Bức tranh tinh gọn thôn, tổ dân phố Đà Nẵng qua những con số

Ban Thường vụ Thành ủy vừa thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố gắn với kiện toàn tổ chức đảng, mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp trên địa bàn thành phố.

Infographic về Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng. Thiết kế: Xuân Lực

Theo Đề án, toàn thành phố Đà Nẵng có 4.155 thôn, tổ dân phố, gồm 1.076 thôn và 3.079 tổ dân phố. Trong đó, giữ nguyên 504 thôn, tổ dân phố (367 thôn và 137 tổ dân phố); thực hiện sắp xếp 3.651 thôn, tổ dân phố (709 thôn và 2.942 tổ dân phố).

Dự kiến, sau sắp xếp, toàn thành phố còn 1.457 thôn, tổ dân phố, gồm 724 thôn và 733 tổ dân phố; giảm 2.698 đơn vị, tương ứng 65% (gồm 352 thôn và 2.346 tổ dân phố). Trong tổng số này, có 141 thôn, tổ dân phố đặc thù chưa đạt quy mô theo quy định, gồm 130 thôn và 11 tổ dân phố.

Sau sắp xếp, trung bình mỗi thôn có 519 hộ dân, mỗi tổ dân phố có 569 hộ dân. Số lượng thôn, tổ dân phố đạt hoặc vượt quy mô theo quy định là 1.316 đơn vị, chiếm 90%; số lượng thôn, tổ dân phố đặc thù thấp hơn quy mô quy định là 141 đơn vị, chiếm 9,7%.

Về sắp xếp tổ chức đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổng số chi bộ dự kiến giảm từ 2.444 xuống còn 1.457, giảm 987 chi bộ, tương ứng hơn 40%.

Trong đó, tổng số chi hội phụ nữ giảm từ 2.393 xuống còn 1.457, giảm 936 chi hội; tổng số chi hội nông dân giảm từ 1.993 xuống còn 1.423, giảm 570 chi hội; tổng số chi hội cựu chiến binh giảm từ 2.340 xuống còn 1.457, giảm 883 chi hội; tổng số chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh giảm từ 2.048 xuống còn 1.457, giảm 591 chi đoàn.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp, chế độ, chính sách được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Dự kiến tổng kinh phí chi trả hằng năm cho người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố là 560 tỷ đồng, giảm khoảng 332 tỷ đồng so với mức chi hiện nay. Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác ngay tại thời điểm sắp xếp dự kiến khoảng 1.217 tỷ đồng.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở và phát huy dân chủ ở thôn, tổ dân phố; đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực, uy tín đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, từng bước nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên, góp phần tăng cường sự đồng thuận và hiệu quả hoạt động tại khu dân cư.

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