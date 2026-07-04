Thứ trưởng Bộ KH&CN: AI Camera, UAV, robot tự hành có thể sớm ra sản phẩm trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy một số nhóm công nghệ có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng tạo ra sản phẩm ngay trong năm 2026 gồm AI Camera, robot di động tự hành, các sản phẩm máy bay không người lái - UAV...

Chiều 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, trả lời câu hỏi của báo chí về những sản phẩm công nghệ chiến lược có thể tạo đột phá đến cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết thời gian qua Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nghị quyết 57.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, ngay sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 808 ngày 6/5/2026 giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, ngành, Thủ tướng đã trực tiếp chủ trì hai cuộc họp để chỉ đạo triển khai. Riêng ngày 3/7, Thủ tướng tiếp tục chủ trì cuộc họp nhằm đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, Tổ công tác của Chính phủ về công nghệ chiến lược do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng cũng đã tổ chức 5 cuộc họp và làm việc trực tiếp với nhiều doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược.

Đến ngày 1/7, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề xuất từ các bộ, ngành và cơ quan Trung ương liên quan đến phát triển công nghệ chiến lược. Bộ sẽ tập trung rà soát, thẩm định toàn bộ các đề xuất và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 20/7.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin về triển khai sản phẩm công nghệ chiến lược. Ảnh: Nhật Bắc.

Qua rà soát bước đầu, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy một số nhóm công nghệ có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng tạo ra sản phẩm ngay trong năm 2026.



"Các nhóm công nghệ này gồm AI Camera, robot di động tự hành, các sản phẩm UAV, nền tảng giáo dục thông minh và một số sản phẩm vaccine, sinh phẩm, công nghệ sinh học trong nông nghiệp", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết.

Theo ông, đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, hiệu quả thương mại hóa sẽ là thước đo đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược. Bộ KH&CN đánh giá đây là những nhóm công nghệ mà Việt Nam đã có một số kết quả bước đầu hoặc có mẫu thử nghiệm. Hiện nay có những doanh nghiệp trong nước sẵn sàng tham gia, có đủ năng lực và có mong muốn sẵn sàng tham gia bài toán này, họ có thị trường và có những địa chỉ ứng dụng cụ thể.

Các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ sớm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, giao thông, an ninh, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, logistics, y tế và giáo dục.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng phát triển công nghệ chiến lược là nhiệm vụ mới, khó, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương. Điều này hoàn toàn đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp Chính phủ sáng nay, đó là người đứng đầu phải thực sự quyết tâm, thực sự vào cuộc thì việc triển khai mới đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đối với những công nghệ có độ phức tạp cao như vệ tinh, đường sắt tốc độ cao hay công nghệ đất hiếm, cần có lộ trình nghiên cứu, phát triển dài hạn đến năm 2030, không thể kỳ vọng có ngay kết quả trong năm 2026.

"Với quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tin tưởng rằng đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể trong phát triển công nghệ chiến lược", Thứ trưởng Phương nhấn mạnh.