Trung Quốc ra chuẩn nhà giàu: 136.000 hộ đạt mốc siêu giàu

Gần đây, Viện Nghiên cứu Hurun đã công bố tiêu chuẩn "Gia đình có giá trị tài sản ròng cao" tại Trung Quốc, cho thấy trong khi nhóm siêu giàu nắm giữ phần lớn tài sản quốc gia, tầng lớp thu nhập thấp lại chật vật trong vòng xoáy bất bình đẳng.

Số lượng nhà giàu đang có chiều hướng giảm



Giá trị tài sản ròng của một hộ gia đình là số dư tài sản sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả. Số dư này là chỉ số toàn diện nhất phản ánh đúng thực lực kinh tế của gia đình. Tất cả tài sản bao gồm nhà cửa, ô tô, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tiết kiệm, tức các tài sản hữu hình và vô hình.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hurun (Rupert Hoogewerf), số lượng hộ “Gia đình giàu có” tại Trung Quốc (có giá trị tài sản ròng trên 6 triệu Nhân dân tệ, NDT) năm 2024 là 5,128 triệu, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp giảm. Số lượng "Hộ gia đình có giá trị tài sản ròng cao" (có giá trị tài sản ròng trên 10 triệu NDT) là 2,09 triệu, giảm 17.000 hộ so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng "Hộ gia đình có giá trị tài sản ròng cực cao" (tức hộ siêu giàu, có giá trị tài sản ròng trên 100 triệu NDT) là 136.000 hộ, giảm 2.200 hộ so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê của Viện nghiên cứu Hurun cho thấy số hộ giàu có ở Trung Quốc đang có chiều hướng giảm. Nguồn: Hurun.



Những hộ có giá trị tài sản ròng trên 30 triệu USD được coi là "gia đình siêu giàu quốc tế". Năm 2024, Trung Quốc có 86.000 gia đình loại này.

Đáng chú ý, báo cáo của Hurun đã tiết lộ một bước ngoặt: số lượng các gia đình giàu có ở Trung Quốc đã giảm trong những năm gần đây. Các hộ gia đình có giá trị tài sản ròng trên 6 triệu NDT giảm 0,3%, những hộ gia đình có giá trị tài sản ròng trên 10 triệu NDT giảm 0,8% và những hộ gia đình có giá trị tài sản ròng trên 100 triệu NDT giảm tới 1,7%. Sự sụt giảm này được cho là do tác động kết hợp của biến động thị trường chứng khoán, điều chỉnh thị trường bất động sản và dòng chảy tài sản ra nước ngoài.

Bắc Kinh, Quảng Đông, Thượng Hải, Chiết Giang và Hồng Kông là các địa phương có số lượng hộ “Gia đình giàu có” nhiều nhất, mỗi nơi đều vượt quá 500.000 hộ.

Tính theo thành phố, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hong Kong, Thâm Quyến, Quảng Châu, Hàng Châu, Ninh Ba, Phật Sơn, Đài Bắc và Thiên Tân hiện đang nắm giữ số lượng hộ gia đình giàu có nhiều nhất trên toàn quốc. Ba thành phố có nhiều nhà giàu nhất là: Bắc Kinh, 728.000 hộ; Thượng Hải, 627.000 hộ; Hong Kong, 523.000 hộ.

Bắc Kinh hiện là thành phố có nhiều nhà giàu nhất ở Trung Quốc. Ảnh: HK01.



Điều đáng chú ý là mặc dù tài sản của những người giàu có tăng vọt trong đại dịch COVID-19, nhưng năm ngoái đã chứng kiến ​​sự sụt giảm tài sản của các cá nhân ở mọi cấp độ.

Trong 3 năm đại dịch, các hộ gia đình bình thường trên toàn cầu đã chịu tổn thất đáng kể, thế nhưng tổng tài sản của những người giàu có lại tăng tốc.

