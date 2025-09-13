Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, ngày 11/9/2025, lần lượt tại các Quyết định số: 2003/QĐ-TTg, 2005/QĐ-TTg, 2006/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng thời, tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 11/9/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay đồng chí Ngô Văn Cương đã được phân công công tác khác.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

