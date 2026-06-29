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Đà Nẵng thông qua chính sách mới cho các chức danh thôn, tổ dân phố

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết về chế độ, chính sách cho thôn, tổ dân phố, với mức phụ cấp từ 1,8 đến 2,5 lần lương cơ sở và tổng kinh phí dự kiến khoảng 559 tỷ đồng/năm.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá XI biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá XI biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Chiều 29/6, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 3 người hoạt động không chuyên trách, gồm các chức danh: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận. Mức hệ số phụ cấp hằng tháng được tính theo quy mô hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố từ 1,8 - 2,5 lần mức lương cơ sở.

Cụ thể, đối với thôn dưới 300 hộ gia đình, tổ dân phố dưới 450 hộ gia đình, mức phụ cấp các chức danh từ 1,8 - 2,1 lần mức lương cơ sở; đối với thôn từ 300 - 700 hộ gia đình và tổ dân phố từ 450 - 1.000 hộ gia đình có mức phụ cấp từ 2,0 - 2,3 lần mức lương cơ sở; đối với thôn từ 700 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn đặc thù có mức phụ cấp từ 2,2 - 2,5 lần mức lương cơ sở.

Với chính sách này, tổng kinh phí chi trả hằng năm cho người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp dự kiến khoảng 559 tỷ đồng, thấp hơn kinh phí chi trả hiện nay khoảng 324 tỷ đồng.

Dự thảo cũng quy định mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 8 người tham gia hoạt động, gồm các chức danh như phó bí thư chi bộ, phó trưởng thôn hoặc tổ phó tổ dân phố, phó trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, bí thư chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chi hội trưởng Hội Người cao tuổi. Mức hỗ trợ hằng tháng từ 1 - 1,5 triệu đồng/người, tùy quy mô thôn, tổ dân phố.

Đối với chế độ chính sách hỗ trợ nghỉ công tác ngay đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp, quy định: Người có thời gian công tác dưới 1 năm được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng; từ 1-5 năm được hỗ trợ 5 triệu đồng; từ 5 - 10 năm được hỗ trợ 10 triệu đồng; và trên 10 năm được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, trừ những người đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

Theo UBND TP Đà Nẵng, sau sắp xếp, toàn thành phố có 1.456 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 143 thôn, tổ dân phố đặc thù chưa đạt quy mô theo quy định. Việc sắp xếp làm dôi dư 8.435 người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, giảm 2.699 thôn, tổ dân phố.

Nghị quyết sau khi được ban hành sẽ thay thế các quy định trước đây của HĐND thành phố Đà Nẵng cũ và HĐND tỉnh Quảng Nam cũ về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Hội đồng nhân dân

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