thách thức hiện hữu.

Nhựa Bình Minh

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP), vấn đề giá nguyên vật liệu tiếp tục là nội dung được nhiều cổ đông quan tâm, trong bối cảnh thị trường toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tổng Giám đốc Niwat Athiwattananont cho biết xu hướng tăng giá nguyên liệu không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà mang tính toàn cầu, ảnh hưởng chung đến toàn ngành sản xuất ống nhựa.

Nhựa Bình Minh dự báo mặt bằng giá nguyên liệu và giá bán khó quay về mức trước đây trong ngắn hạn.

Thậm chí, Chủ tịch HĐQT Sakchai Patiparnpreechavud còn cho rằng ngay cả trong trường hợp xung đột địa chính trị hạ nhiệt, giá nguyên liệu cũng khó có thể quay về mức trước đây trong ngắn hạn.

“Khi chiến tranh kết thúc, giá bán sẽ không thể quay về mức trước xung đột trong vòng 1–2 năm, bởi nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng đã bị ảnh hưởng và cần thời gian để phục hồi”, ông Sakchai Patiparnpreechavud nhận định.

Trước những thách thức trên, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 thận trọng với doanh thu 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.278 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 4% so với thực hiện năm 2025.

VNSteel

Trong khi đó, áp lực dư cung của ngành thép đang khiến Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel - Mã: TVN) đau đầu.

VNSteel cho biết năm 2026, kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục vận hành trong “trạng thái bất thường mới”, khi các bất ổn địa chính trị và chính sách bảo hộ thương mại gia tăng, làm gián đoạn hoạt động kinh tế và ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại thép toàn cầu.

Thị trường Việt Nam, với độ mở lớn, dự kiến sẽ chịu tác động đáng kể từ những biến động của kinh tế và địa chính trị thế giới, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến này đã và đang gây áp lực lên giá dầu thô và năng lượng, kéo theo chi phí sản xuất và logistics gia tăng. Đồng thời, giá các nguyên liệu đầu vào của ngành thép như than cốc, than mỡ, quặng sắt, thép phế,.. được dự báo tiếp tục biến động theo xu hướng tăng do chi phí khai thác và vận chuyển gia tăng.

VNSteel lo lắng về áp lực dư cung của ngành thép.

Trong nước, ngành thép tiếp tục đối mặt với tình trạng cung vượt cầu khi nhiều dự án mới đi vào hoạt động, làm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường. Áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dự kiến tiếp tục gặp khó khăn do các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản thuế quan ngày càng gia tăng tại nhiều thị trường. Điều này buộc nhiều doanh nghiệp phải chuyển hướng tiêu thụ về thị trường nội địa, làm trầm trọng hơn tình trạng dư cung, các nhà sản xuất buộc phải cạnh tranh về giá để duy trì thị phần, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giá nguyên vật liệu trong nước được dự báo sẽ biến động khó lường theo diễn biến của thị trường thép thế giới, với chu kỳ biến động ngày càng nhanh và rút ngắn. Trong khi đó, giá thép thành phẩm nội địa sẽ tiếp tục chịu áp lực từ chính sách cạnh tranh về giá để duy trì thị phần.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông VNSteel đồng ý với mục tiêu doanh thu 49.240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 725 tỷ đồng, tăng khoảng 9% ở cả 2 chỉ tiêu so với cùng kỳ.

Đầu tư Thương mại SMC

Còn với CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC), thiếu tài chính đang là “điểm nghẽn” lớn nhất, trong đó có tình trạng mất cân đối vốn phát sinh từ các khoản công nợ lớn trong quá khứ.

Theo chia sẻ, doanh nghiệp đã xử lý phần lớn công nợ với một số đối tác thông qua việc chuyển đổi sang tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, việc này khiến một phần tài sản ngắn hạn chuyển sang tài sản dài hạn, tạo áp lực thanh khoản trong ngắn hạn và cần thêm thời gian để xử lý triệt để.

Thiếu tài chính đang là “điểm nghẽn” lớn nhất của SMC.

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, cho biết việc phát hành tăng vốn trong năm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ quá trình phục hồi.

Bên cạnh đó, môi trường tín dụng thắt chặt và chi phí vốn gia tăng cũng gây áp lực lên hoạt động của doanh nghiệp. Theo lãnh đạo công ty, lãi suất vay hiện ở mức khoảng 8%, tăng so với năm trước, trong khi biên lợi nhuận ngành thép vẫn ở mức thấp.

Ban lãnh đạo cho biết hoạt động kinh doanh của SMC trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố tài chính.

Bước sang năm 2026, SMC đặt kế hoạch doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mức lợi nhuận này phản ánh định hướng quay về hiệu quả hoạt động thực chất sau khi loại bỏ các yếu tố bất thường.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ không chia cổ tức nhằm ưu tiên nguồn lực cho quá trình tái cấu trúc và củng cố nền tảng tài chính.

Habeco

Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - Mã: BHN) cho biết bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức, diễn biến khó lường. Ngay từ những tháng đầu năm, chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu đã bị gián đoạn nghiêm trọng do ảnh hưởng tình hình chiến sự ở Trung Đông, các yếu tố tỷ giá, lãi suất, giá dầu, chi phí logistic...

Ngành bia đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Năm 2026 cũng là năm mở đầu của giai đoạn 2026 - 2030 và là năm nền tảng để doanh nghiệp ngành bia có những điều chỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thích nghi với lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã được thông qua. Cụ thể, từ năm 2027, thuế TTĐB sẽ tăng 5 % mỗi năm trong giai đoạn 2027 - 2031.

Trong khi đó, thị trường trong nước năm 2026 được nhận định vẫn chưa có đột phá về sức mua trong nước, thu nhập của người dân chưa được cải thiện.

Hiện tại, Habeco vẫn tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt của các tập đoàn lớn có nguồn lực tài chính, nhân sự, kinh nghiệm bán hàng, nhu cầu tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi tâm lý sính ngoại, thích uống bia nhập khẩu...

Trước những thách thức trên, Habeco lên kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2026 là 7.800 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 234,4 tỷ đồng, giảm 41% so với kết quả công ty mẹ năm 2025.

Đạt Phương

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đạt Phương (Mã: DPG) đánh giá 2026 vẫn là năm rất khó với tín dụng bất động sản, thậm chí nhiều ngân hàng không cho tiếp cận tín dụng bất động sản.

Ông Tuấn cho biết giai đoạn vừa qua thị trường bất động sản rất khó, tín dụng mảng này đang siết chặt. Vừa qua, phải thay đổi định hướng, tập trung khai thác nhóm khách hàng mua để đầu tư. Thị trường Hội An rất thuận lợi để kinh doanh cho thuê, nhà đầu tư vừa có thể có tài sản, ghi nhận nguồn thu ngay khi nhận bàn giao nhà, từ đó giảm áp lực tài chính.

Các dự án của Đạt Phương tính chất là khu đô thị nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài, nhưng lại rất giống resort vì nằm ở điểm du lịch như Hội An, do đó cư dân được bàn giao căn nào là có thể cho thuê ngay được căn đó với giá rất là cao.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.514 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 561 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lãi cao kỷ lục của doanh nghiệp.