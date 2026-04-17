Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, hoàn thành trong quý II.

Ngày 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng nêu nhiều nhiệm vụ cụ thể với Bộ Nội vụ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, vừa tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, huy động tối đa nguồn lực xã hội; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo kết quả. Khắc phục triệt để tư duy "không quản được thì cấm", bảo đảm hệ thống pháp luật ngành nội vụ minh bạch, đồng bộ, khả thi.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế. Đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, hoàn thành trong quý II.

Thực hiện thật tốt nhiệm vụ triển khai "năm cán bộ cơ sở" theo chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, trong đó có thiết lập hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc cho cán bộ cấp xã.

Cùng với đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư. Triển khai thực hiện Kết luận số 205-KL/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chính phủ về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả bản điện tử, khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa. Khẩn trương tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng làm thước đo.