Dữ liệu cho thấy tổng tài sản của các gia đình có giá trị tài sản ròng cao của Trung Quốc đã tăng từ 160 nghìn tỷ NDT vào năm 2021 lên 164 nghìn tỷ NDT năm 2022, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước và gấp 1,4 lần GDP cả năm.

Nói cách khác, trong khi đại dịch tác động đáng kể đến cuộc sống của tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp, thì giới nhà giàu lại bận rộn gia tăng tài sản.

Tuy nhiên, năm ngoái (2024), tình hình lại khác: tài sản của giới nhà giàu giảm sút, và số lượng người giàu cũng giảm. Ví dụ tại tỉnh Thiểm Tây, có 54.800 "hộ gia đình giàu có", giảm 100 hộ; 20.800 "hộ gia đình có giá trị tài sản ròng cao", giảm 100 hộ; và 1.320 "hộ gia đình có giá trị tài sản ròng cực cao", giảm 20 hộ so với năm trước.

Số lượng gia đình giàu có ở Thượng Hải hiện đứng thứ hai Trung Quốc. Ảnh: HK01.



Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng



"Hộ gia đình có giá trị tài sản ròng cao" chiếm 0,05% tổng dân số và hộ gia đình. Có nghĩa là 0,05% số hộ gia đình trên toàn quốc sở hữu phần lớn tài sản của cả Trung Quốc.

Tầng lớp trung lưu: Dữ liệu cho thấy Trung Quốc có khoảng 150 triệu hộ có thu nhập trung bình, với tổng tài sản vào khoảng 110 nghìn tỷ NDT, chiếm 13,9% tổng tài sản quốc gia.

Tầng lớp thu nhập thấp: Tổng tài sản của cư dân tầng lớp này là 30 nghìn tỷ NDT, chiếm 3,79% tổng tài sản quốc gia. Tuy nhiên, nhóm này lại là nhóm dân số đông nhất! Điều này cho thấy, mặc dù số lượng người giàu có giảm đi, nhưng sự mất cân bằng trong phân phối tài sản vẫn chưa được giải quyết, và việc đạt được mục tiêu toàn dân giàu có trên tất cả các lĩnh vực vẫn là một thách thức.

Đáng lo ngại hơn, sự tập trung tài sản trong tay một số ít người chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và gia tăng bất ổn xã hội.

Do đó, để đạt được cùng thịnh vượng, phải quan tâm đến sự phát triển của những người ở tầng lớp dưới cùng của xã hội và xây dựng các chính sách phân phối tài sản công bằng và toàn diện hơn.

Trung Quốc đứng đầu danh sách Top 10 quốc gia và khu vực bị "chảy máu vốn" nhiều nhất. Ảnh: Hurun/6park.



Thách thức và khuyến nghị chính sách

Đạt được mục tiêu toàn dân giàu có, Báo cáo Hurun khuyến nghị cần có sự hỗ trợ về chính sách.

Thứ nhất, cải cách chính sách thuế bằng cách điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân và áp dụng thuế thừa kế. Thứ hai, thúc đẩy giáo dục và đào tạo nghề. Thứ ba, thiết lập một hệ thống an sinh xã hội hoàn thiện để thu hẹp hơn nữa khoảng cách giàu nghèo. Thứ tư, cung cấp nhiều hỗ trợ khởi nghiệp hơn cho những người trẻ tuổi để giúp họ vượt lên các tầng lớp xã hội.

Tiêu chuẩn “gia đình tài sản ròng cao” trong bài viết được trích từ báo cáo của Viện nghiên cứu Hurun (Hurun Research Institute) – một tổ chức nghiên cứu tư nhân nổi tiếng với các bảng xếp hạng tài sản và giới siêu giàu.

Đây không phải là tiêu chuẩn chính thức do chính phủ Trung Quốc ban hành, mà chỉ mang tính tham khảo, phản ánh xu hướng phân tầng tài sản trong xã hội Trung Quốc.

Theo Wforum, Sina