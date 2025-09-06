Thủ tướng: Kiểm tra, kiểm soát ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay, cho vay ít

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay, hoặc cho vay ít.

Ngày 6/9, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

"Kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng; tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít", Thủ tướng nhấn mạnh.

Giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn

Tại phiên họp, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 8 tháng đầu năm.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, bất cập. Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các động lực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả (như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: VGP.

"Giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có lúc, có nơi còn bất cập. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Về nguyên nhân hạn chế, tồn tại, Thủ tướng cho rằng công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lĩnh vực chưa kịp thời, hiệu quả; tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa quyết liệt, chưa dám nghĩ, dám làm chưa được cải thiện nhiều…

Nêu định hướng thời gian tới, Thủ tướng quán triệt kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn (về lương thực thực phẩm, thu - chi ngân sách, xuất nhập khẩu, an ninh năng lượng, cung cầu lao động), thúc đẩy tăng trưởng GDP 8,3-8,5%.

Kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng trước hết yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Trong đó, về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; huy động, dẫn dắt đầu tư xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình. Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, theo người đứng đầu Chính phủ, cần triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị; khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng đề cập. Ông quán triệt tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong xử lý.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý thêm dự án điện hạt nhân phải được phê duyệt sớm, cùng với đó cần khẩn trương chuẩn bị triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Về xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú kiên cố tại các xã biên giới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định các trường, Bộ Xây dựng thiết kế chuẩn, Bộ Tài chính cân đối ngân sách, cùng các địa phương tiến hành khởi công đồng loạt với tinh thần ngân sách nhà nước là chính đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa.