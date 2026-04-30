18 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết ngày 30/4 (ngày đầu của kỳ nghỉ lễ), toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn, làm 18 người chết và 22 người bị thương.

Tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và giảm 29 người bị thương.

Trong ngày, công an các địa phương đã xử lý 13.109 trường hợp vi phạm; tạm giữ 70 xe ô tô, 2.469 xe máy, 230 phương tiện khác.

Lực lượng chức năng đã tước 321 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm 1.902 trường hợp theo quy định.

Theo phân loại, vi phạm về nồng độ cồn là 2.104 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.253 trường hợp; chở quá số người quy định 93 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi lái xe 117 trường hợp…

Các đội cảnh sát giao thông cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện 433 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, cảnh sát đã lập biên bản xử lý 217 trường hợp vi phạm ở lĩnh vực đường thủy, đồng thời xử lý 85 trường hợp vi phạm liên quan đường sắt.

CSGT phân làn giao thông. Ảnh: Quỳnh An.

Tại Hà Nội, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, lượng xe tại các cửa ngõ gia tăng đột biến.

Đơn vị đã tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng trong việc tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nội Bài - Lào Cai, góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến, nút giao trọng điểm. Từ đó, kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý.